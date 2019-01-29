«Мальчик с мальчиком - это страшно и противно»: один из «братков» объяснил, зачем провел урок секспросвета в приморской школе

Небольшое село Первомайское под Уссурийском все ещё переживает последствия «классного часа», прогремевшего на всю страну. На прошлой неделе в местную школу нагрянули трое «братков» и в принудительном порядке провели для мальчиков с 5 по 7 класс урок по понятиям. Мол, бог создал мужчину и женщину, а однополые контакты - страшный грех. За них на зоне могут так наказать, мало не покажется... Говорят, таким образом «криминальные авторитеты», как их сразу окрестили в СМИ, вступились за мальчишку, которого в школьном туалете с непристойными предложениями зажали несколько старшеклассников.

По факту необычной лекции возбудились и прокуратура, и следственный комитет края: в школе проходит проверка. И хотя личности «лекторов» тщательно скрывались, «Комсомольской правде» удалось выяснить, что это трое местных жителей, мужчины от 27 до 33 лет. По словам односельчан, один из них действительно имеет судимость. «КП» пообщалась с одним из главных действующих лиц Сергеем (имя изменено).

- Скажите, зачем вам понадобилось проводить подобный урок? Вы ведь вроде не учителя.

- Я вам поясню, дело было так. Я встретил на улице своего одноклассника, у него младший брат учится в пятом классе. Поздоровались, то-се. И он мне такую ерунду поясняет. Мол, был момент такого рода. К егошнему брату подходили три мальчика и это... как сказать...без мата не скажешь. Вобщем, один сказал: «Снимай штаны», а второй склонял к...

- Действиям сексуального характера?

- Да, именно. Предлагали разное: ...., ..... (нецензурная лексика). Сказать корректно не получается, извиняюсь. В силу того, что мне этот человек небезразличен, а во-вторых, у меня ребёнок на следующий год идёт в эту школу, да и сам я там учился... Такого мы никогда в жизни не видели и не слышали. Меня это за душу прям взяло, ну серьёзно. Стало и страшно, и противно на это все. Мальчик тот пятиклассник спокойный, не может отпор дать.

- Что вы предприняли?

- Я подошёл к друзьям, предложил сходить к директору. Подошли к главе поселения нашего, объяснили и все вместе отправились в школу. Директор была в недоумении, она не знала этого. Она говорит: «Давайте я сейчас детей соберу, вы с ними просто поговорите». Собрали в актовом зале мальчишек с пятого по седьмой класс. Мы им говорим: «Смотрите, мальчики, пацаны. Мальчик с мальчиком это плохо, такого у нас не должно быть».

- А говорили, что на зоне за такое бывает?

- Нет, ну как. Там же учителя присутствовали. Всех потом допрашивали. Трудовик, директор... Единственный раз только у меня промелькнуло «...», потому что переполняли эмоции. Мы говорили только о том, что... Смотрите, пацаны. Вы если такую ерунду увидите, сразу сообщайте классному руководителю, директору. Вы должны это пресекать.

- А тех самых мальчиков вы отдельно не отводили?

- Нет, мы даже не называли фамилии.

- Что у вас там сейчас происходит? Вас допрашивали?

- Да, вызвали. Я был в следственном комитете. На меня протокол написали за нецензурную брань.

- По нашей информации, один из вас троих бывал в местах не столь отдаленных...

- Нет.

- То есть сидевших среди вас нет?

- Нет. У второго ребёнок учится в этой школе, у третьего скорой пойдёт. Вы нас поймите, как нам быть? В другой район чтоли возить? Дети растут, и такая ерунда если процветать будет, это очень страшно.