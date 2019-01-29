- Смотри, смотри! Это же Димон Ветчинников из «Званного ужина» пошел, - тыкали пальцами изумленные школьники в нового учителя физики.

Коллеги учителя, которые видеороликам в интернете по-старинке предпочитают книги, вели себя сдержано. И новичка приняли по-людски: делились советами, подсказывали, как и что в школе устроено. А потом случился скандал, да такой, что педагоги всей страны снова заспорили о том, должен ли быть учитель образцом морали, или достаточно просто хорошо знать свой предмет.

ОТ ШЕСТА К ШКОЛЬНОЙ ДОСКЕ

Новый учитель физики в столичной школе №1236 появился в самом начале сентября. Невысокого роста щупленький очкарик с рюкзаком через плечо - попробуй отличи от старшеклассника! - собеседование на должность учителя физики прошел блестяще. Еще бы, выпускник одного из лучших профильных вузов страны, Московского физико-технического. В законах Ньютона - как рыба в воде. Но, как оказалось, не только в них. 25-летний Дмитрий Ветчинников руководство школы сразу предупредил, что он к ним пришел не с улицы, а прямиком со сцены.

- Я знал, что рано или поздно всплывут видео с моим участием, поэтому сразу честно все рассказал. В студенческие годы я снимался в телевизионных шоу «Мужское и женское», «Званый ужин», «Машина». А еще в одном из ночных клубов вел свою программу «Доминант». Это там я танцевал в золотых трусах, но это был просто сценический образ, - рассказал Дмитрий.

Бедный московский учитель, уволенный за фото в трусах, оказался стриптизером?.

В трусах - это не без трусов, махнул рукой директор, который оказался вовсе не из ханжей. Так Дмитрий был принят в штат.

Собеседование на должность учителя физики Дмитрий прошел блестяще.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Молодой учитель быстро нашел подход к школьникам. Ему даже представляться не нужно было: узнавали!

- Каждый второй смотрел шоу с моим участием. Так что на мое: «здравствуйте ребята, я Дмитрий Валерьевич», слышал в ответ, что они и так знают, - не без гордости рассказал молодой учитель.

На уроки к знаменитости из телевизора ребята шли вприпрыжку. Предмет полюбили даже девчонки, которые, как правило, к законам сохранения энергии и тяжести относятся равнодушно.

- Он все так доступно и легко объяснял. Не то что раньше было: монотонная скука. Я сама неожиданно для себя физику полюбила, оценки пошли хорошие, - рассказала Аня, ученица 11 класса.

РОДИТЕЛИ - ПРОТИВ

И все бы ничего, если бы слава о новом физике не докатилась до родителей. Уже в конце сентября руководство школы получило анонимное письмо, мол «срочно увольте осрамившегося эротическими танцами учителя». И понять авторов анонимки можно.

- Полуголый или, простите, в костюме контрацептива он скачет по сцене как обезумевший. Будь он хоть профессором при этом, лучше бы к детям ему не приближаться за версту, - возмутился отец одной из школьниц Валерий Авилов.

Но написать «по собственному желанию» Дмитрий отказался.

- Ну причем тут танцы, это было давно и важнее то, что я учитель хороший, - аргументировал он.

По словам Дмитрия, со дня отказа руководство школы объявило ему настоящую войну. Выговоры и дисциплинарные взыскания за несвоевременно заполненный журнал или опаздание на урок закончились приказом об увольнении по статье. На защиту физика встали школьники. Ребята, в основном старшеклассники , завалили директора письмами и сообщениями с просьбой не увольнять любимого учителя. Но пыл их быстро умерили завучи.

Написать заявление «по собственному желанию» Дмитрий отказался.

- Детей, которые меня защищали, закрыли в спортзале и угрожали им в том числе и СИЗО. С тех пор запуганные дети перестали публично меня поддерживать, - рассказал Дмитрий.

Такой разговор в спортзале действительно был - о нем на условиях анонимности мне рассказали школьники. Продвинутые ребята даже сделали аудиозапись. Суть проста.

- Поддержите опального физика, окажетесь за решеткой! - накалилась атмосфера в школе.

Уведомление об увольнении педагог получил накануне Нового года. Но до сегодняшнего дня физик числится в штате. Дело в том, что Дмитрий одновременно с увольнением попал в больницу и после операции до сих пор находится на больничном.

- Как только бюллетень закончится, меня уволят. Но это нарушает мои права, я уже подал иск в Мосгорсуд, - рассказал Дмитрий.

В заявлении педагог требует восстановить его в должности и наказать руководство школы.

- Видеоролик с золотыми трусами я скрыл из общего доступа, так что ребята не могли его увидеть. Конечно каким - то незаконным способом несовершеннолетние могут попасть в клуб, где я выступаю, но это очень мало вероятно.

- То есть Вы до сих пор танцуете стриптиз? - изумилась я такому повороту в беседе.

- Ну пока был учителем, не работал. Но сейчас не знаю. Как судья решит. То ли клуб, то ли школа. В клубе конечно зарплата больше, но учитель - это мое призвание. Только в этой профессии я могу полностью реализовать оба своих таланта: знания физики и любовь к публичным выступлениям, - рассказал Дмитрий.

Руководство школы готовится к судебным заседаниям. По их версии, увольнение вообще никакого отношения к скандальному видео не имеет.

- Он не провел четыре урока. Отсутствовал на них без уважительной причины, за что и был уволен - рассказал Андрей Кулаков, директор школы 1236.

Сам Дмитрий уверяет, что речь идет о факультативных занятиях, которые школьники не посещали, и о чем он, якобы, заранее предупредил руководство.

Кто прав в этой истории и удастся ли Дмитрию вернуться в школу, покажет время. Мы будем следить за развитием событий.

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В июне прошлого года 27-летнюю Викторию Попову уволили из школы №7 города Омска, за опубликованную в Интернете фотографию в купальнике. Тогда коллегу поддержали учителя из всех уголков Росиии, которые запустили флешмоб #УчителяТожеЛюди с публикацией фотографий в купальниках. В итоге ей вернули работу.