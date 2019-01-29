После перехода в "Зенит" украинские фанаты прокляли Ракицкого, а напарники по сборной - поддержали

В понедельник, 28 января, было официально объявлено о переходе в состав питерского "Зенита" 29-летнего защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого. Он всю карьеру играл в донецком "Шахтере". Футболист у себя в личном "Инстаграме" написал последние прощальные слова для украинских поклонников:

- 17 лет своей жизни я посвятил «Шахтеру». Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола

В комментарии к нему пришли болельщики и немало людей оставили под записями негативные комментарии, пожелания неудачи и даже смерти.

"Конец в сборной, добро пожаловать в Россию", "Жалко парня, придется менять гражданство!", "Все, тебе сборной не видать, езжай в свою Россию" - это часть комментариев.

И посоветовали ему не продолжать карьеру в сборной Украины:

- Ты не только карьеру в "Шахтере" завершил, но и в сборной. В общем очень жаль, потеря для сборной, - написал один из пользователей.

А вот коллеги Ракицкого по сборной тоже отметились в комментариях у защитника в "Инстаграме" и были более сдержанны и приветливы в своих оценках.

- Легенда, - написал в комментариях полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

- Машина, - отреагировал полузащитник немецкого клуба "Шальке-04" Евгений Коноплянка.