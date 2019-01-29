2019-01-29T12:34:11+03:00
Спорт

Известная спортсменка порвала попу и стала чемпионкой

Дарья Шмелева была уверена, что у нее крепкий организм
Ольга ЛИБГАРДТ
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Российская велогонщица Дарья Шмелева с золотой медалью чемпионата Европы в Глазго, август 2018 года. Фото PA Images\TASSРоссийская велогонщица Дарья Шмелева с золотой медалью чемпионата Европы в Глазго, август 2018 года. Фото PA Images\TASS
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Серебряный призер Олимпиады и трехкратная чемпионка мира велогонщица Дарья Шмелева порвала правую ягодичную мышцу. При этом спортсменка умудрилась выиграть три золота на чемпионате Европы в Глазго, выступая с этой травмой.

"Когда стало понятно, что у меня травма ягодичной мышцы, многие врачи, глядя на снимки, были в шоке - они никогда ничего подобного не видели. Говорили: «Теперь мы знаем, как выглядит фраза «порвать попу»", - призналась именитая спортсменка.

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Дарья Шмелева приняла решение терпеть боль
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Все произошло на тренировке в Крылатском - на велотрассе. "Мы делали работу в гору, ускорения в парах... На следующий день чувствую - болит низ правой ягодицы, там, где она переходит в заднюю поверхность бедра. Ну, думаю, растяжение пройдет само. Тренеру не стала говорить", - цитирует Шмелеву "Матч ТВ".

Однако, по ее словам, "растяжение" не проходило и становилось только хуже. "Появился синяк, боль стала сильной, некоторые движения делать очень некомфортно. Рассказала тренеру, начали думать, что это может быть, ходить по специалистам. Версии были разные - и защемление нерва в спине, и сильное растяжение, и что-то еще", - продолжила Дарья.

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Велогонщица порвала правую ягодичную мышцу
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Так она прожила три месяца, выступала на российских и международных стартах, съездила на чемпионат Европы в Глазго, взяла там три золота. И только тогда один профессор предложил сделать МРТ мягких тканей.

"Она четко показала разрыв мышцы... Стало ясно, что дело серьезное, а прекращать тренировки нельзя - сезон на носу, кубки мира", - заявила спортсменка.

Шмелева приняла решение терпеть боль, выступать и залечить травму "на ходу": "Каждый день терплю, молчу и работаю. Разрыв мышцы может заживать год, уже привыкла, наверное".

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