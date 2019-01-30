«Сказал, что я Сатана!»: Милонов разозлил ведьму

Потомственная ведьма Алена Полынь точит зуб на депутата Госдумы Виталия Милонова. Дело в том, что народный избранник призвал приравнять на законодательном уровне экстрасенсов и колдунов к проституткам. Депутат уже внес в нижнюю палату российского парламента проект закона о привлечении к уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам.

Создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь собирается подать в суд на члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталия Милонова за оскорбления в ее адрес. На пресс-конференции об инициативе запретить на законодательном уровне деятельность «оккультно-магического характера» 22 января депутат назвал потомственную ведьму Сатаной, мошенницей, лгуньей и сумасшедшей, которой нужно вызывать «скорую помощь».

Одиозный политик говорил, что Полынь нельзя считать женщиной, что у нее «растут рога», от нее «пахнет серой» и пытался выгнать ведьму из зала. «Виталий Милонов меня оскорбил. Я буду подавать на него в суд. На пресс-конференции Милонов сказал, что я ем людей, являюсь мошенницей, на меня надо надеть наручники. Сейчас я передала все данные своему адвокату», - рассказала Алена Полынь.

Милонов также предложил потомственной ведьме угадать, чья фотография находится в конверте,который он специально заготовил перед встречей. Алена Полынь отказалась. «Такое предложение ненормально. Я не работаю с фотографиями в конверте, это не мой стиль. И я не занимаюсь угадыванием, моя практика совершенно в другом, что я и пыталась донести», - пояснила потомственная ведьма.

В конверте депутат спрятал снимок Иосифа Сталина. По словам Милонова, Сталин «соответствующим образом поступил бы с этими специалистами».

Это не первый скандал между Полынь и Милоновым. Результатом прошлого инцидента стал судебный иск к телеканалу «Россия 24». В эфире депутат назвал Алену Полынь мошенницей.

«У меня 22 января опубликовано на сайте «Империи сильнейших ведьм» решение суда. Оно гласит о том, что я не являюсь мошенницей и не являюсь руководителем какой-либо секты. Соответственно, все другие слова, которые говорят об обратном, требуют судебного разбирательства», - считает потомственная ведьма.

При этом она признает, что целитель не может работать без медицинского образования, передает «Правда.ру». « Деятельность экстрасенсов, ведьм и магов нужно действительно брать под контроль. Речь идет о так называемом магическом рынке, в котором много шарлатанов. Люди платят за услуги, а результата не получают. Такого быть не должно», - отметила эксперт.

Алена Полынь видит выход в создании госреестра экстрасенсов, у которых есть дар. Более того, специалист уже создала подобный реестр. «Все клиенты довольны. Сейчас я продолжаю работать в этом направлении. Общаюсь по этому поводу с депутатами Госдумы, предлагаю варианты законопроектов, которые регулировали бы деятельность магов и ведьм», - поведала ведьма.

Эксперт отметила, что полностью запрещать деятельность магов - глупая затея. По ее мнению, тогда все просто уйдут в подолье и станет еще хуже, разведется еще больше шарлатанов и обманутых людей.

Что же касается нашумевшего скандала вокруг шоу «Битва экстрасенсов», потомственная ведьма подтвердила, что программа построена на обмане телезрителей. «Ко мне обращались обманутые герои шоу», - заключила она.