2019-01-29T14:18:00+03:00
В мире

В Италии вступила в силу пенсионная реформа

Правительство считает, что Италия стала настоящим «социальным государством»
Иван СЫСОЕВ
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Митинг противников итальянской пенсионной реформы в декабре 2017 года.Митинг противников итальянской пенсионной реформы в декабре 2017 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После месяцев подсчетов и споров итальянское коалиционное правительство все-таки выполнило одно из своих главных предвыборных обещаний. Президент Италии Серджио Маттарелла своей подписью утвердил пенсионную реформу, кардинально меняющую систему социальных выплат. Она пришла на смену так называемому "закону Форнеро", принятому лишь семь лет назад, в соответствии с которым на заслуженный отдых можно было уйти в 67 лет.

Теперь же в Италии действует схема "квота 100", то есть сумма прожитых лет и трудового стажа должна быть равна сотне. Конкретный пример: если итальянцу исполнилось 65 лет, и у него есть 35 лет стажа, то добро пожаловать на заслуженный отдых, и не надо ждать 67-го дня рождения. Введен и лимит - минимальные требования для пенсионеров установили по возрасту в 62 года, а по стажу - в 38 лет. В некоторых случаях, когда это предусмотрено профсоюзным договором, завершить работу можно даже в 59 лет, имея 35 лет стажа. По закону, пенсионеры по "квоте 100" не имеют права на постоянную работу и доход. По оценкам правительства, уже в этом году по новой схеме на пенсию уйдут 300 тысяч жителей Апеннин. Стоит отметить, что реформа касается именно досрочного выхода на залуженный отдых. Расчет пенсии по старости не изменился. Он составляет 67 лет с требованием 20 лет стажа.

Параллельно с пенсионной реформой вступило в силу и решение о введение безусловного дохода. Теперь итальянец, чей уровень благосостояния оценивается менее чем в 9360 евро в год, может рассчитывать на получение от государства до 780 евро евро. Если же речь идет про семью из четырех человек, то сумма увеличивается до 1330 евро. Деньги будут начисляться на специальную карточку, которой можно расплачиваться в магазинах, а вот наличных снять разрешено только 100 евро в месяц. Среди обязательных требований - владение недвижимостью на сумму меньше 30 тысяч евро и отсутствие нового дорогого автомобиля. Кроме того, соискатель должен "объявить себя готовым к работе", то есть встать на учет на бирже труда или же согласиться на восемь часов в неделю общественных работ. Если же итальянец решить обмануть родное государство, его ждет тюремный срок. Получать безусловный доход будут 1,3 миллиона семей, 20 процентов которых - иностранные, обладающие долгосрочным видом на жительство и проживающие в Италии не менее 10 лет.

Лидер "Движения пять звезд" (главной силы, продвигавшей реформу), министр экономического развития и вице-премьер Луиджи Ди Майо не может скрыть свою радость. "Социальное государство вернулось!" - заверяет он избирателей. Однако, экономисты настроены не так позитивно. По самым скромным оценкам, на нововведения требуется не менее 20 миллиардов евро, что приведет к дефициту бюджета. А этому противятся в Евросоюзе, который и так с большим трудом одобрил итальянский бюджет на 2019 год. В Брюсселе очень внимательно следят за экономической ситуацией в Италии и готовы подвергнуть страну жесточайшим санкциям, если общеевропейские требования не будут выполняться. Впрочем, итальянское правительство еще оставляет для себя поле для маневра. Официально новая система введена в "экспериментальном формате" на ближайшие три года.

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