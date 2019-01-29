2019-01-29T14:28:47+03:00
Экономика

Заемщикам разрешат отдыхать от ипотеки

ЦБ хочет дать безработным передышку от платежей банку
Софья РУЧКО
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Ипотечные каникулы позволяют заемщику не портить свою кредитную историю.Ипотечные каникулы позволяют заемщику не портить свою кредитную историю.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Центральный банк предложил давать «ипотечные каникулы» заемщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Например, если должник остался без работы, а его платежи превышают половину дохода. В таком случае он может выбрать один из двух вариантов: временно не платить по кредиту или снизить размер ежемесячных платежей.

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, общий срок «финансового отдыха» для одного заемщика в рамках одного ипотечного кредита не может быть больше одного года. Каждый «отдых» может длиться не дольше полугода. По одному кредиту можно брать каникулы сколько угодно раз - но в рамках того самого одного года.

Ипотечные каникулы хороши тем, что они позволяют заемщику не портить свою кредитную историю. А еще дают время восстановить свои доходы и продолжить платить банку в комфортном режиме. Но есть нюансы. Из-за каникул срок кредитования продлится. Это означает, что в итоге по ипотеке вы переплатите больше процентов, чем если бы уложились в первоначальный график платежей.

А что будет с банками, если заемщики начнут уходить на «каникулы» в массовом порядке? Не разорятся ли кредиторы, ведь на эти платежи они рассчитывали. По мнению Центробанка, поводов для беспокойства тут нет.

- У нас достаточно большое количество людей предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком, – сказал Сергей Швецов.

Также он считает, что появление каникул может снизить ставки по жилищным кредитам.

Ипотечные заемщики – самые дисциплинированные. Из них не платит меньше 2% должников. Это понятно. Ипотека – кредит крупный (в среднем 2 млн руб.), поэтому выдают ее только платежеспособным гражданам.

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