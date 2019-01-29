Потребительскую корзину пересмотрят к 2020 году

Потребительская корзина должна быть пересмотрена к весне 2020 года. Чтобы расчеты, которые на ее основе закладываются в бюджет, были более актуальными. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

По словам министра, правительство сформирует рабочую группу. В нее войдут представители из Минтруда, профсоюзы, работодатели, профильные министерства и ведомства. В течение полутора лет все они будут анализировать мировой опыт и статистику, а затем подготовят свои предложения по пересмотру «корзины».

Удивительно, что чиновникам потребуется на это так много времени. Спроси любого россиянина, и он тут же ответит, что не так с этой самой «корзиной». Ее стоимость равна стоимости прожиточного минимума. Сейчас это в среднем 11,2 тыс. руб. Выжить на эти деньги можно, жить достойно – вряд ли. И даже после пересмотра ситуация кардинально не изменится.

Слухи о том, как будут менять потребительскую корзину, ходят уже давно. Минздрав не раз говорил: россияне питаются плохо. Главные составляющие корзины – хлеб и картофель (СМ. ГРАФИКУ). Чувство голода они может и отобьют, но сбалансированным питанием такую диету назвать трудно. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что новый состав будет приближен к «принципам здорового питания». В ней появится больше мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. А мучных продуктов с повышенным содержанием углеводов станет меньше.

На практике это значит, что чиновники в горячих дискуссиях полтора года будут высчитывать килограммы. Здесь убавят – там прибавят. Суть от этого не изменится.

Эксперты давно уже говорят: сама методика расчета корзины в корне не верна. Половину ее стоимости составляют продукты питания. Их подсчитывают на основе данных Росстата. Вторая половина — промтовары и услуги. Но с ними не заморачиваются. Стоимость продуктовой части просто умножают на два. В итоге, на транспорт, коммуналку, одежду и культпоходы мы должны тратить примерно по 5,5 тыс. руб. в месяц. То, что это невозможно, никого не волнует. Кроме того, список промтоваров далеко не полный. Например, правительство предлагает там за 1,5 года сносить 7 пар носков. Не больше. А косметики, книг, бытовой химии, телефонов, компьютера и многих других насущных вещей в списке и в помине нет. И не будет. Потому что, если включить все это в потребительскую корзину, прожиточный минимум увеличится минимум вдвое. А это значит, что вдвое увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), вдвое вырастут доплаты к пенсии. Надо признать – никто на это не пойдет. Поэтому в список добавят пару килограмм овощей. И скажут, что жить нам стало лучше и здоровее.

Попробуй проживи!

Так выглядит потребительская корзина сегодня

Продукты (трудоспособное население/ кг в год):

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы) – 126,5 кг

Картофель – 100,4 кг

Овощи и бахчевые – 114 кг

Фрукты свежие – 60 кг

Сахар и кондитерские изделия – 23,8 кг

Мясопродукты – 58,6 кг

Рыбопродукты – 18,5 кг

Молоко и молочные продукты – 290 кг

Яйца (шт) – 210

Масло, жиры – 11 кг

Прочие продукты (чай, соль, специи) – 4,9 кг

Непродовольственные товары (шт/лет)

Пальто – 3 штуки на 7,6 лет

Костюм – 8 штук на 4,2 года

Белье – 9 штук на 2,4 года

Чулки/носки – 7 пар на 1,4 года

Головные уборы – 5 штук на 5 лет

Обувь – 6 пар на 3,2 года

Постельное белье – 14 шт на 7 лет

Школьно-письменные товары – 3 шт в год

Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения – 19 штук на 10 лет

Услуги (на человека)

Жилье – 18 кв.метров на 1 человека (квартплата при соцнайме)

Центральное отопление - 6,7 Гкал в год

Горячая и холодная вода – 285 л в сутки

Газоснабжение – 10 куб.м в месяц

Электроэнергия – 50 кВт-ч в месяц

Транспорт – 619 поездок в год

Культура – 5% от стоимости расходов на все услуги