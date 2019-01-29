Буйную пассажирку не отправили на Ямайку после скандала в «Шереметьево»

На Ямайку в ночь на 29 января из столичного аэропорта «Шереметьево» вылетели не все, одну буйную пассажирку пришлось снять с рейса Москва-Монтего-Бэй. Была версия, что 36-летняя женщина напилась в аэропорте пока ждала посадку. Но позже полицеские не почувствовали от нее запаха алкоголя.

Около 1.30 на самолет Airbus A330 началась посадка. Пассажиры стали занимать свои места, и только 36-летней женщине было неудобно, она стала кричать, оскорблять соседей. С буйной дамой пассажирам пришлось бы лететь почти 13 часов, поэтому экипаж принял решение снять ее с рейса.

- В дежурную часть поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, сообщением Москва-Монтего-Бэй (Ямайка). Командир воздушного судна отказал в перевозке женщине, которая вела себя неадекватно и выражалась нецензурной бранью в адрес других пассажиров, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Дебоширку доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Ей оказалась, жительница Московской области 1983 года рождения. Женщину привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Ей выпишут штраф от 500 до 1000 рублей или оформят административный арест на срок до 15 суток. А остальным пассажирам пришлось ждать вылет еще 50 минут. В итоге самолет отправился не в 2.30, а в 3.22.