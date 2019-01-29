2019-01-29T15:37:58+03:00
Политика

Украинцы готовы отказаться от Донбасса

Судя по свежему соцопросу, почти 60% граждан Незалежной не хотят воевать за Донецк и Луганск
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Комментарии: comments9
Российский флаг на площади в Донецке, "Русская весна" 2014 года.Российский флаг на площади в Донецке, "Русская весна" 2014 года.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Опрос проводила авторитетная социологическая компания Seetarget в декабре 2018-го. Все респонденты - старше 18 лет. По мнению социологов, погрешность не должна превысить 2,3% и на результаты она не повлияет. Потому что эти результаты должны сильно огорчить нынешнее майданное правительство: 73,1% жителей Украины - за прекращение войны на Востоке страны. А 59,2% выступают за прекращение войны «любой ценой».

Любопытно, что в 2017 году, по данным фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, только 20% украинцев были готовы отпустить Донбасс ради мира - прогресс на лицо. Можно предположить, что 5 лет подмороженного военного конфликта привели в чувство наших соседей и позволили обдумать происходящее. Война в Донбассе окончательно стала позиционной, победу в ней уже почти невозможно одержать никому. А гробы с фронта идут по обе стороны. Теоретически, Украина может рассчитывать на Запад. Но в странах НАТО нет желающих поучаствовать в войне самого кровавого образца - 1916 года. Да еще с Россией, которая при большой заварухе наверняка придет Донбассу на помощь. Остается одно - политическое решение. Но, по данным Seetarget - 24,1% украинцев по прежнему выступают за продолжение войны на Донбассе. Почти четверть. Это немало. Но и не много, с 2014 годом уже не сравнить.

Глава Seetarget Алексей Боровский считает: опрос показал, что Украина разделена на два политических лагеря. Это косвенно подтверждают и предвыборные программы кандидатов в президенты Украины. Например, у самого популярного претендента на этот пост - юмориста Владимира Зеленского в предвыборной программе нет ни слова о войне, борьбе с сепаратизмом (только дежурная мантра про вступление в НАТО). Не говорится там и про «европейский шлях» и «идеалы Майдана». Скорее наоборот, в своем вступительном слове кандидат поведал про «Украину моей мечты», дословно: «Где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине». Постойте! А как же главное «завоевание» Петра Порошенко - безвиз? За что боролись? А не греет безвиз, когда в стране одна работа - война.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СТЕШИН

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле осудили санкции США против венесуэльской компании PDVSA
Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году
Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины
ООН: в Венесуэле погибли более 40 человек и 850 были арестованы
В Росгеологии прокомментировали скандал вокруг замглавы холдинга
Блогер Ларин и рэпер Птаха войдут в совет по культуре при Госдуме
Москалькова попросила украинские власти проинформировать о судьбе пропавшего капитана «Норда»
В Госдуму внесен проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Первая и вторая нитки «Северного потока-2» будут достроены к концу года
Палестинское правительство подало в отставку в полном составе
Сайт Росгеологии атаковали хакеры из-за скандала с их топ-менеджером
В Италии штрафуют за тюнинг велосипедов
В России может разразиться масштабная эпидемия гриппа
Александр Беглов: Санкт-Петербургу нужна глубокая модернизация для повышения качества жизни людей
МВД предъявило официальное обвинение похитителю картины Куинджи
Лавров о Венесуэле: США закусили удила и взяли курс на незаконную смену режима
Китай признает Мадуро законным президентом Венесуэлы
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы гриппа атакуют россиян в этом году
Глава колумбийского МИД: Нам ничего неизвестно о причинах упоминания Колумбии в блокноте Болтона
Кража картины Куинджи спровоцировала гигантские очереди в Третьяковку
Франция приступила к созданию аналога российского комплекса «Авангард»
В США застрявшую в лифте уборщицу освободили только через три дня
Ученые нашли способ взбодрить уставшие от борьбы с раком клетки