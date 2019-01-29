2019-01-29T16:31:56+03:00
Общество

В Урдоме инвесторы Экотехнопарка «Шиес» отчитались перед жителями

Жители Урдома встретились со строителями и инвесторами важнейшего для развития района объекта - Экотехнопарка «Шиес», который планируется построить на одноименной железнодорожной станции в ближайшие годы
Олег Фролов
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Участники встречи подняли плакаты: "Да Экотехнопарку", "Даешь новые рабочие места", "Орлов, Урдоме нужна больница".Участники встречи подняли плакаты: "Да Экотехнопарку", "Даешь новые рабочие места", "Орлов, Урдоме нужна больница".
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На эту запланированную встречу в местный Дом культуры пришли более 200 жителей Ленского района. Не всем хватило места в зале.

"С августа до ноября 2018 года мы проводили на территории Экотехнопарка «Шиес» все необходимые инженерные замеры и изыскания. Полевые работы, которые проводились аккредитованными предприятиями Архангельской области показали, что факторов, которые бы могли препятствовать возможной реализации проекта не выявлено, - заявил заместитель генерального директора АО "Мосводоканал НИИпроект Георгий Перельштейн.

Глава природоохранного ведомства Архангельской области Александр Ерулик отметил, что край готовится перейти к цивилизованному сбору и утилизации отходов, рекультивации существующих четырех несанкционированных свалок, которые отравляют грунтовые воды. На это необходимо 50 миллионов рублей, которые предлагает инвестор Экотехнопарка «Шиес».

В середине выступления противники строительства перерезали кабель, полностью отключив электричество в здании, но собравшиеся попросили продолжать встречу.

Представитель инвестора заместитель генерального директора ООО "Технопарк", Денис Синельников подчеркнул, что готов к диалогу с Фондом развития Ленского района, чьи представители пришли в Дом культуры Урдома. Также он добавил, что инвестиции в социально-экономическое развитие Архангельской области составят 6 млрд рублей в течение трех лет.

Кстати, инвестор Экотехнопарка «Шиес» все активнее принимает участие в жизни района. На весь 2019 год жители Ленского района получили возможность бесплатной переправы через реку Вычегда. На средства инвестора планируется построить новую школу, Ленский район ждет благоустройство, развитие транспортной инфраструктуры, более 500 рабочих мест на новых предприятиях. Участники встречи подняли плакаты: "Да Экотехнопарку", "Даешь новые рабочие места", "Орлов, Урдоме нужна больница". Урдоме действительно нужно многое. Накануне журналисты посетили несколько школ и детских садов, где в уборных стоят обогреватели, а руки дети моют под рукомойниками.

В конце встречи несколько противников проекта забежали в зал с громкими криками и принялись поливать собравшихся нецензурными словами, однако помешать встрече они не смогли. Выступления представителей протестного движения было похоже на организованную истерику, призванную превратить встречу в балаган.

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