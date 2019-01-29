2019-01-29T19:06:48+03:00
Общество

Россию накроют 45-градусные морозы

Роман Вильфанд заявил о резком похолодании на территории страны
Ольга ЛИБГАРДТ
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Причиной морозов станет антициклон, опускающийся с Карского моряПричиной морозов станет антициклон, опускающийся с Карского моряФото: Иван ПРОХОРОВ
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальных морозах. Специалист заявил, что причиной станет антициклон, опускающийся с Карского моря.

"Очень суровые морозы, по-настоящему сильные, на юге Западной Сибири. В частности, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край, Хакасия. Температура будет ниже нормы на 12-14 градусов", - сообщил Вильфанд.

Он отметил, что с 30 января до 4 февраля местами ожидается до -45 градусов. "Это по-настоящему опасно. Разумеется, уже предупреждены все службы, в том числе энергетики", - добавил специалист. В связи с резким похолоданием на дорогах ожидается сильная гололедица.

Рассказал он и о погоде в первый весенний месяц. Тепла ждать не приходится - в центральных регионах России в марте сохранится зимняя погода. "К сожалению, в этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, погода в последний зимний месяц и первый весенний будет преподносить сюрпризы и окажется очень изменчивой. Прогнозируются и 15-20-градусные морозы, и оттепели.

Помимо холодной погоды продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы за два месяца вырастут еще больше, констатировал эксперт.

За последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса. Данный факт Вильфанд назвал "невероятным потеплением", передает "Российская газета". "Никогда раньше за такой короткий промежуток времени температура так быстро не росла", - заключил синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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