2019-01-29T20:27:13+03:00
Происшествия

"Можете отпилить ему ногу!": дети жестоко избили первоклассника после слов учительницы

Инцидент произошел на уроке физкультуры в подмосковных Химках
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ребенок попал в больницу с серьезными ушибамиРебенок попал в больницу с серьезными ушибамиФото: Иван ПРОХОРОВ
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В одной из школ подмосковного города Химки дети избили своего одноклассника. Семилетний мальчик попал в больницу с серьезными ушибами.

Мальчик пришел из школы и признался родителям, что его "били всем классом ногами по голове". "Оказалось, что на уроке физкультуры Ваня упал, после чего учитель сказала детям: «Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!». Все дети накинулись на Ваню и начали бить. После этого до его головы невозможно было дотронуться, все болело", - цитирует отца ребенка "Подмосковье сегодня".

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок. Как сообщила омбудсмен, один из мальчиков долго завязывал шнурки кроссовка, который слетел ноги. Этим он рассердил учительницу физкультуры. Она оскорбила мальчика и спровоцировала его одноклассников на то, чтобы они его избили, передает РИА Новости.

По словам регионального детского омбудсмена, учительница не смогла объяснить, почему так себя повела. Мишонова уточнила, что ребенок попал в больницу с серьезными ушибами. Мальчик четыре дня лежал в больнице, уточняет ТАСС.

"Я это узнала сама, потому что отслеживала социальные сети... Когда мы прочитали об этом и позвонили в школу, мы поняли, что это уже нельзя пропускать", - сказала Мишонова

Как сообщила омбудсмен, вечером 29 января она вместе с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным посетила школу, где произошел инцидент, и поговорила с директором, которая подтвердила факты нарушения. По ее словам, учительница написала заявление об уходе.

"Малыш держится молодцом. В ближайшее время с ним начнет работать психолог. Мы готовы оказывать семье всестороннюю поддержку и сделать все для того, чтобы снивелировать все негативные последствия случившегося", - сообщила Мишонова. Она отметила, что разбирательство в этой ситуации завершилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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