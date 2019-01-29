Заседание по делу о драке после боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Прямая видеотрансляция

Атлетическая комиссия штата Невада сегодня, 29 января, в Лас-Вегасе проведет специальное заседание, на котором будет рассмотрено дело о драке, которая произошла после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Это произошло в рамках главной схватки турнира UFC 229, состоявшемся еще в октябре 2018 года. И с тех пор долго все ждали, каков же будет вердикт по отношению к обоим бойцам - ждет ли их дисквалификация, или же к ним смилостивятся.

Атлетическая комиссия штата Невада - главный спортивный орган, который может принять решение по поводу дальнейшей карьеры россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в турнирах UFC. Эти два спортсмена после того боя еще ни разу не выходили в октагон как раз таки из-за временного отстранения со стороны комиссии.

Смотрите на сайте KP.RU прямую видеотрансляцию заседания по делу о драке Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Сегодня, 29 января, будет поставлена точка в долгом разбирательстве.