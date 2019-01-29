Более 4 тысяч взрослых и детей выращивают "наследников" Кремлевской елки

А вы знали, что после Нового года главная елка страны не оправляется в утиль, а продолжает жить в тысяче новых елочек? После праздника семена ели помещают в специальные экокубы, изготовленные из ее же древесины - так зеленая красавица получает вторую жизнь. Их рассылают во все концы страны.

Всероссийский экопроект носит название «Детки Кремлевской елки» и с 2017 года в нем приняли участие более 4 тысяч детей и взрослых. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Московской области сообщает проект Открытые НКО.

Маленьких деток Кремлевской елки рассылают по всей стране Фото: проект "Детки кремлевской елки"

Главные участники проекта - школьники. Ребята высаживают семена и следят, как из маленького зернышка пробивается крохотный росточек, как он тянется к свету и постепенно крепнет. Так дети не только узнают много нового о природе, но и учатся заботе и ответственности. Чтобы выращивать деревце было не скучно, в соцсетях проекта участники постоянно делятся отчетами о жизни своих "питомцев". А когда деревца окрепнут, их высадят на открытом воздухе.

Ребята делятся успехами своих "питомцев" в соцсетях Фото: Надежда Воробьева

Совсем скоро в землю попадут первые "наследники" Кремлевской елки-2019. Сейчас красавица находится на деревообрабатывающем предприятии в Подмосковье, где из нее изготовят экокубы.

Помимо экокубов в этом году древесина Кремлевской елки пойдет и на памятные подарки. Для юных участников экологических проектов по всей России сделают памятные значки из древесины, в каждый регион отправятся «птичьи станции» - кормушки для птиц в особо охраняемых природных территориях, а в честь Года театра лучшие региональные театры получат памятные сувениры.

mingkhmo Из этих частей ели будут изготовлены настенные часы, которые подарят детским домам Подмосковья

ВАЖНО

Как вырастить свою Кремлевскую елочку

Главное - найти в своем регионе команду единомышленников. Организаторы проекта отправляют по 10 эко-кубиков с семенами. Это – 100 маленьких «деток», ведь в каждом кубике ждут своего часа 10 семян Кремлевской елки. В проекте участвуют целые школьные классы, экокоманды или даже целые школы.

Чтобы получить свой экокуб - свяжитесь с организаторами.

СПРАВКА КП

Впервые идея дарить вторую жизнь Кремлевской елке появилась в 2015 году. Тогда из ее древесины изготовили 300 клюшек для детей-спортсменов. В 2016 году из ели сделали 300 скворечников. А в 2017 году проект впервые обрел нынешний вид - и семена Кремлевской красавицы отправились к детям по всей стране.

В этом году проект получил поддержку Администрации и Управления делами Президента РФ и впервые выйдет на международный уровень. Партнерами проекта станут послы и представители иностранных государств, государственные деятели России и зарубежья, представители СМИ.

Еще больше добрых историй - на сайте проекта Открытые НКО.

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