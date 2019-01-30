Ирина Шейк рассказала Ивану Урганту свой секрет молодости и красоты

Ирина Шейк прилетела в Москву по приглашению косметического бренда Sephora, чтобы представить косметическую линию Marc Jacobs Beauty, лицом которой она стала в прошлом году. Помимо прочих дел 33-летняя красавица успела заглянуть в студию программы «Вечерний Ургант» и пообщаться с Иваном Ургантом. Супермодель традиционно проигнорировала вопросы о своем бойфренде Брэдли Купере, который в эти дни у всех на устах (актер и режиссер выдвинут на «Оскар» за фильм «Звезда родилась). Зато охотно поделилась с Иваном своими бьюти-секретами и рассказала, что она делает, чтобы сохранять молодость и красоту.

Едва зайдя в студию, Ирина пожаловалась, что из-за длительного перелета спала всего два часа. «Поэтому буду отвечать медленно и с паузами», - пошутила Шейк. Иван немедленно поинтересовался у манекенщицы, что она делает, чтобы хорошо выглядеть после долгих полетов, ведь летать ей приходится очень часто. Ирина посоветовала Урганту пить больше воды и чаще ходить в туалет.

- И обязательно делать в полете маску. Желательно брать белую, потому что люди могут испугаться. Перед тем как лечь спать, накладываете масочку и засыпаете. В полете я в основном сплю или медитирую, - рассказала Ирина. – Если не удается заснуть, представляю море и песок.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер никогда не говорят о своих отношениях с журналистами. Пара не дает интервью, не фотографируется вместе для глянцевых журналов и избегает обсуждения своей личной жизни. Лишь недавно они начали выходить вместе в свет и появляться вдвоем на красных дорожках. Впрочем, как-то, на французском ток-шоу Quotidien Брэдли Купер признался, что хорошо знает русские детские песни и даже может подпевать им. Оказалось, актер отлично знаком с творчеством Шаинского и с Фиксиками.

- У меня есть дочь, и она каждый день слушает это дома. Это музыка, которая постоянно крутится у меня в голове, - рассказал Купер.

Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.Фото: EAST NEWS

О семейной жизни с Ириной актер впервые рассказал пару месяцев назад, когда давал интервью о фильме «Звезда родилась».

- Быть отцом и иметь собственную семью — настоящее чудо, о котором я давно мечтал. Эти важные вещи, появившиеся в моей жизни, открыли меня с новой стороны, - рассказал актер. - Помимо всего прочего, это научило меня быть все время «здесь и сейчас», научило ценить каждое мгновение.

Напомним, супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. Малышке дали имя Леа де Сейн Шейк Купер. Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.