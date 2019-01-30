2019-01-30T01:41:46+03:00
Политика

Николай Долгушкин: Сейчас с красным знаменем в комсомольскую бригаду? Да запросто!

30 января самый романтичный секретарь ЦК ВЛКСМ, а ныне - академик, главный ученый секретарь президиума РАН отмечает свое 70-летие [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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30 января Николай Долгушкин отмечает свое 70-летие.30 января Николай Долгушкин отмечает свое 70-летие.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- ... Алло, Николай Кузьмич!

- Саш, привет! Перезвони через час.

- Пора уже к юбилею готовиться.

- Хочешь в прорубь меня заставить прыгнуть или - вместе в бане попариться?

- Высокие должности - ну, никак таких, как вы, не меняют! А помните, как в конце 70-х мы с вами в компании с известным оренбургским хлеборобом Федором Никифоровичем Сальцевым, который в Великую Отечественную руководил тракторной бригадой, везли его фронтовое Красное знамя, чтобы вручить молодым механизаторам?

- О, ты это не забыл? Мы с ним земляки, из одного - Тоцкого района.

Его молодежная бригада во Всесоюзном соревновании заняла второе место. А первое – женская бригада Дарьи Матвеевны Гармаш из Рязанской области. Позднее ей присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Николай Долгушкин в эфире радио «Комсомольская правда»

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- А вручать фронтовое знамя молодежи – это была ваша идея?

- Да. Договорились с музеем, немного обновили знамя, подлатали. Привели в божеский вид, объявили соревнование среди молодежных бригад.

- Академик Долгушкин не хотел бы снова туда поехать, - к этим ребятам, в эту юность свою? С красным знаменем...

- Войти два раза в одну реку? Это мало кому удавалось. Об этом приходится только мечтать.

Первый секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ Николай Долгушкин (справа) провожает в путь-дорогу студенческий стройотряд. Оренбург, 1970-е годы. Фото: Личный архив.

Первый секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ Николай Долгушкин (справа) провожает в путь-дорогу студенческий стройотряд. Оренбург, 1970-е годы. Фото: Личный архив.

С огромнейшей ностальгией вспоминаю те комсомольские годы, полные романтики и энтузиазма... А потом - то, чем мы занимались, было востребовано обществом, нужно было стране и необходимо самой молодежи.

А сейчас, с красным знаменем - в комсомольскую бригаду? Да запросто! Кстати, когда я 20 лет назад пришел в Минсельхоз России заместителем министра, первое, с чего мы начали, - в подведомственных вузах, а их было 59, восстановили студенческие отряды. Сейчас это движение в целом по стране пошло.

- Вот, значит, как надо возрождать комсомол!

- Комсомол в том виде, каким он был в советское время, сейчас не возродить. А вот использовать какие-то элементы работы с молодежью - вполне возможно. Только подойти к этому нужно творчески. В то время была выстроена четкая система: октябрята, пионеры, комсомольцы. Для каждой возрастной группы была своя ниша, свой устав и свои задачи. Результат - меньше было детей на улице, предоставленных самим себе. Отсюда, соответственно, и ниже уровень преступности среди молодежи.

Николай Долгушкин. Январь, 2019.

Николай Долгушкин. Январь, 2019.

Помню, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов как-то сказал: «Лезвие нетрудовой монеты ранит молодого человека бескровно, но глубоко и надолго». И он был прав. Сегодня мы в этом не раз убеждаемся.

- А если еще отбросить идеологический налет, эту окалину...

- Нам тогда удалось организовать уже в школах движение ученических бригад, а на производстве создавались молодежные бригады. Это они строили БАМ, преобразовывали Нечерноземье, осваивали газовые и нефтяные месторождения. Сейчас вот мы не успеваем смотреть вперед.

Фото: Личный архив.

Фото: Личный архив.

- А что впереди? На научном поприще?

- Президент Владимир Путин поставил задачу – уже в ближайшие годы войти в пятерку самых развитых в научно-технологическом плане стран. Увеличивается финансирование науки, укрепляется ее материальная база. Но кто будет эти научные исследования проводить, кто обеспечит научный прорыв? По количеству научных исследователей на 10 тысяч занятых в экономике, мы сегодня еще отстаем от стран Европы, Японии, Кореи, Израиля.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Нам надо уже сейчас, начиная со школы, формировать кадровый научный потенциал, ориентировать наиболее талантливых ребят на работу в научной сфере. Именно сегодняшние школьники, студенты и будут завтра осуществлять прорыв в научно-технологическом развитии страны.

- Это продолжение вашей «жизненной борозды»... Ну, если образно.

- Видимо, так…

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Она же началась еще с оренбургского поля. Сейчас вы - академик. И в канун юбилея - так светло и с надеждой заглядываете в будущее. Узнаю Николая Долгушкина!

- Спасибо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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