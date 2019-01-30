2019-01-30T02:02:19+03:00
Звезды

Вера Брежнева на Мальдивах снялась обнаженной в ванне

36-летняя певица призналась, что сама подарила себе путешествие [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Вера Брежнева улетела на Мальдивы без мужа Константина Меладзе. Фото: Инстаграм.Вера Брежнева улетела на Мальдивы без мужа Константина Меладзе. Фото: Инстаграм.
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Вера Брежнева улетела от холодной московской зимы на теплые Мальдивы. Певица поселилась на роскошном пятизвездочном курорте Joali Maldives, где стоимость вилл стартует от 250 тысяч рублей за ночь. На райские острова Вера прилетела всего на пять дней, причем одна, без мужа Константина Меладзе. Более того, как призналась артистка в Инстаграме, эту поездку она подарила себе сама.

- Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность - сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня, - написала Вера на своей страничке. – И пусть эти 5 дней здесь будут райскими (правда, один уже прошёл). Да, ванна стоит на улице. Как у вас погодка?

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Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность сделала себе такой подарок.
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Свой пост Брежнева сопроводила эффектным снимком: певица сфотографировалась, лежа в ванне. Нетрудно заметить, что на снимке она позирует обнаженной, правда, целомудренно прикрыв грудь.

Курортный досуг звезды сцены состоит из ленивого лежания на берегу океана, еды в ресторане и прогулок на велосипеде. На пляже Вера выпивает бокальчик-другой игристого вина – певица признается, что в таком красивом месте она может себе это позволить. Поклонники Брежневой в комментариях пишут, что пять дней - это слишком мало для полноценного релакса на острове, и советуют артистке взять отпуск хотя бы на две недели.

Вера сделала селфи без макияжа. Фото: Инстаграм.

Вера сделала селфи без макияжа. Фото: Инстаграм.

На отдыхе Вера настолько расслабилась, что даже позволила себе выложить в Инстаграм фото без макияжа. Снимок с подписью «Я люблю Мальдивы» появился в Сториз исполнительницы. На фото Вера позирует на пляже без косметики и выглядит свежо и молодо. По мнению подписчиков ее микроблога, певица отлично смотрится и без макияжа.

Певица показала поклонникам, как она гуляет вдоль пляжа. Фото: Инстаграм.

Певица показала поклонникам, как она гуляет вдоль пляжа. Фото: Инстаграм.

Еще одно видео запечатлело Брежневу на берегу во время прогулки по пляжу. Вера не торопясь идет вдоль моря до пирса, прикрыв лицо от солнца темными очками и широкополой шляпой. Как рассказала Вера в своем видео, на курорте есть роскошные виллы, которые стоят прямо в море, на воде, но певица предпочла поселиться на суше. «Я боюсь, мне страшно», - призналась Брежнева. Судя по всему, артистка живет на вилле в одиночестве, и ночью шум океана действительно мог показаться ей пугающим.

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Introducing Joali Maldives, an eco-chic retreat in the heart of the Indian Ocean
50 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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