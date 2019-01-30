Кто вырубает русскую тайгу? Мы же сами и вырубаем!

С 15 по 19 января с. г. «Комсомольская правда» публиковала репортаж-расследование наших журналистов Владимира Ворсобина и Виктора Гусейнова, отследивших весь путь русского леса - от вырубки в Сибири до фабрик в Китае. Редакция получила тысячи писем и откликов на эту публикацию. Вот лишь некоторые из них. А также мнение Владимира Ворсобина, прочитавшего все отзывы до единого.

Никола Питерский:

Впечатление от вырубленной тайги жуткое. Тонкий плодородный слой без корневой системы вымывается, и на месте тайги образуется пустыня с барханами и пыльными бурями. А в дождь это непролазная топь. C 90-х в лесу хозяйничают жулики, основная цель которых - рубить и продавать. По сути - продавать Родину за внедорожники, доллары, юани. И китайцы, поскольку они все-таки приезжие, такими подлецами не выглядят.

Читатель:

Уважаемые журналисты, уважаемая газета! Давайте дружно создадим петицию! Так как если вы не поднимете этот вопрос, никто не поднимет! За Россию! За родную землю! Народ, просыпайся!!!

Иван:

Виноваты чиновники. Все - и из Москвы, и местные. Нижестоящие платят откаты, поэтому их и не трогают. Как только придет приказ сверху, сразу же наведут порядок. 1,5 - 2 года тому назад показывали по ТВ, как высокие технологии контролируют по всей России вырубку леса. И главный лесничий хвастал перед Путиным, что теперь они контролируют любой лесной участок в России. Вот я и спрашиваю: где эти высокие технологии, которые контролируют вырубку леса?

Надежда:

Вот и климат меняется из-за таких «хозяев». Русским-то, будущим поколениям что останется? Боже мой, куда катимся? А вернее - докатились?

Сергей:

Для контраста. В Псковской области поймали опасного черного лесоруба, которому теперь светит уголовное дело. Незаконная рубка деревьев составила: 3 шт. осины общим объемом 1,83 куб. м, 2 шт. березы объемом 0,93 куб. м, 1 шт. ольхи серой объемом 0,035 куб. м. Сумма причиненного ущерба государству составила 10 068 рублей.

Гость:

В том-то и дело, что новый Лесной кодекс фактически упразднил весь госконтроль за лесным хозяйством, переложив все проблемы на плечи регионов. По принципу «что хотите, то и делайте, только деньги не забывайте отстегивать». О чем глава Рослесхоза на днях совершенно правильно сказал на разборках в Совфеде и предложил запретить продажу леса китайцам в частном порядке: «Сегодня это полномочия регионов: где-то это сделано, где-то сделано недостаточно, а где-то вообще не сделано. Этот порядок должен быть единым, очень жестким, чтобы китайские предприниматели не могли скупать лес у частников». В чем он не прав? Все правильно! Сначала законодательно все развалили, а теперь...

Гость1:

Почему незаконно?

По новому Лесному кодексу все вполне законно. Очередной барин покупает землю. Переводит ее в «сельскохозяйственные угодья», на которых (по бумагам) растет бесполезный кустарник, а не вековые сосны. И вуаля! Пили-руби что хочешь. Никакой уголовки. А лес, птицы, звери по новому Лесному кодексу - это теперь «движуха», типа машины. Знатоки писали!

МНЕНИЕ АВТОРА

Владимир ВОРСОБИН

В своих письмах наши читатели задают и тут же отвечают на два русских вопроса: кто виноват и что делать? И я попробую ответить на них честно. Но сразу предупреждаю - дело это нервное...

ПИЛЯТ ПО ЗАКОНУ

Итак - кто виноват?

Мой ответ - все.

В первую очередь правительство и особенно автор (или авторы) Лесного кодекса. Этот иезуитский документ спихнул с федерального центра на регионы необходимость беречь, тушить и спасать от паразитов (в том числе двуногих) русский лес. Центр взял с леса только одно - деньги. Придумать более разрушительный закон было трудно, потому что:

а) У небогатых регионов нет денег на полноценную пожарную охрану - отчего огонь порой уничтожает леса больше, чем человек. Паразитарная защита тоже около нуля, и тайгу также благодарно косит шелкопряд. А штат лесников, еще как-то контролирующих лес, близок к вымиранию.

Чисто для справки: численность работников лесничеств в России за последние годы сократилась в 5 (!) раз - со 160 тысяч до 32 тысяч человек. А количество сотрудников лесной охраны - с 79 тысяч до 17 тысяч;

б) Региональные чиновники по этому Лесному кодексу получили возможность контролировать сами себя, а потому многие из них радостно присоединились к воровству или - если аккуратно - к существующему порядку лесозаготовки.

И прав руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко, объяснивший в моей передаче «Гражданская оборона» на Радио «Комсомольская правда»: разграбление тайги происходит в полном соответствии с законом, и тех, кто этим занимается на местах, даже нельзя назвать преступниками. Просто государство установило такие хищные правила игры.

ВИНОВАТЫ ВСЕ

Идем дальше. Кто еще виноват? Силовики. «Деревянные» (как их тут называют) отделы полиции, с удовольствием штрафующие на бешеные деньги мужичков, срубивших две березы, и не замечающие массовые вырубки в тайге. И это тоже часть регионального «самоконтроля», где пилят все.

Еще виноваты Минфин России и трижды те, кто придумывает на Руси налоги, кто контролирует тарифы монополий и банковские кредитные ставки. Можно «поздравить» высоколобых чиновников - сделано все, чтобы русские не занимались предпринимательством. Сделано все, чтобы промышленность задохнулась из-за дорожающей электроэнергии, неизбежных услуг РЖД, грабительских налогов и банковских процентов. Из-за чего в Сибири даже не думают заниматься серьезной деревообработкой, при которой создается конечный продукт. Потому срубить и побыстрее отправить лес в Китай, не связываясь с нашей системой, по сути, и есть еще один подвид бегства капитала за границу.

Еще виноваты относительная малочисленность населения России, его бедность, а значит - низкий спрос, что еще больше укрепляет пессимизм производителей.

А еще виноваты... мы с вами. Потому что в конце концов ответственность за свою страну несет народ. Пусть наивный, пусть социально-сонный, пусть кухонно-ворчливый, своим действием или бездействием - виноваты все равно мы.

У НАС БАРДАК, НО ДУШЕВНЫЙ

В Китае, например, почти нет пенсий. Там если до 20 октября не заплатишь за отопление на полгода вперед - квартиру безжалостно отключат от отопления. Там нет бесплатного здравоохранения, а ребенок может пойти бесплатно в школу, где в классе учатся 50 детей. Там нормальное образование только за хорошие деньги.

Там люди цепляются за работу, чтобы остаться как-то на плаву, и завидуют русским, у которых пока еще не отобрали все социальные достижения СССР.

И, с одной стороны, завидуешь китайцам, их работоспособности, звериному бизнес-инстинкту, который тащит Китай вперед. Как мне рассказывал в Циндао один русский предприниматель (он во-зит оттуда обувь в страны СНГ), если в Сибири китайцы нанимают покорного русского бухгалтера, оформляют на него фирму и под «русским прикрытием» пилят лес, то здесь нанять бессловесную китайскую ширму не получится.

Китаец обязательно влезет в управление и азартно начнет «масштабировать бизнес», традиционно плюнув на качество. Это у них в крови.

С другой - жаль их. Не хотел бы я жить в Китае... Да, власть здесь очень умно построила страну. Она как садовник, который терпеливо ухаживает за экономикой, как за нежными цветами. Удобряет льготными кредитами, низкими тарифами, налоговыми каникулами...

Но здесь, в мире холодного расчета, уже через пару дней начинаешь скучать по России. У нас пусть бардак, и бардак с нашей русской ленцой, но зато душевный...

Так что и я виноват тоже.

ДОТЕРПЕТЬ ДО ПРАВНУКОВ

Теперь остается решить, что делать.

А это к народу всему вопрос. Рассуждая исторически - как решим, как жизнь свою российскую построим, так и будет...

А заложник всегосударственного бардака и глупости, русский лес, надеюсь, выдержит. Простит нас и дотерпит до наших правнуков. Дай бог!

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