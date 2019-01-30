Вырубить за 35 секунд: Кто виноват в поражении Федора Емельяненко

Федор Емельяненко в бою против Райана Бейдера угодил в нокаут после первого же удара американца. Это поражение породило множество домыслов. Какие-то из них оказались очень забавными.

Самую оригинальную версию выдвинул бывший чемпион UFC Олег Тактаров. «Там был лучший друг Федора - Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые», - заявил он в соцсетях. А потом развил свою мысль - Емельяненко отравили! «Федор должен сдать анализы и проверить кровь, - писал Тактаров в Инстаграме. - Это был не он. Это был тяжело больной, уставший человек...»

Позже экс-чемпион заявил, что про тигров и Запашного он шутил. Но от версии с отравлением отказываться не стал.

Большой ценитель единоборств глава Чечни Рамзан Кадыров тоже заметил, что российский боец выглядел странно. Но у Кадырова более реалистичное объяснение молниеносному поражению Федора.

«Некогда грозный Последний Император выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного, - написал глава Чечни в своем телеграм-канале. - В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня!.. В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в республиканский спортивный клуб «Ахмат»...»

Тут необходимо вспомнить, что у Рамзана Кадырова и Федора Емельяненко сложные отношения. Боец критиковал бои с участием маленьких сыновей главы Чечни. А потом в чеченский клуб «Ахмат» был приглашен младший брат Федора - Александр Емельяненко, прославившийся скандалами, один из которых завершился тюремным сроком. Федор не раз говорил, что Александр только позорит фамилию.

А вот что вчера написал сам Федор Емельяненко:

«После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом неглубокое... Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья».