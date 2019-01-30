2019-01-30T09:49:31+03:00
Звезды

СМИ: Пока Анджелина Джоли изображает заботливую мамашу, Брэда Питта не видели со своими детьми 900 дней

Актриса сводила дочку на каратэ, подтверждая статус примерной родительницы [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Анджелина Джоли сводила дочь Вивьен на тренировку.Анджелина Джоли сводила дочь Вивьен на тренировку.Фото: EAST NEWS
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Американские СМИ подсчитали: Брэд Питт не появлялся на публике со своими детьми уже 900 дней. Несколько месяцев назад актер подписал мировое соглашение об опеке со своей бывшей женой Анджелиной Джоли, и теперь может встречаться с наследниками по согласованному с ней графику. Неизвестно, как знаменитая пара поделила шестерых детей – вероятно, они договорились об опеке «50 на 50», когда Брэд может проводить с ними столько же времени, сколько и Анджелина. Но совершенно очевидно, что он не может наслаждаться общением с наследниками в полную силу. Как сообщает портал Radaronline.com, с того момента, как Джоли подала на развод, Брэд ни разу не выходил вместе с детьми на улицу. Актер не может пойти с отпрысками в кино или на прогулку, как это постоянно делает его экс-супруга. И в этом западные таблоиды винят Анджелину – мол, хотя соглашение об опеке и подписано, актриса продолжает вставлять палки в колеса бывшему мужу и делает все, чтобы испортить его отношения с детьми. Например, Анджелину искренне радует тот факт, что старшие сыновья, приемные Пакс и Мэддокс, перестали общаться с Питтом.

Бракоразводный процесс голливудской пары длится уже два года, и лишь недавно Питт получил возможность проводить время с детьми. Наследники теперь могут навещать отца гораздо чаще и даже оставаться у него ночевать, правда, под присмотром социального работника. Но Брэд рад и этому – для него важна любая возможность увидеться с ними. Актер уже два года не пьет и ведет здоровый образ жизни.

Пока ее бывший муж прилагает все усилия, чтобы отстоять свое право на общение с детьми, Анджелина почти ежедневно появляется с ними на публике. В выходные актриса лично проводила на спортивную тренировку младшую дочь Вивьен. Джоли, по традиции, была с головы до ног одета во все черное. Девочка же была наряжена в форму для тренировки – удобную футболку и брюки.

. Джоли, по традиции, была с головы до ног одета во все черное. Фото: EAST NEWS

. Джоли, по традиции, была с головы до ног одета во все черное.Фото: EAST NEWS

Еще недавно Анджелина рассказывала про свою младшую дочь в интервью: «Вивьен - такая девочка-девочка: обожает платьица, красивые наряды, она самая женственная в нашей семье, робкая и застенчивая». Но теперь все изменилось. Вслед за старшей сестрой Шайло, с трех лет утверждающей, что ее зовут Джон, и что она – мальчик, крошка Вивьен тоже перестала чувствовать свою принадлежность к женскому полу. Сначала младшая дочь Джоли и Питта прекратила носить платья. Затем – обрезала свои роскошные белокурые локоны. Сегодня Вивьен 10 лет, и она решила раз и навсегда избавиться от застенчивости и выработать в себе бойцовский характер, записавшись на каратэ.

По словам других родителей из спортшколы, Анджелина всячески поощряет интерес Вивьен к каратэ.

- Она иногда приходит на занятия и очень радуется успехам дочери, - рассказала одна из мам. – Это так мило.

Поклонники актрисы всегда обращают внимание на то, как одеваются ее дочери. Из них только одна, приемная Захара, любит платья и неизменно выбирает женственные наряды. Биологические же дочки Джоли и Питта предпочитают мальчиковую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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