Экс-жена Александра Малинина могла родить ребенка от его отца

Кажется, этому скандалу не будет конца. Когда пять лет назад экс-супруга Ольга Зарубина в эфире ток-шоу обвинила бывшего мужа Александра Малинина в том, что из-за его равнодушия у дочери развилась депрессия, многие были уверены, что певец после того, захочет стать ближе с дочерью, которая живет в США. Однако, звезда заявил, что он не может быть отцом Киры. И на этом разговор окончен. И вот на днях Зарубина вновь появилась в студии программы «На самом деле» с обвинениями в адрес Малинина. И тут же получила ответ от адвоката певца- Марии Ярмуш, которая высказала предположение, что Ольга родила дочь не от известного исполнителя.

«Отцом Киры может быть Николай Выгузов», — заявила юрист. В доказательство этому правозащитник предъявила результат генетической экспертизы, проведенной между Кирой и Выгузовым. Согласно ему, она на 99,9 процентов является дочерью Николая Степановича.

Экс-супруга Ольга Зарубина в эфире ток-шоуФото: скриншот с видео

«Я в шоке, это ложь! — возмутилась Зарубина, которая тоже пришла на программу. — Как может быть дед моей дочери ее отцом?! Да, Кира и Николай Степанович проходили генетическую экспертизу, но они ведь родственники. Так что эта проверка ничего не значит».

Адвокат, в свою очередь, сказала, что в то время, как была зачата Кира, Малинин находился в командировке. «Помимо этого, пока Александр давал концерты, Зарубина длительное время жила с его родителями на правах невестки», — продолжила Ярмуш. «Да, такое было, но туда я приезжала уже с рожденным ребенком!» — резюмировала Ольга.

Тот факт, что Кира может дочерью Николая Выгузова подтвердил и муж муж племянницы Ольги Зарубиной Игорь Холюсев

Точку над «i» поставила проверка на детекторе лжи. «Считаю, что Зарубина говорила правду на передаче», — сказал один из экспертов, намекая на то, что Кира все-таки является дочерью Александра Малинина.

Выгузов стал единственным из семьи сына, кто принял КируФото: скриншот видео

Напомним, Кира родилась в 1985 году в недолгом браке Малинина с певицей Ольгой Зарубиной, которая с дочерью эмигрировала в США. Все 25 лет воспитанием ребенка занимался второй муж Зарубиной Владимир Евдокимов. В 2011 году в эфире программы «Пусть говорят» Александр Малинин признал, что Кира — его дочь.

Также у певца от брака со скрипачкой Инной Курочкиной есть сын Никита. Сейчас артист счастливо женат на Эмме Малининой, они воспитывают двойняшек Фрола и Устинью.