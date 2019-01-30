Вампиры в пионерлагере и зомби в Петербурге

Алексей Иванов «Пищеблок»

Издательство АСТ (Редакция Елены Шубиной)

Алексей Иванов «Пищеблок»

1980 год, в Москве гремит Олимпиада, а под городом Куйбышевом (если кто забыл, так на протяжении нескольких десятилетий называлась Самара), на Волге, школьники поправляют здоровье в пионерлагере. Впрочем, как тут его поправишь, когда в лагере завелись натуральные вампиры, по ночам сосущие кровь у своих товарищей? Увы, знает об их существовании только один паренек, и ему будет довольно сложно доказать факт существования вампиров другим.

Иванов - один из самых популярных российских писателей, автор доброго десятка бестселлеров, от «Географ глобус пропил» до «Ненастья», от «Сердца пармы» до «Тобола». «Пищеблок» - не то чтобы страшно захватывающая вампирская сага (главного злодея мгновенно вычисляешь при первом же его появлении, реальные экшен с ужасами начинаются лишь страниц за 50 до конца). Но Иванов сам прекрасно осознает, насколько дикий сюжет выбрал, и не относится к нему совсем уж всерьез. Его главная цель в другом. Он хочет создать энциклопедию советского детства, и, право, трудно вспомнить в русской литературе последних лет что-то подобное. Кажется, нет ни одного жаргонного школьного слова и выражения из 80-х, которое Иванов не употребил бы в «Пищеблоке»: «ништяк», «зыконски», «сачковать», «батон крошить», «держи краба», «заманали», «покежь» (вместо «покажи»); какой-нибудь студент-филолог с легкостью напишет по этому роману диплом. Иванов с нежностью воссоздает целый мир, навеки канувший в небытие: девичьи альбомы и «секретики», дебильные официальные девизы отрядов («Отряд будет называться «Данко». Девиз - «Гори так ярко, как сердце Данко!» Речовка такая, запоминайте: «Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям, чтоб вечно горело!»), коллективные просмотры олимпийских соревнований, манная каша с киселем на завтрак. Конечно, самой благодарной аудиторией «Пищеблока» будут люди, родившиеся в 60-е и 70-е и ищущие сейчас утраченное время.

Сергей Лукьяненко «Кайноzой»

Издательство АСТ

Сергей Лукьяненко «Кайноzой»

Сергей Лукьяненко, в прошлом - один из самых плодовитых российских фантастов, сейчас несколько сбавил темп и выпускает новые книги нечасто (сам он объясняет это тем, что слишком увлекся написанием сценариев). «Кайноzой» - продолжение романа «Кваzи», который родился, когда Лукьяненко предложили написать сценарий телесериала про зомби. Он к этой теме относился с большой иронией, но все-таки решил с ней поиграть и придумал сюжет, в котором превращение человека в зомби - лишь первый этап метаморфозы: потом из кровожадного и тупого ожившего мертвеца несчастный превращается в квазичеловека. Почти такого же, как мы, но с другой физиологией, с бледно-голубой кожей, неспособного к размножению, неспособного к эмоциям, неспособного употреблять в пищу животный белок.

В новой книге Денис, главный герой «Кваzи», вместе с сыном отправляется в Петербург (город, который кваzи-люди по каким-то причинам облюбовали). В поезде происходит ужасный инцидент: целый вагон курсантов «восстает», то есть превращается в зомби. Одного из них Денис убивает - что считается практически преступлением (он ведь мог превратиться потом в кваzи, и толерантное общество считает, что необходимо было дать ему такую возможность). А потом Денис выясняет, что кваzи - не последняя ступень эволюционного превращения, из них могут еще развиться суперкваzи, способные управлять другими…

Вячеслав Недошивин «Джордж Оруэлл. Неприступная душа»

Издательство АСТ (Редакция Елены Шубиной)

Вячеслав Недошивин «Джордж Оруэлл. Неприступная душа»

Вячеслав Недошивин - в прошлом журналист «Комсомольской правды», уже давно переквалифицировавшийся в писателя. Он выпустил книги «Прогулки по Серебряному веку» и «Адреса любви», а еще стал одним из главных в России специалистов по Джорджу Оруэллу и перевел на русский его самые знаменитые произведения, «1984» и «Скотный двор». В огромной, исчерпывающей биографии речь идет о писателе-борце, который прожил до обидного короткую жизнь - всего 46 лет, но успел написать двадцать томов сочинений и сделать десятки предсказаний, которые неумолимо сбываются, в том числе на наших глазах. Недошивина особенно интересует отношение Оруэлла к России - стране, в которой тот никогда не был, но к которой питал самый живой интерес. Он был сторонником социализма - и ненавидел сталинскую диктатуру; он первым употребил термин «холодная война»; в дни нищей юности его буквально спас русский офицер-эмигрант по имени Борис; он был сильно увлечен русской эмигранткой по имени Лидия Жибуртович; среди его друзей был петербуржец Георгий Копп, которого он спасал во время гражданской войны в Испании… Очень много места в книге занимают воображаемые интервью с Оруэллом: Недошивин задает ему «вопросы из будущего», а в качестве ответов использует реальные цитаты из его произведений, и читается это как настоящие, живые, очень увлекательные беседы. И вообще так выходит, что из всех британских классиков ХХ века именно Оруэлл - самый современный, способный из прошлого многое рассказать нам о настоящем.

Михаил Таратута «Русские и американцы: Про них и про нас, таких разных»

Издательство «Альпина паблишер»

Михаил Таратута «Русские и американцы: Про них и про нас, таких разных»

Бывший корреспондент программы «Время» в 90-е делал программу «Америка с Михаилом Таратутой» - в то время главный источник сведений об этой стране. В прошлом году он отметил 70-летие и написал книгу, в которой суммирует знания об Америке, полученные за долгие годы жизни в ней. «Я понял, насколько же искажено наше представление о Соединенных Штатах: мы поразительным образом представляем эту страну одновременно значительно хуже и значительно лучше, чем она есть на самом деле». Мы действительно не понимаем американцев, а они - нас; у представителей двух великих народов словно совершенно по-разному устроены мозги, как у собак и кошек, что и рождает огромное взаимное недоверие. Таратута как раз и пытается объяснить русскому читателю, что такое США. Как создавалась эта страна. Чем протестантизм принципиально отличается от православия. Что такое «американская мечта». Что такое знаменитая американская улыбка, которая многим русским кажется фальшивой (американцы, напротив, искренне считают русских мрачными и угрюмыми). Почему в США процветает то, что русские считают стукачеством. С чего начинался и к чему пришел феминизм - и почему именно в 2017 году началось движение MeToo и десятки влиятельных людей оказались заклеймлены как развратники… В общем, ваши взгляды на Америку, скорее всего, после этой книги изменятся, а очень многие вопросы снимутся.

Аркадий Ипполитов «Просто Рим»

Издательство «Азбука-Аттикус»

Аркадий Ипполитов «Просто Рим»

Аркадий Ипполитов - один из самых известных российских искусствоведов, куратор множества выставок, хранитель собрания итальянских гравюр в Эрмитаже - уже выпустил несколько книг про любимую страну (самые популярные - «Особенно Ломбардия» и «Только Венеция», а еще есть книги про художников - Пиранези, Пармиджанино, Якопо да Понтормо…) Появление книги про Рим было делом времени. Это не путеводитель - скорее поэтический рассказ о великом и вечном городе, его легендарных храмах, фонтанах и площадях, о его жителях - папах, живописцах, архитекторах.

В конце декабря эта мирная и довольно увлекательная книга стала причиной колоссального скандала в Фейсбуке: журналистка и искусствовед Слава Швец опубликовала разгромную рецензию на «Просто Рим» под названием «Просто не Рим», где уличила Ипполитова во множестве фактических ошибок. На сторону Ипполитова немедленно встала целая рать его друзей - Татьяна Толстая, например, сопоставила его с Феллини и защищала право выдающихся авторов «кружиться в творческом, дионисийском экстазе», а бывшая супруга Аркадия Викторовича, режиссер Авдотья Смирнова, выразилась в том смысле, что он все равно лучший, - и тут же почему-то удалила свой Фейсбук… Яростное обсуждение «Просто Рима» читалось с неменьшим интересом, чем сама книга.

Авторитетное мнение

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов: Перечитайте «Три товарища»

Эмин Агаларов

- У меня очень загруженный график, и довольно редко выдается минутка, чтобы почитать что-то глубоко и вдумчиво. Но как раз недавно я перечитывал книгу Эриха Марии Ремарка «Три товарища», которая произвела на меня впечатление еще в юности. И сейчас, при повторном прочтении, еще больше осмысливаешь многие вещи и понимаешь, что ничто не вечно. Рекомендую всем, эта книга о самом важном - о любви, о дружбе.

Записала Оксана ФОМИНА.

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