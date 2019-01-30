Сергей Цеков о задержании сенатора Арашукова: Неприкасаемых в нашем государстве нет

- Почему Совфед принял такое решение?

- Это решение, мне кажется, понятно. Этим решение Совет Федерации показал, что неприкасаемых в нашем государстве нет. Депутатская неприкосновенность не освобождает от детального расследования тех или иных действий сенатора, которые допущены как во время нахождения в Совфеде, так и тогда, когда он был вне парламента.

- Вы участвовали в голосовании членов верхней палаты парламента, когда ваши коллеги единодушно решили неприкосновенность с Арашукова снять?

- Я участвовал в этом голосовании.

Сенатор Рауф Арашуков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Доказательства были представлены такие, что сомнений не возникло ни у кого из голосовавших сенаторов?

- Доказательства, на мой взгляд, убедительные. Речь, в данном случае, не идет о наказании конкретного человека. Речь о том, что мы, сенаторы, дали возможность всесторонне расследовать обстоятельства, которые были выявлены уже после того, как он был наделен полномочиями представителя в верхней палате парламента от своей республики.

- Речь идет о серьезном уголовном преступлении?

- Там все серьезно. О деталях я не могу говорить. Расследование пройдет —тогда все будет ясно.

- Это произошло утром на заседании Совфеда?

- Да, утром, на пленарном заседании. Я проголосовал за предложение Генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности. Дальше все происходило вне моего поля зрения. Главное здесь — наказан за совершение преступление будет любой. Я за 5 лет работы в Совете Федерации второй раз принимаю участие в лишении депутатской неприкосновенности. 4 года назад мы голосовали за то, чтобы сенатора от Челябинска Цыбко лишили этой привилегии.