Пять ужасных предсказаний Ванги

31 января 2019 года знаменитой провидице исполнилось бы 108 лет. Большая часть предсказанного Вангой удивительным образом совпадает с происходящими в мире событиями. Болгарский ученый Георгий Лозанов наблюдал за Вангой более 25 лет и отметил выше семи тысяч сбывшихся предсказаний, среди которых немало ужасных.

Ужасные пророчества Ванги продолжают сбываться по сей день. Часто окончательный смысл пророчеств Ванги становится ясен после того, как события уже наступили.

1. Теракт в США, 2001 год

"Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой"

В 1989 году Ванга сделала предсказание об ужасных стальных птицах, которые атакуют Америку. 11 сентября 2001 года произошли террористические акты, именуемые 9/11. Утром четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. В результате этого обе башни обрушились. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов. Лайнер рухнул в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

2. Трагедия с подводной лодкой "Курск", 2000 год

"В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать"

Самое шокирующее предсказание было в 1980 году. Тогда прорицательница увидела катастрофу с подлодкой "Курск". Она потерпела крушение в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

3. Гибель принцессы Дианы и собственная смерть, 1997 год

"Эта свадьба убьет девочку. Мы умрем вместе... она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе"

Во время трансляции свадебной церемонии принцессы Дианы и принца Чарльза Ванга предсказала гибель девушки. Она также добавила, что сама умрет за год до этого события, а Диана увидит ее смерть. Так и произошло. Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года, а Ванги не стало за год до этого 11 августа.

4. Смерть Индиры Ганди, 1984 год

"Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье"

За 15 лет до покушения на премьер-министра Индии Ванга предсказала ее смерть. В день убийства Индиры Ганди на ней было сари шафранового цвета, под которое она не надела бронежилет. Премьер-министр направлялась в Нью-Дели на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым. Ее убили собственные телохранители. Восемь пуль поразили жизненно важные органы Ганди.

5. Убийство Джона Кеннеди, 1963 год

За четыре месяца до убийства Джона Кеннеди Ванга предупредила о покушении на президента Америки. Несмотря на усиление охраны, избежать гибели 35-го президента США не удалось. Джон Фицджералд Кеннеди был убит 22 ноября в Далласе.