2019-01-30T14:02:31+03:00
Общество

Впервые за 30 лет российские ученые комплексно изучают дельфинов Черного моря

Работа проводится при финансовой поддержке Роснефти
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Серьезные исследования по изучению дельфинов Черного моря не проводились с начала 80-х годов прошлого века. Пришло время нагнать упущенное. В 2018 году ученые Института океанологии им. Ширшова Российской академии наук при поддержке Роснефти приступили к трехлетней программе комплексных исследований черноморских млекопитающих.

- Дельфины с биологической точки зрения — высшее звено пищевой цепи. Поэтому они служат индикатором состояния акватории в целом, - пояснил научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих РАН Александр Агафонов. - Промысел дельфинов в Черном море прекратили более 40 лет назад, но их поголовье все равно не восстановилось. Уменьшились и запасы рыбы в регионе. Наша глобальная задача — оценить современное состояние китообразных в российском секторе Черного моря.

Первый этап работ российские ученые провели в 2018 году. Собрали данные о черноморских дельфинах за последние 100 лет, в сентябре вышли в море — снимали и записывали дельфинов в акватории до 100 километров от берега. Главной задачей проекта ученые считают получение новых данных об особенностях распределения дельфинов, их здоровье, составе и уровне загрязнения.

Черное море — дом для трех видов морских млекопитающих. Это белобочка (обыкновенный дельфин), черноморская афалина и азовка. Сейчас у специалистов нет точных данных об их численности. Но все три вида дельфинов включены в красный список Международного союза охраны природы, а черноморская афалина и азовка занесены и в Красную книгу РФ.

Не удивительно, что именно «Роснефть» выступила с инициативой провести такое исследование. Компания традиционно уделяет большое внимание сохранению биологического разнообразия и мониторингу экологической обстановки в зоне своей работы, забота об окружающей среде — часть ее корпоративной культуры.

- «Роснефть» инициировала работы по изучению белых медведей в арктическом регионе, снаряжая ежегодные научно-исследовательские экспедиции «Кара-зима» и «Кара-лето», - сообщил Артем Исаченко, представитель отдела экологических технологий Арктического научного центра корпоративного научно-проектного комплекса НК «Роснефть». - Компания поддерживает программы по изучению и сохранению популяций амурского тигра, дикого северного оленя на территории Эвенкии, сибирского соболя, а также атлантического подвида моржа.

На 2019 год запланированы авианаблюдения за морскими млекопитающими. Примерно в том же районе — у побережья Краснодарского края - с воздуха предстоит обследовать более 30 тыс. кв. км. Ученые обращают внимание, что самолет позволяет за тот же период времени осмотреть большую площадь и надеются, что им удастся увидеть глобальное распределение дельфинов.

- Когда «Роснефть» предложила нам заняться этим вопросом, мы с радостью ухватились за эту возможность, чтобы, благодаря накопленному опыту и использованию современного оборудования, актуализировать данные о популяции дельфинов в Черном море, - резюмировал Александр Агафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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