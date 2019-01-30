Украинцев проверят на «детекторе лжи». Всех

Интересно, люди, которые стояли на морозном Майдане «за свободу» - догадывались, что ровно через пять лет их толпой погонят в «электронное чистилище» чтобы отсортировать «мыслепреступников»? Вопрос риторический, потому что руководству Украины на мнение народа плевать. Они его не стесняются, как патриции не стеснялись демонстрировать свою наготу перед рабами.

По словам Главного военного прокурора, он вынужден «открыть сегодня большую тайну для всего государства», дословно:

- Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека – заявил Анатолий Матиос ошарашенным гостям студии телеканала «112».

Программа, похоже, действительно новаторская и уникальная, потому что стандартная проверка на «детекторе лжи» длится обычно три часа и дольше (например, при приеме на работу в МВД РФ – прим.корр.). Возможно, для выявления «сепаров» и не потребуется много времени. Именно их и будут искать:

-Важно заняться "отсеиванием" тех, кто "вынужденно живет в оккупации", от тех, кто "сознательно организует фейковые выборы", - туманно заметил Главный военный прокурор. Которого, скорее всего, добром не пустят на территорию ЛДНР для выявления истинных и вынужденных сепаратистов. Можно, предположить, что Матиос походя раскрыл еще одну военную тайну нынешней Украины – грядущее военное вторжение в отложившиеся республики. Сложно сказать точно, что имел в виду Анатолий Матиос – «его бы самого хорошо было бы проверить на этом «детекторе лжи» - комментировали украинцы в Сети это заявление. Впрочем, в эфире прокурор быстро поправился и уточнил:

-Придется пропустить (через полиграф, - прим.корр.) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины!

И сообщил, что Петр Порошенко уже дал соответствующее поручение на проверку населения Украины. Было бы неплохо, первые «одесские полиграфы» установить прямо на Майдане, где будут отмечать пятилетнюю годовщину «революции гидности». Чтобы всем наглядно были видны ее завоевания, других-то нет!

ЦИФРЫ

По самым скромным прикидкам, население Украины сейчас 42 миллиона человек. Полное выявление всех сепаратистов и предателей займет 21 миллион часов. Если задействовать одновременно 10 000 новаторских одесских полиграфов (если они есть в наличии, конечно) потребуется всего 87 дней – вполне можно успеть до выборов, но начинать нужно прямо завтра.