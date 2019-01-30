2019-01-30T14:53:38+03:00
Политика

Украинцев проверят на «детекторе лжи». Всех

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала 112, что уже готов приступить к поиску скрытых сепаратистов среди граждан страны
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
На Украине собираются за полчаса вычислить "сепара" при помощи детектора лжи.На Украине собираются за полчаса вычислить "сепара" при помощи детектора лжи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Интересно, люди, которые стояли на морозном Майдане «за свободу» - догадывались, что ровно через пять лет их толпой погонят в «электронное чистилище» чтобы отсортировать «мыслепреступников»? Вопрос риторический, потому что руководству Украины на мнение народа плевать. Они его не стесняются, как патриции не стеснялись демонстрировать свою наготу перед рабами.

По словам Главного военного прокурора, он вынужден «открыть сегодня большую тайну для всего государства», дословно:

- Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека – заявил Анатолий Матиос ошарашенным гостям студии телеканала «112».

Программа, похоже, действительно новаторская и уникальная, потому что стандартная проверка на «детекторе лжи» длится обычно три часа и дольше (например, при приеме на работу в МВД РФ – прим.корр.). Возможно, для выявления «сепаров» и не потребуется много времени. Именно их и будут искать:

-Важно заняться "отсеиванием" тех, кто "вынужденно живет в оккупации", от тех, кто "сознательно организует фейковые выборы", - туманно заметил Главный военный прокурор. Которого, скорее всего, добром не пустят на территорию ЛДНР для выявления истинных и вынужденных сепаратистов. Можно, предположить, что Матиос походя раскрыл еще одну военную тайну нынешней Украины – грядущее военное вторжение в отложившиеся республики. Сложно сказать точно, что имел в виду Анатолий Матиос – «его бы самого хорошо было бы проверить на этом «детекторе лжи» - комментировали украинцы в Сети это заявление. Впрочем, в эфире прокурор быстро поправился и уточнил:

-Придется пропустить (через полиграф, - прим.корр.) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины!

И сообщил, что Петр Порошенко уже дал соответствующее поручение на проверку населения Украины. Было бы неплохо, первые «одесские полиграфы» установить прямо на Майдане, где будут отмечать пятилетнюю годовщину «революции гидности». Чтобы всем наглядно были видны ее завоевания, других-то нет!

ЦИФРЫ

По самым скромным прикидкам, население Украины сейчас 42 миллиона человек. Полное выявление всех сепаратистов и предателей займет 21 миллион часов. Если задействовать одновременно 10 000 новаторских одесских полиграфов (если они есть в наличии, конечно) потребуется всего 87 дней – вполне можно успеть до выборов, но начинать нужно прямо завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СТЕШИН

 
Читайте также
Новости 24
Путин назвал Орешкина туристом после посещения им Давосского форума
Песков отреагировал на слова Порошенко о "холодном мире" с Россией
Антикоррупционное бюро Латвии провело обыски у мэра Риги
Полиция передала Русскому музею похищенную и найденную картину Куинджи
Лавров: западные спонсоры публично поощряют отказ оппозиции Венесуэлы от диалога
Скворцова предупредила о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в ближайшие недели
Renault отзывает из России порядка 3,6 тысяч автомобилей
Школьникам предложили рассказывать о пионерах-героях
Лавров: в России ждут реакции Европы на новую ядерную боеголовку США
Следственный комитет опубликовал видео задержания сенатора Арушукова
Каждый третий самолет в России заправляется топливом «Роснефти»
Лавров сообщил, что с удовольствием посетит Ирак с ответным визитом
Задержали отца сенатора Рауфа Арашукова
Песков о трагедии в Магнитогорске: нужно аккуратно относиться к различным информационным вбросам
В Саудовской Аравии разом уволили более 100 чиновников-коррупционеров
В администрации подмосковной Балашихи идут обыски
Песков заявил, что в Кремле знают о задержании сенатора Арашукова
Сбербанк прокомментировал сообщения об атаках мошенников с официальных номеров
Apple внесена в реестр операторов персональных данных РФ
Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с оппозицией
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Летом в магазинах появится система быстрых платежей
Следственный комитет подтвердил задержание сенатора Арашукова в рамках уголовного дела
Сенатора Арашукова подозревают в организации ОПГ
Появилось видео первого гола Александра Головина за "Монако"
В Москве задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова
Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южные Курилы
Мадуро заявил, что армия Венесуэлы демонстрирует преданность законным властям