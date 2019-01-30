2019-01-30T16:07:24+03:00
Общество

Эксперт: Аресты отца и сына Арашуковых — локальная история, связанная с конкретными уголовными делами

Координатор рабочей группы Центра изучения Кавказа и стран Центральной Азии Института Востоковедения РАН Александр Скаков прокомментировал «КП» события, связанные с задержаниями двух влиятельных фигур Карачаево-Черкессии [видео]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Отец и сын АрашуковыОтец и сын АрашуковыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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- Утром 30 января задержали сенатора от КЧР Рауфа Арашакова, чуть позже - его отца, одного из топ-менеджеров Газпрома Рауля Арашукова, влиятельных в республике (и не только), людей. Эти события могут быть связаны с тем, что происходило в минувшем году в Дагестане, где задерживали чиновников высшего уровня?

- Думаю, это события разного порядка. Ситуация в Дагестане и ситуация в Карачаево-Черкессии по ряду факторов отличаются. Между задержаниями представителей одной и другой республик прямой связи, как я полагаю, нет.

- В обеих южных республиках высокий уровень безработицы и коррупции, клановость и кумовство — но это печальные приметы многих «окраинных» регионов?

- По всему Северному Кавказу безработица и клановость, но это не означает, что там схожие ситуации в плане ключевых фигур и центр предполагает действовать по одной схеме, реагируя на схожие процессы

- Вы полагаете, что история с отцом и сыном Арашуковыми, невзирая на их влияние на жизнь в КЧР — история локальная и жесткого продолжения, как например, в Дагестане, она иметь не будет?

- Скоре всего, это локальная история, связанная с конкретными уголовными делами и с конкретными персонами.

- Эти аресты не повлекут за собой смену руководства республики — как это случилось у северо-кавказских соседей?

- Сейчас, скорее всего нет. Сигналов таких не наблюдалось.

- И это не одно из звеньев южной цепочки, когда Москва поступательно меняет элиты в одной республике за другой?

- Такая тенденция была, и она существует сегодня. Надо сказать, она перманентна и поставить точку тут сложно. Повторюсь, события по «оздоровлению» ситуации в Дагестане и и нынешние аресты представителей Карачаево-Черкессии я между собой прямо не связываю.

Задержание отца сенатора Арашукова.Его подозревают в хищении природного газа ПАО Газпром на сумму более 30 млрд рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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