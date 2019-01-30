Эксперт: Аресты отца и сына Арашуковых — локальная история, связанная с конкретными уголовными делами

- Утром 30 января задержали сенатора от КЧР Рауфа Арашакова, чуть позже - его отца, одного из топ-менеджеров Газпрома Рауля Арашукова, влиятельных в республике (и не только), людей. Эти события могут быть связаны с тем, что происходило в минувшем году в Дагестане, где задерживали чиновников высшего уровня?

- Думаю, это события разного порядка. Ситуация в Дагестане и ситуация в Карачаево-Черкессии по ряду факторов отличаются. Между задержаниями представителей одной и другой республик прямой связи, как я полагаю, нет.

- В обеих южных республиках высокий уровень безработицы и коррупции, клановость и кумовство — но это печальные приметы многих «окраинных» регионов?

- По всему Северному Кавказу безработица и клановость, но это не означает, что там схожие ситуации в плане ключевых фигур и центр предполагает действовать по одной схеме, реагируя на схожие процессы

- Вы полагаете, что история с отцом и сыном Арашуковыми, невзирая на их влияние на жизнь в КЧР — история локальная и жесткого продолжения, как например, в Дагестане, она иметь не будет?

- Скоре всего, это локальная история, связанная с конкретными уголовными делами и с конкретными персонами.

- Эти аресты не повлекут за собой смену руководства республики — как это случилось у северо-кавказских соседей?

- Сейчас, скорее всего нет. Сигналов таких не наблюдалось.

- И это не одно из звеньев южной цепочки, когда Москва поступательно меняет элиты в одной республике за другой?

- Такая тенденция была, и она существует сегодня. Надо сказать, она перманентна и поставить точку тут сложно. Повторюсь, события по «оздоровлению» ситуации в Дагестане и и нынешние аресты представителей Карачаево-Черкессии я между собой прямо не связываю.