Почему на Тайване лучшая в мире китайская еда

Куда только не заносила меня репортерская судьба. Одних стран я посмотрел более ста. Но ничего прекраснее этого острова не видел. Ведь его еще в 16 веке португальские моряки назвали «Формоза», что означает «прекрасный».

Имя этого острова – Тайвань.

Рискну сделать заявление – на Тайване лучшая в мире китайская еда. И у меня на этот счет есть собственная теория. Председатель Китайской Народной Республики Мао Цзе Дун считал, что китайцы не должны есть вкусно – ведь это отвлекает их от революционной борьбы. Потому при Мао – на время его правления, а это примерно 30 лет, - развитие китайской кухни приостановилось. Конечно, можно возразить - что могут значить эти тридцать лет, когда китайской кухне более 3000 тысяч лет? Не зря великий китайский революционер Сунь Ятсен сказал: «Говорят, что Китай отстал от Запада на триста лет. Не буду спорить. Но точно знаю, что в области кулинарии Запад отстал от Китая на три тысячи лет».

И все же, все же, все же. В отличие от материковой китайской, тайваньская кухня продолжала развиваться и достигла невероятных гастрономических высот.

Кстати, сам Мао любил вкусно поесть. Его любимым блюдом была свинина двойного приготовления - очень известное блюдо сычуаньской кухни. Свинину сначала готовят на пару, а потом жарят в воке с пряностями и специями. Так что, как у настоящего коммуниста его слова с делом расходились.

Что удивительно – на Тайване сохранили традиции даже истинно пекинских блюд. Вот, например, самое известное в мире китайское блюдо «Утка по-пекински». На Тайване её готовят так, как это делали еще в 14-м веке во времена правления династии Юань.

Утка должна быть порезана на 108 кусочковФото: Михаил Дегтярь

Знаете ли вы, что вес живой белой пекинской утки должен быть ровно два килограмма двести пятьдесят граммов, что такая утка должна жить ровно 45 дней и ни днем больше, иначе блюдо из нее не будет считаться настоящей «Уткой по-пекински»? Я уж не говорю о том, что при подаче такая утка должна быть порезана на 108 кусочков – именно так, потому что на Тайване главная религия – буддизм, а сборник высказываний Будды состоит из 108 томов, буддийские четки имеют 108 бусин, и число греховных страстей и желаний, которые стоят на пути к Просветлению – тоже 108.

Да что там утка по-пекински! На Тайване можно попробовать блюда и поэкзотичнее. Например, «Суп из ласточкиных гнезд».

Казалось бы, обычный китайский суп – что мы, китайских супов что ли не ели? Но это не простой суп. Самый, быть может, дорогой из всех азиатских супов. И уже точно самый экзотичный.

Чего я только не ел на Тайване! Дождевых червей. Муравьев. Яйца, выдержанные в извести.

Да что там утка по-пекински! На Тайване можно попробовать блюда и поэкзотичнее. Например, «Суп из ласточкиных гнезд»Фото: Михаил Дегтярь

Но этот суп даже среди этого великолепия выделяется. Справедливости ради, стоит сказать, что гнезда эти не ласточкины, а салангановы – есть в Юго-Восточной Азии такая разновидность небольших стрижей – саланганов.

Строят они гнезда из морских водорослей и мелкой рыбы, скрепляя их своей слюной. На эти гнезда открыта настоящая охота – их собирают более миллиона штук в сезон. Оставшись без жилья, саланганы немедленно начинают строить свои гнезда вновь, но слюны уже не хватает и саланганы начинают добавлять в нее свою кровь – и вот такие гнезда из слюны и крови ценятся еще дороже!

Не каждый решится это попробовать. Слишком много возникает проблем – не только физиологических, но и этических. Но китайцы утверждают, что такой суп невероятно усиливает мужскую потенцию. И самое главное – продлевает молодость.

Впрочем, есть в тайваньской кухне еще более экзотическая пища, хотя я и не уверен, что ее вообще можно назвать едой.

Подают ЭТО на ночном рынке Хуаси, расположенном в Тайбее, столице Тайваня.

Здесь торгуют змеями и предлагают попробовать все биологические жидкости из их тел.

Люди сюда приезжают целыми семьями – не только для того, чтобы что-то купить, хотя магазинов здесь великое множество, и не только для развлечения…Главное – поесть! Ведь не менее трети такого рынка занимают выдающиеся уличные рестораны с необыкновенно вкусной и дешевой едой.

Если вы не ели на таких рынках, то вы вообще никогда не ели, поверьте мне…

Главное же развлечение ночного рынка – убийство и поедание змей. Целая улица прилавков, где стоят специально обученные зазывалы, которые по громкой связи приглашают присоединиться к пиршеству.

Увидев нас с камерой, зазывала начал размахивать руками и что-то кричать по-китайски. Он ткнул пальцем в табличку, на которой по-английски было написано, что съемка запрещена. Тут же выскочил не очень приятного вида человек, который чуть ли не бросился на меня с кулаками. Я показал ему, что камера не работает, после чего отвел его в сторону.

Разговор шел только с помощью жестов, поскольку он не понимал ни слова по-английски, а я – по-китайски. Мне удалось всунуть неприятному человеку 50 долларов, после чего вопрос был решен очень быстро – нам не только разрешили снимать, но и пообещали за эти деньги накормить супом из кобры.

У таких прилавков собираются десятки людей - и туристов, и местных. Технология простая. Китаец с недобрыми глазами достает из металлического ящика живую кобру, добывает из нее яд, а затем начинает за хвост раскручивать ее над своей головой. Толпа визжит, потому что голова кобры пролетает прямо перед лицами стоящих в первом ряду зевак…

Затем этот человек убивают кобру ударом по голове, подвешивает змею на крюк и взрезает ее тело обычными ножницами. Первым делом он вырезает сердце, которое вначале бросает на прилавок и все видят, как оно сжимается и разжимается, словно еще живое…Затем это сердце опускают в стакан с водкой и дают кому-то выпить. Народ в шоке! Я стоял в первом ряду и быстро согласился попробовать этот напиток. Не скажу, что далось мне этого легко - после того, как я заставил себя опрокинуть все это себе вовнутрь, сердце кобры еще несколько минут сжималось и разжималось у меня в желудке…

После того, как съедается сердце, на прилавок выставляют три высоких бокала. В один из них собирают кровь алого цвета. В другой стакан выдавливают сине-зеленую желчь, которую рукой выдавливают из желчного пузыря кобры. В третий стакан наливают яд. И затем во все три стакана доливают знаменитую китайскую водку гаолян.

Гаолян – это самый низкопробный злак, у нас он называется сорго. Из некоторых сортов сорго в России делают веники, а в Китае и на Тайване – водку...

Итак, яд, кровь и желчь. Китайцы уверены, что жидкости во всех трех стаканах очень полезны. Змеиная кровь с водкой оказывает благоприятное воздействие на сердце. Желчь с водкой – укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, нормализует работу печени и желудка. Яд с водкой – лечит нервную систему.

Прямо в кадре, под руководством случайного оказавшегося рядом китайца, я попробовал все три жидкости. Китаец пил со мною наравне. Он оказался композитором, которого эти напитки стимулируют к написанию прекрасной музыки.

У меня не возникло желания писать музыку, но мощнейший прилив энергии я тогда испытал...

Так что если хотите обрести истинную мужскую силу и помолодеть – езжайте на Тайвань, остров моей любви.

Тем более, что сегодня поездки туда значительно упростились, ведь Тайвань с прошлого года ввел для россиян безвизовый режим.