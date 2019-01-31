Как выбрать самый полезный для здоровья кефир

Все уже давно знают, что кефир - это низкокалорийный и полезный для пищеварения напиток. И хорош он не только для худеющих женщин, но и для мужчин (улучшает потенцию), пожилых людей и детей (содержит множество витаминов и минералов, необходимых для организма). В натуральном кефире содержатся бифидобактерии и лактобактерии, витамины группы В и необходимый всем витамин D — главные «костыли» нашего иммунитета в сезон простуд. Особенно полезен кефир может быть, когда мы принимаем антибиотики, в качестве дополнительного источника пробиотиков. Он также обладает антимикробными свойствами.

Но как выбрать полезный кефир среди всего многообразия, что есть на полках магазинов? Пока в лабораториях проверяют самые популярные марки, эксперты Роскачества подсказывают, на что обратить внимание при покупке.

Смотрим на состав

* Натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий.

* Если вы хотите выбрать продукт с максимумом полезных свойств, берите кефир с 2,5-3,2% жирности. Обезжиренный кефир не содержит жиров и жирорастворимые витамины. Например витамин D при отсутствии молекул жира не усваиваются.

* Чем ближе к точке продажи произведен кефир, тем лучше.

* Срок годности натурального кефира в среднем достигает 10-14 дней. Но зависит от упаковки: в стеклянных бутылках может храниться 36 часов, а в полимерной таре – 72 часа. Если на упаковке указано, что его срок годности равен месяцу и более, то наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов, растительных жиров.

- Кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом, – комментирует Елена Юрова, заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук. – Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской, а менять состав молока нельзя. Поэтому наличие растительных жиров в продукте — это фальсификат.

С начала этого года согласно поправкам в технический регламент Таможенного союза кефир, который содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии кефира». И стоять он будет отдельно от натуральных молочных продуктов.

Свежий расслабит, постоявший закрепит

Тем, кто хочет использовать особые свойства кефира, стоит смотреть не только на срок годности, но и на дату выработки.

! Свежий кефир (не старше двух дней от выработки) - менее кислый. Он обладает слабительными свойствами и эффективнее очищает организм от продуктов обмена.

! Начиная с третьего дня от выработки кефир становится более кислым, в нем много молочной кислоты. В случае он, наоборот, крепит. «Это обусловлено наличием определенной микрофлоры и содержанием спирта, что и дает эффект закрепления», - пояснила Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.

Желтый цвет — не значит плохой

В норме цвет кефира должен быть белым, без оттенков. Но исследования Роскачества показали, что желтоватый оттенок - не обязательно признак негодности. Это может зависеть от жирности продукта и качества сырья.

Главное — это запах, который не должен быть резким, и вкус, который не должен быть горьковатым или наоборот сладковатым. Хороший кефир всегда отдает небольшой кислинкой. Слишком кислый кефир — это тоже плохо, возможно, были нарушены правила хранения.

- Кефир - крайне чувствительный продукт, так как сделан на живых заквасках, и любые нарушения при перевозке и хранении могут вызвать необратимые процессы, - отметил исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов. - Потребителю традиционно следует обращать внимание на упаковку, отсутствие ее вздутия, целостность, а также выбирать проверенных производителей, которые дорожат своей репутацией, и настороженно относится к неправдоподобно дешевым товарам.

Сколько хранить кефир

Хранить кефир нужно только в холодильнике. Но и тут есть свои особенности. Вскрытую упаковку хранят при температуре не выше 10 °С и не дольше 4-6 часов, потому что брожение протекает быстрее. Напиток теряет свои полезные свойства.

Не открытую упаковку нужно беречь от воздействия солнечного света и хранить на верхней полке холодильника при температуре 2-6 °С.

- При брожении бактерий и дрожжей, которые содержатся в кефирной закваске, в напитке появляется углекислый газ, способствующие вздутию крышек и коробок. Если это произошло, совсем не обязательно сразу выкидывать продукт, обратите внимание на его запах и цвет, он может быть еще пригодным к употреблению в пищу, - отметила Людмила Викулова.

ВАЖНО

Кому кефир нельзя

- В первую очередь это люди с повышенной кислотностью желудочного сока. Также кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гиперацидном гастрите или панкреатите, - пояснила доктор медицинских наук, диетолог, фитотерапевт Марият Мухина.