2019-01-30T22:09:26+03:00
Звезды

Состояние 62-летнего Никаса Сафронова оценили в миллиард рублей

Художник внезапно составил завещание
Алина ЧЕРНОВА
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Как рассказывает Никас, внебрачные дети попросили официально признать ихКак рассказывает Никас, внебрачные дети попросили официально признать ихФото: Михаил ФРОЛОВ
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Роскошная трехэтажная квартира в центре Москвы, обставленная антиквариатом. Коллекция картин, недвижимость в Европе, банковские счета. Художник Никас Сафронов не опровергает, что его состояние оценивается экспертами в миллиард рублей.

Эти цифры всплыли после того, как Никас озвучил на шоу «ДНК», что в конце 2018 года составил завещание.

По словам художника, у него шесть сыновей. Как вы понимаете, наследники Сафронова родились от разных женщин. Самому младшему сыну художника 23 года.

Как рассказывает Никас, внебрачные дети попросили официально признать их, оформить документально его отцовство, поэтому Сафронов и составил завещание, чтобы в скорбный час его дети не разругались из-за наследства.

Лука — самый известный сын художника Фото: Евгения ГУСЕВА

Лука — самый известный сын художникаФото: Евгения ГУСЕВА

На шоу «ДНК», помимо двух внебрачных сыновей Сафронова, пришел 28-летний пианист Лука Затравкин.

Лука — самый известный сын художника. Парень выступает с концертами, помогает отцу вести дела.

- В ходе программы казалось, что я перетягиваю одеяло на себя и негативно отношусь к своим братьям, - сказал «КП» Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова. - У телезрителей могло создаться неправильное мнение обо мне, поскольку часть моих слов была почему-то сокращена. А я лишь попросил братьев не делить состояние живого человека. И озвучил свою мысль (с которой, кстати, согласен и мой отец), что в документе надо было указать, что квартира Никаса никому не достанется, поскольку там будет его музей. С братьями у нас нормальные отношения, они хорошие ребята.

Слова Затравкина подтвердила и актриса Лариса Лужина, которая присутствовала на эфире.

- Луку попросили создать интригу, возразить братьям. А в итоге получилось, что неудачный монтаж сделал из Луки злодея, - рассказывает Лариса Лужина. - Хотя Лука любит своего отца, заботится о нем. И с братьями, насколько я знаю, у него разногласий никаких нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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