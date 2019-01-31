Актрису «Театра.dok» Екатерину Строгову жестоко избила соседка по подъезду: «Ей не понравилось, как я припарковала автомобиль»

- Я боли не боюсь, и готова ее вытерпеть, - призналась Строгова «КП». - Но она обзывала меня такими ужасными словами! Оскорбляла, орала матом на весь двор. Я не заслужила такого отношения. Я человек. Женщина. Все это безобразие к тому же было на глазах моей 7-летней дочери. Как так можно?

А разгорелся весь скандал из-за места на парковке во дворе многоквартирного дома. Великий классик говорил, что москвичей испортил квартирный вопрос. Но тогда просто не было еще проблем с парковками. А теперь вот соседи кидаются друг на друга за место у подъезда.

Фото из личного архива.

- Это в понедельник произошло. Вечером. - Рассказывает Екатерина. - Я живу по адресу Подсосенный переулок дом 6. В выходные был сильный снегопад. Конечно, расчистить как следует во дворах еще не успели и мест для парковки стало меньше значительно, кругом сугробы. Не успела я заглушить машину, как услышала просто дикий ор из окна на первом этаже. «Тварь, убери машину, я тебе порежу шины, я разобью твою машину. Тебе не жить». Это кричала женщина, моя соседка. Я тоже живу на первом этаже, наши двери напротив друг-друга.

- А что именно ее не устроило? Слишком близко встали к ее окну?

- Нет. Не устроило то, что из-за моей машины ее сыну негде будет припарковаться. Мы с мужем купили квартиру в этом доме 8 лет назад. Соседи напротив сразу неадекватно отреагировали — супруг этой дамы порезал нам ножом обивку двери. Это социально «нормальные» люди - двое взрослых сыновей. Все эти годы соседка приветствовала меня словом Сука и орала матом. Я всегда сдерживалась, чтобы не «раздувать» конфликт. Но в этот раз решила ответить. И сказал, что не буду с ней разговаривать, если она не сменит тон. Но оскорбления и угрозы в мой адрес сыпались и сыпались. Тогда я вызвала полицию.

Увидев, что тихая до этого соседка вдруг обнаглела настолько, что аж обратилась в правоохранительные органы, скандалистка выскочила из квартиры и пошла в рукопашную.

- Она сильно толкнула меня в плече. Потом в ход пошли кулаки. Я вытянула руки вперед, защищаясь. Больше всего переживала, что она еще попадет в лицо. А у меня спектакли! В какой-то момент эта женщина со всей силы схватила меня за безымянный палец и выкрутила его. Я услышала хруст…

Уже позже в больнице врачи установили — у Екатерины сломана пястная кость кисти.

- Причем перелом сложный, со смещением. Теперь нужно покупать дорогие титановые спицы. Квоту на бесплатное их получение ждать долго, а мне как можно скорее необходима операция. Врачи сказали, что на гипс и на разработку руки уйдет до 8 недель. Потом еще шрам останется, а я же актриса, мои руки в кадре бывают. У меня были назначены пробы, плюс репертуар в театре. Теперь я выпадаю из жизни почти на 2 месяца. А главное, все эти оскорбления. Как это пережить?

У актрисы диагностировали сложный перелом кисти со смещением. Фото из личного архива.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции составили протоколы опроса и все зафиксировали. Из больницы, где осматривали Екатерину в ОВД так же была отправлена телефонограмма о полученной травме.

По словам врачей, на реабилитацию уйдет до 8 недель. Фото из личного архива.

- Меня уже вызывали в полицейский участок. Сказали, по моему заявлению вот-вот будет возбуждено уголовное дело. Надеюсь, сотрудники полиции учтут и прилюдное оскорбление, которое позволила себя моя соседка.

Адвокат Екатерины Строговой Александр Карабанов:

- По данным статистики МВД РФ, после декриминализации «домашнего насилия», допустимость совершения таких действий, вышла за пределы семьи и личного жилища. В результате чего, увеличился процент преступлений бытового характера среди соседей. По данному инциденту моей доверительницей было подано заявление о совершенном преступлении. Я абсолютно уверен в наличии признаков преступления, предусмотренных ст. 112 УК РФ. Кроме того, мы планируем подать иск о возмещении морального и материального вреда. Из-за полученной травмы Катерине пришлось отменить ряд спектаклей и выездных гастролей.