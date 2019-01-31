2019-01-31T01:26:08+03:00
Звезды

Вера Брежнева в купальнике затмила подругу-модель

36-летняя певица отдыхает на Мальдивах [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Вера Брежнева (в черном) отдыхает на Мальдивах в компании подруги Елены Перминовой. Фото: Инстаграм.Вера Брежнева (в черном) отдыхает на Мальдивах в компании подруги Елены Перминовой. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Мальдивские каникулы Веры Брежневой продолжаются: певица приехала на солнечный остров в Индийском океане всего на пять дней, и, судя по всему, не намерена терять ни минуты. Артистка купается, загорает, катается по пляжу на велосипеде и, конечно, фотографируется в бикини. На Мальдивы Вера прилетела в компании подруги – модели Елены Перминовой, жены банкира Александра Лебедева. Мужа, композитора и продюсера Константина Меладзе, Брежнева оставила дома. Подруги устроили на пляже импровизированную фотосессию в купальниках, померившись ногами.

Елена и Вера сфотографировались в одинаковых купальниках, отличавшихся лишь по цвету: у Перминовой он был коричневым, у Веры – черным. Подруги принимали разные позы, показывая фигуры в наиболее выигрышном свете. Кадры из совместной фотосессии появились и в Инстаграме Брежневой, и на страничке Перминовой, так что теперь у поклонников есть возможность сравнить, кто лучше смотрится в пляжном костюме.

- Даже в шикарном месте веселее вместе. Могу себе позволить красивую подругу? Как думаете? – написала Брежнева.

ververaververa
Даже в шикарном месте веселее вместе @lenaperminova @joalimaldives Ps: могу себе позволить красивую подругу как думаете ?
222672 отметок «Нравится»1397 комментариевInstagram

Большинство фолловеров сошлись во мнении, что Вера в купальнике выглядить ничуть не хуже, а, может быть, даже и лучше подруги-модели. К слову, Елена Перминова не раз принимала участие в показах известных домов мод. На днях она прошла по подиуму в дефиле на Неделе Высокой моды в Париже.

В Инстаграме Вера продемонстрировала, что им с Еленой помогает сохранять стройность. Подруги показали подписчикам свой обед – две небольшие мисочки со спаржей и салатными листьями. «А вы тоже на отдыхе так питаетесь?», - спросила певица поклонников в Сториз.

lenaperminovalenaperminova
В прекрасном месте- веселее вместе @ververa the place of dream with my fav team @joalimaldives
64708 отметок «Нравится»689 комментариевInstagram

На Мальдивах Брежнева поселилась в роскошном пятизвездочном отеле Joali Maldives, стоимость вилл в котором начинается от 250 тысяч рублей за сутки. Как призналась артистка в Инстаграме, эту поездку она подарила себе сама.

- Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность - сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня, - написала Вера на своей страничке. – И пусть эти 5 дней здесь будут райскими (правда, один уже прошёл).

Вера показала, как она питается на отдыхе: суп-пюре и зеленый салат. Фото: Инстаграм.

Вера показала, как она питается на отдыхе: суп-пюре и зеленый салат. Фото: Инстаграм.

По словам звезды, на курорте есть роскошные виллы, которые стоят прямо в море, на воде, но певица предпочла поселиться на суше. «Я боюсь, мне страшно», - призналась Брежнева. Судя по всему, артистка живет на вилле в одиночестве, и ночью шум океана действительно мог показаться ей пугающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Неизвестный у Белого дома попытался напасть на кортеж делегации из КНР
В кабинете задержанного начальника штаба МВД Ингушетии нашли 260 тыс. рублей
Мадуро призвал народ США не допустить повторения Вьетнама в Венесуэле
Туск подтвердил Мэй, что ЕС не станет пересматривать соглашение по Brexit
Демократы в Конгрессе предлагают ограничить право Трампа наносить ядерный удар
В Госдуме предлагают запретить россиянам курить за рулем
Козак: Правительство старается удержать цены на топливо в пределах инфляции
Ученые выявили новую опасность домашних кошек
Джон Керри обвинил Трампа в том, что он позорит страну
Налоговая нагрузка на «Роснефть» оказалась больше, чем на 26 других крупнейших компаний России
В ЕС заявили, что не допустят пересмотра соглашения об условиях Brexit
ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
На побережье Франции найдены фрагменты кресел пропавшего самолета
Суд арестовал сенатора Арашукова на два месяца