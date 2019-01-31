Вера Брежнева в купальнике затмила подругу-модель

Мальдивские каникулы Веры Брежневой продолжаются: певица приехала на солнечный остров в Индийском океане всего на пять дней, и, судя по всему, не намерена терять ни минуты. Артистка купается, загорает, катается по пляжу на велосипеде и, конечно, фотографируется в бикини. На Мальдивы Вера прилетела в компании подруги – модели Елены Перминовой, жены банкира Александра Лебедева. Мужа, композитора и продюсера Константина Меладзе, Брежнева оставила дома. Подруги устроили на пляже импровизированную фотосессию в купальниках, померившись ногами.

Елена и Вера сфотографировались в одинаковых купальниках, отличавшихся лишь по цвету: у Перминовой он был коричневым, у Веры – черным. Подруги принимали разные позы, показывая фигуры в наиболее выигрышном свете. Кадры из совместной фотосессии появились и в Инстаграме Брежневой, и на страничке Перминовой, так что теперь у поклонников есть возможность сравнить, кто лучше смотрится в пляжном костюме.

- Даже в шикарном месте веселее вместе. Могу себе позволить красивую подругу? Как думаете? – написала Брежнева.

ververa Даже в шикарном месте веселее вместе @lenaperminova @joalimaldives Ps: могу себе позволить красивую подругу как думаете ?

Большинство фолловеров сошлись во мнении, что Вера в купальнике выглядить ничуть не хуже, а, может быть, даже и лучше подруги-модели. К слову, Елена Перминова не раз принимала участие в показах известных домов мод. На днях она прошла по подиуму в дефиле на Неделе Высокой моды в Париже.

В Инстаграме Вера продемонстрировала, что им с Еленой помогает сохранять стройность. Подруги показали подписчикам свой обед – две небольшие мисочки со спаржей и салатными листьями. «А вы тоже на отдыхе так питаетесь?», - спросила певица поклонников в Сториз.

lenaperminova В прекрасном месте- веселее вместе @ververa the place of dream with my fav team @joalimaldives

На Мальдивах Брежнева поселилась в роскошном пятизвездочном отеле Joali Maldives, стоимость вилл в котором начинается от 250 тысяч рублей за сутки. Как призналась артистка в Инстаграме, эту поездку она подарила себе сама.

- Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность - сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня, - написала Вера на своей страничке. – И пусть эти 5 дней здесь будут райскими (правда, один уже прошёл).

Вера показала, как она питается на отдыхе: суп-пюре и зеленый салат. Фото: Инстаграм.

По словам звезды, на курорте есть роскошные виллы, которые стоят прямо в море, на воде, но певица предпочла поселиться на суше. «Я боюсь, мне страшно», - призналась Брежнева. Судя по всему, артистка живет на вилле в одиночестве, и ночью шум океана действительно мог показаться ей пугающим.