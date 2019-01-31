2019-01-31T19:21:47+03:00
Звезды

«Спинка носа просела»: звезда «Дом-2» рассказала, как страдает после трех пластических операций

Чтобы ситуация не стала еще хуже, Виктория Романец снова вынуждена была обратиться к врачу
Ольга АНТОНОВА
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Виктория Романец признавалась своим фанатам, что только три раза переделывала нос, пока его форма полностью не устроила девушкаВиктория Романец признавалась своим фанатам, что только три раза переделывала нос, пока его форма полностью не устроила девушкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Шутка про то, что звезды «Дом-2» неохотно участвуют в флешмобе «10 лет назад», потому что боятся, что их не узнают поклонники, больше, чем просто юмор. Ведь пластические хирургу близко знакомы с каждым участником скандальной телестройки. Причем, многие из них обращаются в экспертам в области эстетической хирургии чуть ли не раз в сезон. Так, уже «ветеран» «Дом-2» Виктория Романец признавалась своим фанатам, что только три раза переделывала нос, пока его форма полностью не устроила девушка. Однако, для здоровья это не прошло бесследно и недавно нос начал «проседать». В сторис инстаграма сама красавица откровенно рассказала проблемах, возникших после хирургического вмешательства.

Теперь девушке приходится использовать специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь девушке приходится использовать специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в носФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам Романец, после ринопластики врачи рекомендовали ей не носить очки. Однако она проигнорировала их советы. «Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать... а потом вот так вот страдать», — посмеялась над собой Виктория. «От того, что я носила очки, у меня просела спинка носа», — также добавила Романец.

Теперь девушке приходится использовать специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос.

Чуть ранее о неудачной пластике рассказал Егор Холявин. Парень, стремящийся стать русским Кеном уже прошел не один десяток хирургических вмешательств и серьезных процедур, позволяющих избавиться от лишнего жира и сделать лицо идеальным. В конце октября молодой человек был экстренно госпитализирован. После круговой подтяжки кожи у него началось внутреннее кровотечение.

«Мне очень плохо и трудно говорить, пока нахожусь в реанимации. У меня начались осложнения после пластической операции на лице. Врачи пока не могут поставить точный диагноз. Знаю, что им пришлось выкачивать из меня кровь. Похоже, пострадали внутренние органы», — рассказывал тогда Егор в соцсетях. Только недавно парень снова появился в соцсетях, где рассказал, что смог выкарабкаться и снова вернуться к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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