«Спинка носа просела»: звезда «Дом-2» рассказала, как страдает после трех пластических операций

Шутка про то, что звезды «Дом-2» неохотно участвуют в флешмобе «10 лет назад», потому что боятся, что их не узнают поклонники, больше, чем просто юмор. Ведь пластические хирургу близко знакомы с каждым участником скандальной телестройки. Причем, многие из них обращаются в экспертам в области эстетической хирургии чуть ли не раз в сезон. Так, уже «ветеран» «Дом-2» Виктория Романец признавалась своим фанатам, что только три раза переделывала нос, пока его форма полностью не устроила девушка. Однако, для здоровья это не прошло бесследно и недавно нос начал «проседать». В сторис инстаграма сама красавица откровенно рассказала проблемах, возникших после хирургического вмешательства.

Теперь девушке приходится использовать специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в носФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам Романец, после ринопластики врачи рекомендовали ей не носить очки. Однако она проигнорировала их советы. «Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать... а потом вот так вот страдать», — посмеялась над собой Виктория. «От того, что я носила очки, у меня просела спинка носа», — также добавила Романец.

Теперь девушке приходится использовать специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос.

Чуть ранее о неудачной пластике рассказал Егор Холявин. Парень, стремящийся стать русским Кеном уже прошел не один десяток хирургических вмешательств и серьезных процедур, позволяющих избавиться от лишнего жира и сделать лицо идеальным. В конце октября молодой человек был экстренно госпитализирован. После круговой подтяжки кожи у него началось внутреннее кровотечение.

«Мне очень плохо и трудно говорить, пока нахожусь в реанимации. У меня начались осложнения после пластической операции на лице. Врачи пока не могут поставить точный диагноз. Знаю, что им пришлось выкачивать из меня кровь. Похоже, пострадали внутренние органы», — рассказывал тогда Егор в соцсетях. Только недавно парень снова появился в соцсетях, где рассказал, что смог выкарабкаться и снова вернуться к нормальной жизни.