Вот это фигура: Дженнифер Лопес прошла десятидневный детокс «Без сахара, без углеводов» и похвасталась результатом

Дженнифер Лопес завершила десятидневный челлендж «Без сахара, без углеводов» и похвасталась результатом детокса в Инстаграме. Еще на девятый день певица пожаловалась своим поклонникам, что ей было сложно соблюдать такую строгую диету, и она ждет – не дождется десятого дня. Однако, судя по сногсшибательному снимку, который появился на страничке звезды, десятидневные мучения того стоили.

49-летняя Дженнифер сфотографировалась в бюстгальтере и в спортивных лосинах, продемонстрировав кубики на прессе. Фигура звезды выглядит потрясающе – и это признал даже ее бывший бойфренд, рэпер Дидди (он же Пафф Дэдди). Под снимком Дженнифер он оставил комментарий: «Господи боже мой», сопроводив его смайликом с сердечками.

Забавно, что на комплимент бывшего тут же отреагировал нынешний возлюбленный Джей Ло Алекс Родригес. 43-летний бейсболист написал под комментарием Дидди: «Я счастливчик!». К слову, экс-бойфренд Лопес гораздо успешнее спортсмена: в 2017 году рэпер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии журнала Forbes. Его годовой доход составил $130 млн. Всего же состояние Дидди оценивается в $820 млн. Но что значат все миллионы, когда рядом нет такой женщины?

jlo Day 9 and feelin ... like I can t wait for Day 10. Who s still with us? @arod #10DayChallenge #NoSugarNoCarbs @niyamasol #niyamasol #jloxniyamasol

С Паффом Дэдди Дженнифер Лопес встречалась с 1999 по 2001 год – артистов сблизила совместная работа. Именно с ним певица появилась на красной дорожке Грэмми 2000-го года в одном из самых впечатляющих нарядов за всю историю премии – платье от Версаче с растительным принтом. Глубокое декольте совершенно не скрывало прелестей звезды. И теперь у поклонников есть отличная возможность сравнить, как выглядел пресс певицы тогда, больше 20 лет назад, и сейчас. Признаем, что в свои 49 Дженнифер смотрится даже лучше – по крайней мере, более спортивной и подтянутой.

Поп-звезда и ее бойфренд Алекс Родригес решили сесть на жесткую диету и на 10 дней отказаться от сахара и углеводов, чтобы показать, как меняется тело, если его не пичкать сладким и жирным. Мало того, что пара решила худеть вместе, так еще и призвала к этому своих поклонников, запустив в соцсетях челлендж «Без сахара, без углеводов».

- Мы клятвенно обещаем не сорваться! Присоединяйтесь к нашему с Дженнифер десятидневному челленджу. Без углеводов и сахара. Кто в деле? - объявил спортсмен поклонникам.

С Паффом Дэдди Джей Ло появилась на красной дорожке премии Грэмми в одном из самых впечатляющих нарядов за всю историю премии – платье от Версаче.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Инстаграме Джей Ло не раз признавалась, что отказ от сахара и углеводов дается ей не так-то легко — она постоянно чувствовала себя голодной. Тем не менее, певица проявила характер и довела детокс до конца. У Лопес железная сила воли: сказала — сделала. Дженнифер проводит в спортзале немало времени, и может по праву гордиться своей фигурой. Обязательный пункт в ее расписании - ежедневная утренняя разминка. Кроме зарядки Джей Ло еще и тренируется в фитнес-зале — три-четыре раза в неделю.

- Я крайне редко пропускаю тренировки, - утверждает Дженнифер. - Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час.