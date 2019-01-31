Российский общепит растет в формате “кофе с собой”

Геолокационный сервис “2ГИС” изучил состояние индустрии общественного питания в российских городах-миллионниках в 2018 году. Аналитики выяснили, что сейчас индустрия находится на подъеме: за год число точек увеличилось сразу на 15,7% (в 2017 году рост составлял всего 5,5%).

В исследование попали 16 крупнейших городов России и 10 сегментов заведений - от ресторанов до фреш-баров. По данным “2ГИС”, самая заметная динамика проявилась в двух сегментах - точках по продаже напитков на вынос (они выросли на 57%) и кулинариях (43%). На третьем месте кофейни - рост на 28%. Все лидеры рейтинга работают в формате to go - продажа еды, напитков и сладостей на вынос.

В то же время эксперты подчеркнули, что пользователи “2ГИС” чаще всего ищут кафе и рестораны - 25% и 23% от общего числа запросов, тогда как на поиск кулинарий или мини-кофеен пришелся всего 1% запросов. “Это говорит о том, что люди не ищут такие заведения специально, а заходят в них по пути. Ведь такие точки, как правило, открываются в местах с активным пешеходным трафиком”, - отмечается в исследовании.

Что касается конкретных городов, то лидеров по приросту точек общепита за год стал Ростов-на-Дону (рост на 30,3%). На втором месте расположился Краснодар (26,1%), на третьем - Москва (18,3%). Замкнули пятерку лидеров Казань (18,1%) и Уфа (15,7%). Минимальный прирост показали Красноярск (9%) и Самара (7,5%). Отрицательной динамики нет ни в одном исследованном городе.

В Москве идет рост в основном за счет мини-кофеен с фреш-барами (их уже 1722, рост на 83%), а также кулинарий (1072 заведения, рост на 77%). Часто появлялись и новые пиццерии (их стало 945, рост на 26%). А вот кафе в Москве стало меньше (минус 208 заведений, падение на 4%).

В Санкт-Петербурге же (он занял 8 место по росту заведений) по динамике лидируют точки по продаже напитков и кофе (их стало 588, рост на 56%). На втором месте пиццерии (243 заведения, рост на 39%). На третьем - кофейни и кафе-кондитерские (1634 точки, рост на 31%). Негативная динамика только у кафе (минус 33 заведения, падение на 1%).