2019-01-31T13:50:03+03:00
Происшествия

Не поделили деньги за квартиру? Убийца задушил модель, которая сдавала ему элитное жилье

Бездыханное тело 20-летней девушки обнаружили в ванной [Эксклюзив kp.ru]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Убитая студентка недавно отметила свое 20-летие.Убитая студентка недавно отметила свое 20-летие.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Оренбурге расследуют зверское убийство девушки, которая две недели назад отметила свое 20-летие. Красавицу-студентку одного из самых престижных вузов страны, по некоторым данным, перед смертью изнасиловали и избили. Следователи заявили о задержании подозреваемого, которым оказался 31-летний знакомый погибшей модели.

В полицию обратилась мама студентки второго курса факультета экономики и финансов Оренбургского филиала РЭУ им. Плеханова. Встревоженная женщина сообщила об исчезновении дочери, которая работала в модельном бизнесе. Она рассказала, что некоторое время назад подарила ей квартиру в центре города и предположила, что дочь может быть там. Жилплощадь модель сдавала в аренду.

Прибыв по адресу, полицейские обнаружили бездыханное тело студентки в ванной. "После получения результатов судебно-медицинского исследования о том, что смерть носит криминальный характер, возбуждено уголовное дело по факту убийства", - заявила старший помощник руководителя СУ СК России по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Тело студентки было обнаружено в квартире, которую она сдавала в аренду. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тело студентки было обнаружено в квартире, которую она сдавала в аренду.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оперативники и следователи опросили соседей, друзей и знакомых девушки, изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Как рассказали "КП" соседи, девушка приехала на машине с мужчиной. Они поднялись в квартиру. Спутник студентки был в капюшоне, поэтому лицо разглядеть не удалось. Через несколько часов этот же мужчина вышел из квартиры девушки с пакетом в руках.

Следователям по горячим следам удалось установить личность молодого человека, который находился вместе с девушкой. Им оказался 31-летний местный житель. Он работает в одном из коммерческих предприятий Оренбурга. Молодой человек женат, у него есть двое малолетних детей.

Свою причастность к убийству он отрицать не стал. Задержанный пояснил, что был знаком с девушкой. Вечером 28 января, находясь в квартире, он и совершил ее убийство. Мотивы преступления пока выясняются. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, который, как стало известно, снимал элитную квартиру у модели.

Девушка получала высшее образование и пыталась найти себя в модельном бизнесе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка получала высшее образование и пыталась найти себя в модельном бизнесе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока информация по уголовному делу разнится. По одним данным, "над девушкой перед совершением убийства надругались - зверски избили и изнасиловали". По другим, "признаков насильственной смерти не обнаружено", однако смерть все-таки "носит криминальный характер".

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения и предъявят обвинение по факту убийства. Назначены необходимые судебные экспертизы, заявили в пресс-службе Следственного комитета по Оренбургской области. Если следователи докажут причастность мужчины к преступлению, его ждет суд и наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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