2019-01-31T14:09:38+03:00
Происшествия

Продавцы картошки и куриц ограбили психиатра из "Битвы экстрасенсов"

Квартиру Михаила Виноградова обчистили средь бела дня
Ольга ЛИБГАРДТ
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Михаил Виноградов в пресс-центре "Комсомольской правды".Михаил Виноградов в пресс-центре "Комсомольской правды".Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве из квартиры эксперта "Битвы экстрасенсов", психиатра-криминалиста Михаила Виноградова украли миллион рублей. Мошенники проникли в жилище эксперта под видом продавцов домашнего мяса и овощей.

Инцидент произошел в районе Аэропорт. Двое неизвестных позвонили в квартиру и предложили приобрести продукты питания домашнего производства - картошку и курицу, передает Агентство городских новостей "Москва".

Дверь им открыл 38-летний сын Виноградова и даже позволил незванным гостям пройти внутрь. Пока москвич думал, сколько мешков картошки и птичьих тушек ему прикупить, один из злоумышленников попросил у хозяина водички попить. Тем временем его сообщник спокойно зашел в спальню и забрал оттуда миллион рублей. После этого злоумышленники ушли.

Михаил Виноградов в передаче "Битва экстрасенсов". Фото кадр ТНТ

Михаил Виноградов в передаче "Битва экстрасенсов". Фото кадр ТНТ

Сам психиатр подтвердил пропажу крупной суммы: "Они нашли деньги в спальне, причем, перед зеркалом у жены лежали серьги, кольца золотые, ничего больше не взяли, только деньги".

Также он раскрыл подробности ограбления. По его словам, все произошло в его отсутствие. "Ни меня, ни жены не было, мы работали. Приехал сын, пришел пораньше, а они шли с верхнего этажа вниз... Один из них предложил картофель, сын сказал - не нужно. Тогда тот спросил: ой, а можно воды попить? Пожалуйста, вышли из коридора на кухню, и тот его задержал питьем воды. За это время, наверное, ведро выпить можно", - цитирует Виноградова НСН.

В настоящее время полиция расследует факт кражи денежных средств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности преступников.

Михаил Виноградов - психиатр-криминалист, участвующий в качестве эксперта в шоу "Битва экстрасенсов" с 2007 года. Психиатр-криминалист на личном опыте убедился, что маги и колдуны существуют на самом деле. Он является создателем и главой Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, инициатором организации и руководителем некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов РФ". Помимо психологической помощи клиенты эксперта могут получить консультацию ясновидящих и астрологов.

Онлайн-консультация с экстрасенсом оценивается в 12 тысяч рублей. За духовно-оздоровительный сеанс с целителем придется заплатить 20 тысяч рублей. Всего за шесть тысяч каждый желающий может посетить семинар, на котором его научат открывать в себе экстрасенсорные способности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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