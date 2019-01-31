«Сделай на меня пародию»: Собчак защитила Галкина от разгневанной Ахеджаковой

Пародируя Лию Ахеджакову на недавнем юбилее Галины Волчек, Максим Галкин и не предполагал, что через полтора месяца после телеэфира начнётся такой пожар.

Напомним: на сцене театра «Современник» Максим изобразил, как по его мнению, мог бы выглядеть разговор Ахеджаковой с президентом.

— Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «Ой, я про Россию хочу поговорить». Это не по возрасту, когда я включаю Первый канал, а на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, — возмутилась Ахеджакова.

— Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин, смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей, — сказала Ахеджакова в интервью для YouTube-канала «Культура памяти».

Галкина удивили слова Ахеджаковой, но артист подчеркнул, что не собирается исключать из своей программы пародии, если они кому-то не нравятся.

- Сегодня было опубликовано интервью Лии Ахеджаковой, где она критикует меня за пародию на неё.

Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было, - обратился к актрисе в своём Инстаграме Максим Галкин. - Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении.

...Конечно, пародии присущ гротеск и вы жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал,-отметил телеведущий. -Пародия и сатира - это часть того свободного общества, за которое вы выступаете. А сделано это убедительно или нет - решает публика.

Вы в интервью не упомянули, что были в зале, я изображал не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на вашем имени.

А в комментариях под своим обращением к Ахеджаковой юморист сказал подписчикам, что не считает нужным извиняться перед актрисой.

- У меня не было желания просить извинения. Я взрослый и от своих слов и шуток не отказываюсь. И разрешения на пародии никогда ни у кого не просил и просить не собираюсь,-ответил фанатам в своём Инстаграме Галкин.

- Сделай на меня пародию. Я мечтаю. За выслугу лет, - попросила Галкина Ксения Собчак.

- Ну, кстати, да. Давно пора. Извини, что до сих пор тебя не изобразил, - согласился с Собчак Галкин.