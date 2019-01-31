Катрин Денев продала с аукциона свои наряды на 100 миллионов рублей

75-летняя актриса отдала с молотка три сотни туалетов от знаменитого дизайнера и ее друга Ив Сен-Лорана. Катрин Денев решила продать свой дом, а именно в нем находилась коллекция одежды. На новом месте актриса не может правильно хранить эти наряды, а ведь они считаются произведениями искусства.

Всего на аукционе Christie’s в Париже, где как раз проходила Неделя высокой моды, выставили 275 предметов из коллекции французской актрисы: костюмы, вечерние и коктейльные платья, пальто, шубы, сумочки, туфли и украшения от знаменитого кутюрье. Менее значимые вещи продавали неделю на онлайн-аукционе, завершившимся накануне ночью.

Самым дорогим нарядом стал вечерний комплект из индийской шифоновой блузки, юбки из тафты и шали, который актриса надела в 1978 году на вручение премии «Сезар». От начальной ставки в 3000 евро цена возросла до 52 500 евро.

Самым дорогим нарядом стал вечерний комплект из индийской шифоновой блузки, юбки из тафты и шали

В нежно-розовом коктейльное платье с бахромой Денев познакомилась с Альфредом Хичкоком в 1969 году. Его купили за 42 500 евро (стартовая цена 3000 евро).

Денев с Альфредом Хичкоком

Третьим самым дорогим лотом стала вельветовая куртка, отороченная мехом. Катрин дважды надевала наряд: на шоу Ив Сен-Лорана в 1998 году и на выставку Фонда модельера и французского мецената Пьера Берже в 2004 году.

Третьим самым дорогим лотом стала вельветовая куртка, отороченная мехом

В наряде из черного шифона, украшенное позолоченной брошью-голубкой Катрин позировала для обложки известного французского журнала в 1988 году. Его приобрели за 31 250 евро при начальной цене в 2000 евро.

Катрин в этом наряде позировала для обложки известного французского журнала в 1988 году

За 21 250 евро, что в 10 раз дороже начальной цены купили золотое вечернее платье, драпированное бархатом, в котором Денев получала «Оскар» в 2000 году за лучший зарубежный фильм «Восток-Запад».

За 21 250 евро купили золотое вечернее платье

Легендарный черный смокинг актрисы, в котором она в 1982 году пришла на 20-летие модного дома, продан за 20 000 евро, что в 20 раз превысило первоначальную ставку.

Легендарный черный смокинг актрисы

За 18750 ушел вечерний туалет с розовыми перьями, который актриса выбрала для церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе в 1993 году.

За 18750 ушел вечерний туалет с розовыми перьями

На аукционе в Париже актриса выручила 900 625 евро (около 22,5 миллиона рублей), на онлайн-торгах — 261 750 фунтов (около 78 миллиона рублей). Кто приобрел платья Катрин Денев по правилам аукциона не разглашается.

Катрин Денев и Ив Сен-Лоран познакомились 53 года назад. 22-летнюю французскую актрису пригласили на прием королевы Великобритании Елизаветы II и требовался подобающий для таких исключительных случаев туалет.

Супруг Денев, британский фотограф Дэвид Бэйли, посоветовал ей заказать платье у молодого, но уже признанного мастера. Денев выбрала из коллекции модельера платье из белого шелка с красной вставкой на груди и рукавах. Ив Сен-Лоран был поражен актрисой настолько, что до смерти дизайнера она оставалась его музой и близким другом. Модельер ушел из жизни в 2008 году после тяжелой болезни, ему был 71 год.