2019-01-31T17:13:46+03:00
Звезды

Катрин Денев продала с аукциона свои наряды на 100 миллионов рублей

Знаменитая актриса собрала эти эксклюзивные вещи полвека
Юлия МАЗУР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кто приобрел платья Катрин Денев по правилам аукциона не разглашаетсяКто приобрел платья Катрин Денев по правилам аукциона не разглашаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

75-летняя актриса отдала с молотка три сотни туалетов от знаменитого дизайнера и ее друга Ив Сен-Лорана. Катрин Денев решила продать свой дом, а именно в нем находилась коллекция одежды. На новом месте актриса не может правильно хранить эти наряды, а ведь они считаются произведениями искусства.

Всего на аукционе Christie’s в Париже, где как раз проходила Неделя высокой моды, выставили 275 предметов из коллекции французской актрисы: костюмы, вечерние и коктейльные платья, пальто, шубы, сумочки, туфли и украшения от знаменитого кутюрье. Менее значимые вещи продавали неделю на онлайн-аукционе, завершившимся накануне ночью.

Самым дорогим нарядом стал вечерний комплект из индийской шифоновой блузки, юбки из тафты и шали, который актриса надела в 1978 году на вручение премии «Сезар». От начальной ставки в 3000 евро цена возросла до 52 500 евро.

Самым дорогим нарядом стал вечерний комплект из индийской шифоновой блузки, юбки из тафты и шали

Самым дорогим нарядом стал вечерний комплект из индийской шифоновой блузки, юбки из тафты и шали

В нежно-розовом коктейльное платье с бахромой Денев познакомилась с Альфредом Хичкоком в 1969 году. Его купили за 42 500 евро (стартовая цена 3000 евро).

Денев с Альфредом Хичкоком

Денев с Альфредом Хичкоком

Третьим самым дорогим лотом стала вельветовая куртка, отороченная мехом. Катрин дважды надевала наряд: на шоу Ив Сен-Лорана в 1998 году и на выставку Фонда модельера и французского мецената Пьера Берже в 2004 году.

Третьим самым дорогим лотом стала вельветовая куртка, отороченная мехом

Третьим самым дорогим лотом стала вельветовая куртка, отороченная мехом

В наряде из черного шифона, украшенное позолоченной брошью-голубкой Катрин позировала для обложки известного французского журнала в 1988 году. Его приобрели за 31 250 евро при начальной цене в 2000 евро.

Катрин в этом наряде позировала для обложки известного французского журнала в 1988 году

Катрин в этом наряде позировала для обложки известного французского журнала в 1988 году

За 21 250 евро, что в 10 раз дороже начальной цены купили золотое вечернее платье, драпированное бархатом, в котором Денев получала «Оскар» в 2000 году за лучший зарубежный фильм «Восток-Запад».

За 21 250 евро купили золотое вечернее платье

За 21 250 евро купили золотое вечернее платье

Легендарный черный смокинг актрисы, в котором она в 1982 году пришла на 20-летие модного дома, продан за 20 000 евро, что в 20 раз превысило первоначальную ставку.

Легендарный черный смокинг актрисы

Легендарный черный смокинг актрисы

За 18750 ушел вечерний туалет с розовыми перьями, который актриса выбрала для церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе в 1993 году.

За 18750 ушел вечерний туалет с розовыми перьями

За 18750 ушел вечерний туалет с розовыми перьями

На аукционе в Париже актриса выручила 900 625 евро (около 22,5 миллиона рублей), на онлайн-торгах — 261 750 фунтов (около 78 миллиона рублей). Кто приобрел платья Катрин Денев по правилам аукциона не разглашается.

Катрин Денев и Ив Сен-Лоран познакомились 53 года назад. 22-летнюю французскую актрису пригласили на прием королевы Великобритании Елизаветы II и требовался подобающий для таких исключительных случаев туалет.

Супруг Денев, британский фотограф Дэвид Бэйли, посоветовал ей заказать платье у молодого, но уже признанного мастера. Денев выбрала из коллекции модельера платье из белого шелка с красной вставкой на груди и рукавах. Ив Сен-Лоран был поражен актрисой настолько, что до смерти дизайнера она оставалась его музой и близким другом. Модельер ушел из жизни в 2008 году после тяжелой болезни, ему был 71 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фестиваль «Золотая маска» 2019 в Москве: несколько «Гамлетов» и одна «Алиса»
В этом году главная театральная премия страны отмечает 25-летие. Сегодня мы познакомим с наиболее, с нашей точки зрения, интересными постановками, которые привезли на фестиваль российские театры
BrainStorm записали «Мотив» к романтической комедии «Семь ужинов»
14 февраля в День Всех влюбленных в прокат выйдет романтическая комедия «Семь ужинов». Это комедия Кирилла Плетнева о супружеской паре на грани развода, пытающейся спасти отношения за семь очень необычных ужинов
Новости 24
Посол России в Венесуэле рассказал о роли чавизма в истории страны
Посол РФ в Венесуэле: мировое сообщество выступает за разрешение венесуэльского кризиса без иностранного вмешательства
Суд арестовал одного из пятерых фигурантов дела о хищениях газа
Трамп призвал не относиться к возведению стены как к политическому проекту
В Подмосковье врачи удалили из сердца мужчины инородное тело
Москалькова осудила решение Украины закрыть избирательные участки в РФ
В Москве Роспоребнадзор закрыл зоокафе «Мопс Тайм»
Путин потребовал от Васильевой следить за уровнем зарплаты учителей
Владимир Путин заявил о невмешательстве России в церковные дела на Украине
В МИД Британии не исключили переноса сроков по Brexit
На месторождении Zohr, который разрабатывает «Роснефть» с иностранными партнерами, в 2018 добыли свыше 12 миллиардов кубометров газа
Семь человек стали жертвами утечки газа в Тбилиси
Следственный комитет попросил арестовать Рауля Арашукова
Волкер положительно оценил новый план ОБСЕ по Донбассу
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро по иску Грузии о депортации граждан
Однокурсники задержанного сенатора Рауфа Арашукова не вспомнили его
МИД: Россия не планирует эвакуировать своих дипломатов из Венесуэлы
Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки
Порошенко вновь лидирует в президентском антирейтинге
В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко
Названы самые частые причины гибели российских туристов на курортах
В Киеве официально зарегистрирована «Новая церковь»
Неизвестные "заминировали" около 25 объектов в Москве и по области
Роскомнадзор нашел нарушения в работе российского вещателя BBC
ФАС закрепит права россиян на получение пенсии в «удобном» банке