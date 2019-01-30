Вкалывают роботы - счастлив человек

В мероприятии приняли участие ряд губернаторов, представители Россельхознадзора, Минсельхоза, Минкомсвязи, АО «Российский экспортный центр», компаний, работающих в сфере АПК, а также крупнейших российских банков.

Без цифровизации в сельском хозяйстве сейчас никуда. Аксиома. Иначе завязнешь в проблемах, как трактор на весеннем бездорожье. Можно поностальгировать о тех временах, «когда на фермах были розовощекие доярки», но внедрение новых технологий неизбежно - для повышения качества продукции, для того, чтобы ее можно было, не стыдясь, экспортировать. Россия отстает в цифровизации от большинства развитых стран, но в этом можно найти и плюсы: есть возможность адаптировать технологии, уже доступные сегодня на рынке.

Примеры этого есть. Так, по словам генерального директора Группы «Черкизово» Сергея Михайлова, компания за последние три года вложила в IT и автоматизацию производства немалые средства - около 10 млрд рублей. И результат, как говорится, налицо.

- 15 лет назад у нас был старый свинокомплекс, который производил 10 тысяч тонн мяса. Тогда у нас было 2 тысячи сотрудников. Сегодня у нас производство - 300 тысяч тонн свинины в год, а работают те же 2 тысячи людей, хотя производительность выросла в 30 раз, - рассказал Сергей Михайлов.

Генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов.

Еще один пример - построенный недавно Группой «Черкизово» завод по производству сырокопченых колбас в Кашире. Это уже скорее IT-проект, нежели привычное для обывателя предприятие: для него были закуплены 18 роботов, которые синхронизированы между собой, и управляются они не людьми, а ERP-системой.

По словам гендиректора Группы «Черкизово», человеческий фактор в данном случае исключен. Люди лишь поддерживают систему в рабочем состоянии и контролируют процесс. Это не только позволяет понизить себестоимость той же колбасы, но и гарантируют ее качество и безопасность.

В прошлом году Россия закупила и использовала 200 роботов (из которых 18 пришлось на «Черкизово»), в то время как Китай - 69 тысяч. Сельскому хозяйству необходима финансовая поддержка государства, и одним из предложений может стать налоговое стимулирование внедрения высоких технологий в агропромышленный комплекс (АПК).

- Можно придумать налоговый стимул для реализации высоких технологий: цифровизации, IT-технологий, автоматизации. Это удовольствие недешевое, и процентные ставки сегодня у нас пока остаются на достаточно высоком уровне, - отметил руководитель мясоперерабатывающего комплекса. По его словам, в Европе ставки по кредитам для АПК составляют 1,5 - 2%. Да, окупаемость проектов с использованием цифровых технологий может быть долгой, но любая автоматизация экономически оправдывается.

В регулировании отрасли тоже есть возможность использовать цифровые технологии. Как удачный пример - внедрение в прошлом году системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

- В данном случае удалось повысить качество регулирования и при этом понизить нагрузку на бизнес, - сказал Михайлов. - Если раньше мы миллионами печатали ветеринарные свидетельства и тратили на это сотни миллионов рублей, то сегодня это все сделано в электронном виде, в единой базе. Что мы получили? Снижение себестоимости процесса. Также мы видим прослеживаемость продукции: появилась возможность по всей цепочке отслеживать качество и безопасность. Это также помогает в борьбе с такими эпидемиями, как грипп птиц, африканская чума свиней. Мы видим происхождение продукции. Раньше мы не знали, где и сколько свиней находится. Теперь мы это видим. Теперь можно думать об инновациях и в таможенном регулировании, и при экспорте продукции.

ДОСТИЖЕНИЯ

Пищевики и маркетологи готовятся к ПРОДЭКСПО-2019

26-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства пройдет в «Экспоцентре» Москвы с 11 по 15 февраля. Кроме того, в рамках ПРОДЭКСПО-2019 запланирована четырехдневная деловая программа.

А также очень интересные секции, семинары и «круглые столы»:

11 февраля

Панельная дискуссия «Продовольственный рынок России: курс на рост, международную кооперацию и экспорт».

Практическая конференция «Органик в ритейле: проблемы и пути их решения».

Семинар-практикум «Бережливое производство: максимальная эффективность при минимальных затратах».

12 февраля

Ежегодный «круглый стол» «Российское гостеприимство».

Форум производителей и ретейлеров «Собственная торговая марка-2019».

Конференция «Детское питание в современных условиях».

Конференция по проблемам алкогольного рынка «Алкоконгресс-2019» и «Винный форум».

«Круглый стол» «Школа технолога мороженого».

13 и 14 февраля

Семинар «Новые возможности для экспорта в страны Юго-Восточной Азии».

Семинар «Магазин мечты: идеальный продуктовый магазин за 12 шагов».

Подробнее узнать можно на сайте выставки prod-expo.ru.

Тамбовская индейка - нам товарищ

Птицекомплекс «Тамбовская индейка» - яркий пример цифровизации в сельском хозяйстве.

Тамбовская область - один из лидеров цифровизации в российском АПК. Глава администрации области Александр Никитин на Гайдаровском форуме говорил о том, что сейчас роботизируется все - от кормления животных и птиц до уборки навоза.

Если говорить про птицекомлексы, то есть яркий пример цифровизации - «Тамбовская индейка» - совместное российско-испанское предприятие, созданное при участии Группы «Черкизово»

- Это замечательный комплекс по производству мяса индейки, - заявил Александр Никитин. - Там такие компьютерные программы реализованы: управление микроклиматом, содержание и кормление птицы. Там, с одной стороны, люди есть, но в глубинных технологических процессах они не участвуют. Все это ведет к увеличению качества продукции.

У «Черкизово» все идет по плану

Объем капитальных затрат компании в 2018 году составил около 10,5 млрд рублей.

В этом году средства будут вкладываться как в проект по переработке масличных в Липецкой области - это около 4 млрд рублей, так и в расширение мясоперерабатывающих мощностей в подмосковной Кашире. Будет проект «Кашира-2», который, возможно, стартует в середине этого года. И если все пойдет как по маслу, то, возможно, и «Кашира-3» не за горами?

После приобретения компании «Алтайский бройлер» и вхождения в группу «Белая птица» доля «Черкизово» на рынке мяса птицы приблизится к 15%. В этом году, по словам Сергея Михайлова, группа планирует выйти на производство мяса птицы и готовой продукции в объеме более 700 тысяч тонн.

Говоря о новых сделках и возможных слияниях, гендиректор «Черкизово» заявил, что группа рассматривает различные формы развития бизнеса по индейке, в том числе органический рост за счет слияний и поглощений.

В последнее время «Черкизово» активно сотрудничает с ресторанами быстрого питания, при совете директоров был создан совет, который занимается новыми каналами продвижения продукции, в том числе и в HoReCa.

- Этот канал за последние три года сделал большой рывок. И рост будет продолжаться еще как минимум 3 - 5 лет, - сказал Михайлов.