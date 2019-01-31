Коттедж Евдокимова на Рублевке, который по наследству достался любовнице юмориста, обокрали мошенники

Воистину многострадальный дом в Барвихе. Сначала из-за коттеджа в деревне Сареево переругались любимые женщины «народного губернатора». Его жена Галина не хотела отдавать 1/6 часть наследства еще одной дочери Михаила Евдокимова, о существовании которой супруга узнала уже после гибели мужа. Оказалось, что у бывшего губернатора Алтайского края было еще две семьи, где у него были дети. Одной из любовниц была Жаркова Надежда Васильевна, которая родила ему дочь Настю. Именно ее право на наследство, а конкретно на коттедж Евдокимова, затянуло многолетнюю судебную тяжбу. Конфликт изрядно потрепал нервы обоим сторонам, но в итоге все решилось мирным соглашением. Галина отдала коттедж на Рублевке семье Жарковых. Правда последние были неприятно удивлены состоянием элитной недвижимости.

- Как только получили дом, сразу стали делать ремонт . Потому что крыша подтекала, да и все три этажа особняка требовали косметического ремонта, - вспоминает Надежда Васильевнав в разговоре с КП. – В итоге за семь лет кое-как удалось привести дом в порядок. Правда вот проблемы с крышей остались. Решили ее отремонтировать.

Михаил Евдокимов с женой и дочерьюФото: Личный архив

Летом 2018 Надежда с дочкой нашли фирму по объявлениям в интернете. Название компании внушало доверие. ООО «Альфатехстрой» вряд ли же шарашкину контору так сложно называть бы стали. Вызвали мастера, который оказался собственником фирмы, он оценил стоимость работы. Отрапортовал «усе будет сделано, хозяйка» и обещал приехать через пару дней снять старую металлочерепицу. Через пару дней мужчина и правда приехал, заключил договор, получил 700 000 рублей предоплаты. Потом несколько дней подряд приезжала бригада рабочих, они снимали старую черепицу. Жутко намусорили на придомовой территории и пропали. Надежда пыталась дозвониться до руководителя фирмы, но он все кормил ее завтраками, а потом и вовсе перестал отвечать и пропал. В итоге Надежда осталась не только без денег, но и буквально без крыши над головой.

- Я поняла что бесполезно ждать, дом уже полтора месяца без крыши. Несколько ночей мы с дочкой с тазиками и ведрами бегали. Потому что во время дождей нас сильно заливало. – Рассказывает Надежда. – Пришлось брать деньги в долг, чтобы успеть до холодов сделать крышу.

В полицию Надежда обратилась лишь в декабре, когда поняла, что денег и возмещения ущерба ей не дождатьсяФото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за мошенников дом изрядно пострадал, причем настолько сильно, что до сих пор не удалось оценить весь ущерб полностью. Дожди практически залили весь второй этаж. В трех комнатах придется переделывать потолки, а в кабинете Михаила Евдокимова , где все отделано деревом, разбухли стены и вздулся паркет. На помощь к Надежде пришли ее хорошие друзья, которые и одолжили ей крупную сумму денег на ремонт крыши, чтобы ее с дочкой не замело сугробами в доме-кабриолете.

В полицию Надежда обратилась лишь в декабре, когда поняла, что денег и возмещения ущерба ей не дождаться. Следствие сразу установило, что фирма принадлежит серийному мошеннику Константину Носко, который практиковал подобную схему еще в Белоруссии. С 2017 году местная милиция города Жодино разыскивала Носко Константина Сергеевича, который за два года обманул многих жителей региона. Мошенник брал предоплату за установку дверей, окон и натяжных потолков, а потом просто пропадал и не выходил на связь. Видимо Костя переехал в Московскую область, где местные еще не знают о его подвигах в братской Белоруссии. Поле-то непаханое.

Коттедж Евдокимова на Рублевке, который по наследству достался любовнице юмористаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

О Надежде Жарковой и о бурной личной жизни губернатора Михаила Евдокимова страна узнала сразу после смерти заслуженного артиста и политика. Михаил последние годы своей жизни разрывался на три семьи, в каждой из которых у него был ребенок. После смерти «народного губернатора» новость о его личной жизни разлетелась по всей стране. Журналисты узнали и про девушку-мулатку Инну Белову, которая родила Евдокимову сына Данилу, и про Жаркову Надежду Васильевну, которая была с Михаилом все последние 17 лет. Она родила ему дочь Настю.

Надежду Михаил знал с самого детства. Еще тогда она маленькой девочкой приезжала к бабушке в деревню в село Верх-Обское, откуда родом Евдокимов. Михаил дружил со старшим братом Надежды, а она с его младшей сестрой. Старший брат девушки потом кстати стал помощником губернатора Михаила Евдокимова. Однажды, подруга Надежды рассказала, что Михаил будет выступать по телевизору, а потом еще и с концертом в Бийск приедет.

Следствие сразу установило, что фирма принадлежит серийному мошеннику Константину НоскоФото: Одноклассники

- Миша только поднимался на эстраде, не был знаменит, ни о какой корысти с моей стороны не могло быть и речи. Мы любили друг друга. Я ему помогала, ездила с ним на гастроли. Миша называл меня Другалек, ангел-хранитель. Хотел, чтобы я родила ребенка. Я долго не решалась, все-таки он семейный человек... Только через 7 лет после той памятной встречи в Бийске родилась Настя. – Рассказала в интервью КП Надежда.

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