Мясоедение на Руси: Журавлей - можно, медведей - нельзя

Более или менее подробные описания блюд русской кухни появились только в эпоху правления Ивана Грозного. До этого времени сведения о том, как и что именно ели на Руси, редко встречались в письменных источниках. Однако кое-какие сведения все-таки есть. Так, в «Повести временных лет», одном из самых ранних древнерусских летописных сводов, написанном в начале XII века, упоминаются популярные блюда жителей средней полосы: квас, мед, хлеб, кисель, говядина и дичь.

А вот сведения из неожиданных источников - «Русской правды», юридического документа XI - XII веков. В ней рассказывается о том, за что наказывали людей в те времена. К серьезным преступлениям относилась кража животных и птиц: как домашних коров, коз или свиней, так и диких уток, гусей, и даже экзотических журавлей и лебедей. Получается, мясо всех этих животных в древности употребляли в пищу! Были и запреты на мясную пищу: так, в уставе князя Ярослава Мудрого было прописано, что нельзя есть конину или медвежатину.

В книге «История еды и традиции питания народов мира» рассказывается также, что «Русская правда» предписывала местному населению выдавать княжеским «чиновникам» на неделю: 7 ведер солоду (в данном случае речь идет о напитке вроде пива), барана или полтуши мяса (т. е. говядины), хлеба и пшена, сколько сможет съесть, три сыра, кур по две на день, в пост - рыбу».

Древнерусская культура питания до XV века оставалась практически неизменной: ее основу составляли злаковые культуры, а вот мясо ели редко: крестьяне - говядину и свинину, домашнюю птицу, знатные люди употребляли в пищу также и дичь (насчет которой у крестьян существовало множество суеверий).

Первым серьезным гастрономическим источником можно назвать «Домострой», опубликованный в 1841 году. В нем описывается, как ели мясо различные слои населения. Богатым «домовитым людям» в книге рекомендовалось покупать мясо летом: допустим, «купить баранчика и дома освежевать, а бараний потрох - добавка к столу, утешение тоже. У жены хозяйственной и у хорошего повара замыслов много: из грудинки сварить отвар, почки - начинить, лопатки - прожарить, ножки яичками начинить, печень изрубить с лучком и, пленкою обернув, на сковороде изжарить». Тем же, у кого денег было меньше, мясо рекомендовали покупать зимой: «Мужу и жене, у которых ни поместья, ни пашни, ни деревень, ни вотчины нет, хлеб и всякое жито купить зимой на возах, а также и мясо мороженое, и рыбу всякую, свежую или иную, осетрину копченую или в бочках на целый год, и семжину, икру сиговую и черную, и свежий мед, и рыбу, которую летом выловили, и капусту, - и все то в сосудах на зиму льдом заложить, а запасы напитков поглубже, лубом покрыв, засыпать. Летом они понадобились - все свежо и готово».

ТАК ВЕДЬ ПОСТ!

Русские кулинарные традиции неразрывно связаны с православной культурой. Относится это и к мясоедению. На каждый год приходится около двухсот постных дней - время, когда есть скоромную пищу нельзя.

Самым строгим является Великий пост перед Пасхой (в 2019 году с 11 марта по 27 апреля) - он посвящен времени, которое Иисус Христос провел в пустыне без пищи и воды. Во время поста, который продолжается 48 дней, горячую пищу без масла можно употреблять только по четвергам, с растительным маслом - в воскресенье. Все остальное время нужно посвятить сухоядению: есть только хлеб, фрукты и овощи, запивая их компотом или водой, а в Чистый понедельник - не есть ничего вообще. Небольшие послабления в еде разрешаются в Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье - в эти дни православным можно есть рыбу.

Скоромную пищу также нельзя есть в Петровский пост, установленный в честь Святых апостолов (24 июня - 11 июля), Успенский пост (14 - 27 августа), которым церковь призывает православных к подражанию Богоматери, Рождественский пост (28 ноября - 6 января), который служит 40-дневным подготовлением к празднованию Рождества Христова, а также однодневные посты, постные среды и пятницы.

Что такое скоромная пища?

Это еда, которая православным христианам разрешена в мясоед, то есть время между постами. К скоромным относятся продукты, содержащие мясо теплокровных животных - млекопитающих и птиц, а также субпродукты, животный жир, яйца, молочные продукты и сливочное масло.

Между постами мясо есть можно - это время называется мясоедом. Всего их четыре. Весенний - между Великим и Петровским постами, летний (между Петровским и Успенским постами, осенний (между Успенским и Рождественским и самый любимый мясоед - зимний.

На Руси этот мясоед ценили не только за то, что он самый длинный - от Рождества до Прощеного воскресенья (в этом году приходится на 10 марта). Дело в том, что еще полтора века назад зимний мясоед был, пожалуй, единственным периодом, когда крестьяне могли от души наесться мяса. Весной и летом скотину, как правило, не забивали. Люди же употребляли в пищу (когда это было разрешено) молоко, масло, яйца и рыбу. Осенью температура воздуха бывала еще недостаточно низкой, мясо могло испортиться, поэтому за заготовки деревенские хозяйки принимались только с наступлением морозов: вялили и солили мясо, делали тушенку, варили окорока.

Во время Святок - с 7 по 17 января - мясо, птицу и потроха можно было есть каждый день, а весь остальной мясоед даже постные среды и пятницы были нестрогими, рыбными. Из рыбы же в Масленичную неделю готовили вкуснейшую начинку для блинов. Именно поэтому зимний мясоед на Руси всегда считался самым счастливым - в это время чаще всего ходили друг к другу в гости, засылали сватов и играли свадьбы.

Традиционный рецепт русской кухни

Тульский помещик Василий Алексеевич Левшин был разносторонним человеком. За всю жизнь он издал более 250 литературных трудов, среди которых были как книги по экономике и истории Тульского края, так и сборники сказок, и комические оперы. Кроме того, в 1816 году Левшин издал первую кулинарную книгу национальной русской кухни: «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Он разделил ее на две части: «Стол в мясоед» и «Стол в пост». В рецептах Левшин не указывал соотношение ингредиентов, что, с одной стороны, усложняло кулинарам задачу, а с другой - давало им простор для творчества. Вот один из рецептов книги «Русская поварня».

«Студень (холодец) говяжья с чесноком

В этом разумеются говяжьи ноги, губы и уши. Очистив оныя обыкновенным образом, варить в воде на умеренном огне часа два, пока сделается отвар густой и почти весь выкипит. Сложить тогда части студени, разняв крупные кусочки дробнее, в круглую чашу, и вылив остатки отвару, вынесть в холодное место, чтоб застыло. Подавая, выпрокинуть студень на блюдо. Подавать к ней толченой чеснок, растертой с сметаною, на особливой тарелке».