2019-01-31T16:41:49+03:00
Политика

Задержание Арашуковых: Кавказ выводят из «серой зоны»

Последние события - это сигнал сверху всем чиновникам, считают наши эксперты [видео]
Алексей ИВАНОВ
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Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета ФедерацииРауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета ФедерацииФото: Агентство городских новостей "Москва"
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В комментариях под новостями о беспрецедентном задержании сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова прямо на заседании Совета Федерации читатели «Комсомолки» задаются не только риторическими, но и вполне конретными вопросами. Мы решили адресовать их политологу, президенту Центра стратегических коммуникаций Дмитрию Абзалову и сенатору Олегу Морозову.

1. Почему сенатором сегодня может стать любой человек, независимо от опыта, образования и репутации?

Морозов:

- Назначения сенаторов - это полномочия региона и по закону вмешиваться в это никто не имеет права. И если происходит такая ситуация, как с сенатором Арашуковым, то адресовать все вопросы нужно прежде всего к власти региона, который он представляет, в данном случае к Карачаево-Черкессии. Конечно, есть проверяющие конторы и теоретически можно представить ситуацию, когда большой начальник позвонил бы главе региона и сказал: «Не назначай этого парня, у нас к нему много вопросов». Но у этой медали тоже есть две стороны. Что же хорошего будет в том, если группа людей будет вмешиваться в решение субъекта Федерации? В любом случае в Конституции сейчас прописана норма прямого представительства региона в Совете Федерации, и мы ей следуем.

Абзалов:

- Случай с Арашуковым как раз и показателен тем, что федеральные власти меняет правила игры, расширяют поле своего контроля. Если кто-то раньше шел в Совет Федерации за юридической неприкосновенностью, то теперь это уже не работает.

Очевидно, что теперь нужно усиливать контроль за доходами и расходами депутатов, поскольку у Арашукова обнаружились богатства, которые он не декларировал. Откуда у него взялись 10 миллионов рублей, которые он хотел внести как залог, чтоб остаться на воле? Откуда квартира в Дубаи? И характерно, что задержание проведено максимально публично, ведь была возможность все решить кулуарно. То есть это сигнал сверху всем, кто переходит черту - и не только в Совете Федерации, и не только на Кавказе.

2. Зачем вообще нужен Совет Федерации в нынешнем виде? Не лишний ли он?

Абзалов:

- Вообще-то Совет Федерации может зарубить любой закон, фактически - это право вето, хотя пользуются им сенаторы редко. Возможно, назрела некая реформа, которая бы повысила роль СовФеда в принятии законов. Потому что сейчас основная работа идет в Госдуме, а сенаторы подключаются лишь после того, как законопроект уже одобрен депутатами. Видимо надо, чтобы сеаторы работали над законами вместе с депутатами, параллельно.

Морозов:

- Наличие Сената - это признак федеративного государства. Если в Госдуме депутаты представляют народ, избирателей, то сенаторы в Совете Федерации - свои регионы. Причем подчеркивается равенство всех регионов, независимо от размеров и численности населения. И от Москвы, и от Чукотки - по два сенатора. И я не согласен с тем, что Совет Федерации - стал почетной ссылкой для отставных госчиновников. Сенаторы - это тот самый фильтр, который проверяет законы государства на соответствие интересам регионов.

3. Можно ли победить клановую систему на Кавказе?

Абзалов:

- Кланы и тейпы существуют на Кавказе давно, и в некоторых случаях это даже эффективно. Например, когда решается вопрос о представительстве во власти разных национальностей в Дагестане. Но очень часто кланы сами демонтируют эту систему - тем, что подминают под себя целые отрасли и создают серьезные экономические проблемы в беднейших регионах, где к тому же есть проблемы с занятостью. Федеральная власть намерена вывести Кавказ из серой зоны - это показывает и зачистка в Дагестане, и задержание клана Арашуковых. И кстати, ключевой фигурой в этих арестах был не сын-сенатор, а его отец, который замыкал на себе чуть ли не всю цепочку газораспределения в южных регионах.

4. Как можно было расхитить 30 миллиардов рублей на поставках газа?

Абзалов:

- Во-первых, коррупционная система существовала там не один год. А во-вторых, Арашуковы работали не с физическими, а с юридическими лицами. Насколько можно судить по материалам следствия, были крупные заказы на отгрузку газа, оставались излишки, и они уже продавались за наличные в карман руководителей. Кроме того, хорошо известны другие схемы хищения газа: это незаконные врезки в газопроводы, неплатежи и даже фиктивная газификация, когда газ на объект поставляется только на бумаге.

Обыски по делу сенатора Арашукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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