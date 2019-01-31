iPhone тоже можно взломать: Как ОАЭ шпионят за политиками и дипломатами по всему миру

На днях агентство Reuters опубликовало захватывающую историю о том, как Объединенные Арабские Эмираты наняли бывших американских разведчиков, чтобы те на них шпионили. Сюжет достойный голливудской экранизации. А начинается все с истории Лори Строуд - экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США (АНБ), которую в 2014 году отстранили от должности аналитика за то, что она порекомендовала взять в команду Эдварда Сноудена. Как известно, последний сбежал из Соединенных Штатов и «слил» журналистам много государственных тайн.

Однако хорошие специалисты на дороге не валяются, и уже через две недели после увольнения из АНБ Строуд была нанята хакером в ОАЭ.

«Агент присоединилась к Project Raven (проект «Ворон») - тайной шпионской команде, в которую вошли более десятка бывших сотрудников американской разведки, завербованных Объединенными Арабскими Эмиратами», - пишет Reuters. «Их задачей было следить за другими правительствами, а также за боевиками и даже местными правозащитниками и журналистами, критикующими власти ОАЭ».

По словам Строуд, они работали в большом особняке в Абу-Даби. В основном занимались взламыванием телефонов и компьютеров. При этом группа использовала самые современные инструменты кибершпионажа. Например, через хакерскую платформу Karma они проникали в iPhone политиков и дипломатов и похищали оттуда личную переписку, фотографии, голосовые сообщение и пароли. Причем для взлома достаточно было всего лишь иметь телефонный номер жертвы.

«Было типа того: «О, у нас есть отличная дыра в безопасности, которую мы только что купили. Ну-ка, поскорее дайте нам список целей, которые используют iPhone», - вспоминает Строуд. «Это было действительно невероятно, потому что не было никаких ограничений. В отличие от АНБ. Как будто настало Рождество с подарками».

Информацию о программе Karma Reuters подтвердили еще 8 участников проекта «Ворон», пожелавшие остаться неизвестными.

«РОЖДЕСТВО» ДЛИЛОСЬ НЕДОЛГО

Через три года нанятые американцы заметили, что их целями все чаще становятся граждане США. Это, по словам агентов, было красной линией, которую они не захотели пересекать. Из «Ворона» стали увольняться.

«Получается, что я работала на внешнюю разведку чужой страны, шпионящей за американцами», - сказала Лори Строуд. «Я официально плохой шпион».

После этого ОАЭ начали создавать все больше и больше подразделений проекта «Ворон». Многие из них действуют до сих пор и скрыты от американцев.

«Я не думаю, что американцы должны шпионить за американцами», - сказала Строуд. «Я офицер разведки, но я не злодей».