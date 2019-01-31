Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова

МЕСТО ЧЕРКЕСА

- Правда, что Рауф Арашуков в начале 2000-х рассекал по Ставрополю на «Бентли» и на автобусных остановках бросал тысячерублевки людям, чтобы ему шнурки завязали?

- Мы изучали потенциальные очаги межнациональных конфликтов. В краевой столице тогда было большое напряжение по поводу кавказцев — того, как они ведут себя. Да, поступала и такого рода информация. Мы ее включили в аналитическую справку для администрации президента.

- Когда этот персонаж стал депутатом от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации, вы удивились?

- Нет. Это место традиционно черкесское. И в республике всегда решали, какой из трех черкесских кланов это место займет - либо Деревы, либо Казаноковы, либо Арашуковы.

Был блиц-наскок на Северный Кавказ руководства одного из сырьевых гигантов. Тогда началась борьба с Арашуковыми. Но у Арашукова-старшего было много покровителей в другом сырьевом гиганте. И Рауль восстановил свое влияние.

СПАСАТЕЛИ РАУФА

- Финал этой истории вас не удивил?

- Он был ожидаемым. Рауф мог перестать быть сенатором полтора года назад, осенью 2017 года, когда обнаружилось, что он сфальсифицировал документы, связанные с его резидентской визой в Арабских Эмиратах. Но тогда проверяющая комиссия Совфеда написала, что все нормально у Арашукова.

- Эта история бросает тень на кого?

- На момент его делегирования в СФ не было официальных данных, что он в чем-то замешан. Слухи ходили — но это слухи. Заказчиков и организаторов двух убийств в КЧР взяли только в прошлом году.

- Это показательная история для Совфеда в частности - или для российских элит?

- Это повод подумать вообще, что такое у нас Совет Федерации. Есть три типа сенаторов. Одни — это политические пенсионеры. Типа бывших губернаторов. Другой тип - лоббисты. Которые в СФ приходят, чтобы, пользуясь статусом, вопросы решать. Третий — люди, которым нужен иммунитет — такие, как Рауф.

Процесс над Арашуковыми будет громкимФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Но Совфеду-то зачем такие люди?

- Вот Карачаево-Черкесия. Там две титульные нации — карачаевцы и черкесы. Черкесов меньше. Президент всегда карачаевец. Спикер парламента — обычно русский, которых в республике процентов 30. Премьер - обычно черкес. И черкес - всегда сенатор. Баланс тонкий и шаткий. Но для республики это важная тема.

- Сейчас баланс сил качнется куда?

- Все-равно найдут какого-нибудь черкеса. Другого.

БУДУТ ЧИСТКИ?

- Говорят, Арашуков хотел быть главой республики?

- Арашуковы в федеральном пространстве до 30 января были более влиятельны, чем сегодняшний глава не очень большой республики - с точки зрения вхожести в верха, связей, ресурсов.

- Карачаево-Черкесия может стать «Дагестаном-2» в плане чисток и посадок?

- Может не получиться в чистом виде дагестанского сценария. В Дагестане нет доминирующей нации — 5 основных и 20 менее значимых. А для карачаевцев будет ударом по их самосознанию, если вдруг им пришлют президента не карачаевца, а условно «русского генерал-губернатора».

ТЕНЬ РАМЗАНА

- Правда, что Рауф Арашуков во многом подражал Рамзану Кадырову?

- Во всем подражал. Он вел инстаграм в стиле Рамзана. Лексику его использовал. Бороду под Рамзана отпустил.

Ну, а еще он в узком кругу говорил, что станет первым черкесом, который возглавит республику.

- Говорят, Рауф и Рамзан дружили, а потом рассорились?

- История их отношений долгая и сложная. Арашуков, по слухам, себя некорректно повел по отношению к кому-то из родни Рамзана. Именно - по слухам. Рамзан ему, будто бы, предъявил. Рауф, как говорят, долго и дорого каялся. После чего Рамзан его принял в Грозном, простил. Начал воспитывать — чтобы он в мечеть ходил, вел себя хорошо, принял как бы младшим братом. Но Рауф пару лет назад начал вышибать людей Рамзана в сырьевых структурах и ставить своих. И возник жесткий конфликт. С точки зрения Рамзана, он повел себя неблагодарно и неуважительно.

- То есть предположения, что за этим стоит месть Рамзана...

- Ой, нет, очень сомнительно. Даже если бы Рамзан взялся сейчас защищать Рауфа, того бы это уже не спасло. Просто Арашуков, войдя тогда в конфликт с Кадыровым, потерял одну из важных поддержек. Но не более того.

ЗВЕЗДЫ ЗАГОВОРИЛИ

- Процесс над Арашуковыми будет громким?

- К нему точно будет приковано внимание на Кавказе. Человек, в убийстве которого Рауфа обвиняют — был не последним человеком в республике. В момент, когда его убили, все считали, что его назначат премьером... Сейчас заговорят многие из тех, кто молчал.

- Заговорили звезды, которые сейчас дистанцируются от него.

- Этим звездам проще было бы сказать, что они просто отрабатывали заплаченные деньги. И больше ничего. Это как минимум честно.