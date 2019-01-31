А не д.Урдом ли?

Перрон на железнодорожной станции Урдома всегда белый и мягкий - сугроб по колено. Выбравшись оттуда, можно привести себя в порядок на небольшом вокзале с видом на лес, откуда временами доносится дикий вой. На стене висит краткая история поселка городского типа Урдома и одноименной деревни на правой стороне реки Вычегда. Из нее следует, что окружающие речку леса – молодые. Мачтовый лес жители вырубили еще в начале прошлого века. Тогда у нас была страна больших возможностей: любой ссыльный оппозиционер мог стать передовиком-лесорубом. Но в последнее время ситуация в корне изменилась - некоторые вчерашние лесорубы стали называть себя экологами, а вести как диверсанты. Попытаемся понять, что же случилось в Доме белочки. Именно так переводится название деревни с финно-угорского языка.

ОБОРОТНИ ИЗ МОСКВЫ

«Если в московском мусоре окажутся части тела криминального трупа, пакеты с которым разбросали по разным округам столицы, то на сортировке в Люберцах они могут запросто угодить в один вагон, - совершенно серьезно вещает своим подружкам у кассы вокзала подпоясанная армейским ремнем дама. - А на станции Шиес в полнолуние волчица разгрызет пленку на брикетах и накормит частями тела волчат, которые станут оборотнями, и как начнут кусать местных жителей».

Станция Шиес. На фо­то слева - территория будущего Экотехноп­арка «Шиес», справа - километровый железнодорожный со­став. До ближайшего населенного пункта Мадмас 20 километров, а до Урдома - 33

В этой истории почти все правда. Волков тут действительно полно, да и маршрут транспортировки брикетированных твердых бытовых отходов из Москвы до железной станции Шиес, где планируется разместить экотехнопарк, верный. Вот только тот, кто упаковывал чемодан в аэропорту, знает, как тяжело порвать три слоя такой пленки. Даже ножом. Так вот московский мусор собираются упаковывать в 30 таких слоев!

В таких герметичных брикетах твердые бытовые отходы могут находиться без вреда для окружающей среды до полувека. После этого территория Экотехнопарка «Шиес» будет рекультивирована. По проекту специально выбирали место, где можно будет построить и современный мусороперерабатывающий завод: в 20 км от ближайшего жилья, как того требуют нормативы. Кстати, подобный опыт длительного хранения брикетированных твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией имеется в ряде городов Германии и Швеции.

«Если для такого мусора не нашли места в Подмосковье — значит, он опасен», - возмущаются отдельные жители Урдомы, даже не представляя себе расценки на землю рядом со столицей. Да и где найти в Подмосковье участок, удаленный на такое же расстояние от жилья, и находился рядом с железной дорогой и электричеством?!

ПЛЮС 50 МИЛЛИОНОВ

С августа по ноябрь 2018 года на территории Экотехнопарка «Шиес» прошли необходимые инженерные замеры и изыскания. В земле не нашли полезных ископаемых, в молодом лесу не оказалось краснокнижных растений, животных и птиц.

«Полевые работы, которые проводились аккредитованными предприятиями Архангельской области, показали, что факторов, которые могли бы препятствовать возможной реализации проекта, не выявлено», - заявил на встрече с более чем двумя сотнями жителей Ленского района (встреча прошла 29 января в Доме культуры Урдомы) заместитель гендиректора АО «Мосводоканал» НИИпроект Георгий Перельштейн.

Школа города Ярен­ск для младших класс­ов. Построена из дер­ева 1934 года

Он показал, как территория Экотехнопарка «Шиес» застилается бетонными плитами, затем двумя специальными защитными системами, которые не только не пропускают влагу, но и при необходимости могут впитывать и абсорбировать вредные вещества.

Однако после выступления заместителя гендиректора ООО «Технопарк» Дениса Синельникова, который вступил в диалог с поддержавшим строительство Фондом развития Ленского района, и речи главы природоохранного ведомства Архангельской области Александра Ерулика, который заявил о привлечении 50 миллионов рублей инвесторов, чтобы рекультивировать вокруг Урдома четыре нелегальных мусорных полигона, в актовом зале… погас свет. Это сделали противники диалога, о чем тут же написали в социальных сетях. Как раз те, кому выгодна неразбериха с мусором в Ленском районе.

Когда встреча закончилась, несколько активистов стали оскорблять земляков, выходящих из зала. Таких противников Экотехнопарка «Шиес» не много, но они есть. И хорошо, когда они действуют открыто, ведь все чаще они стали вредить исподтишка.

ВАХТОВИКИ И ДИВЕРСАНТЫ

На станции Шиес сейчас работают вахтовым методом 56 человек. За 15 дней работы жители Ленского района и Республики Коми получают хорошие деньги: разнорабочие от 45-50 тысяч рублей, а водители автомашин и экскаваторов - от 60 до 80 тысяч. А еще они имеют бесплатное трехразовое питание и современную спецодежду.

«Год назад жили в вагонах, - рассказывает 39-летний разнорабочий родом из Микунь (Коми) Артемий Андреев. – А сейчас к нашим услугам двухэтажное общежитие с комнатами на четверых, уютная столовая, сушилка, туалет, душевые и даже круглосуточный медицинский пункт».

Понтонная перепра­ва через речку Вычег­да возведенная местн­ым предпринимателем. С 2019 года проезд по ней оплачивается Правительством города Москвы

«На Шиесе сейчас нет никакого мусора, завозится щебень и другие строительные материалы, а нас уже обвиняют в ухудшении экологии. Для всех работающих на Шиесе очевидны причины конфликта, который тут пытаются разжечь, - поддерживает земляка 28-летний механик Владимир Климентовский из соседнего Яренска. – Муниципальные чиновники опасаются, что проект вызовет внимание экологов, которые начнут мониторить выбросы с ближайших промышленных предприятий, законных и незаконных свалок. А ведь достаточно установить посты контроля состояния воды в Вычегде выше по течению Шиеса, чтобы понять, кто действительно загрязняет речку. Конечно, прежде чем подписать контракт, мы подсмотрели проект. Нам ведь тут самим жить. У большинства есть дети, многие любят охоту. Что должно случиться с этими брикетами, если у нас даже летом снег бывает. Для меня и моих сверстников проект на станции Шиес - возможность заработать хорошую пенсию. А тут находятся такие, что пилят семь столбов новой линии электропередач, которую подвели к переезду. Зачем вредить, если старая ЛЭП вот-вот рухнет?»

«Диверсанты» из противников проекта засели в строительной сторожке за путями. Домик на ножках ощетинился спутниковыми тарелками, дорогостоящими камерами. В небе летают квадрокоптеры, с помощью которых любители-экологи наблюдают за стройкой. Наблюдателей подвозят на дежурство в люксовых внедорожниках.

Примечательно, что в отличие от более обеспеченных жителей Урдомы, многие из которых работают на предприятии Газпрома, бывший уездный городок Яренск, откуда на Шиес приезжает большинство вахтовиков, еще стремительнее приходит в упадок.

ТАКСИ ДЛЯ МУСОРА

Попасть в Яренск нелегко – мост через петляющую Вычегду не построить. До последнего времени через нее было две известных паромных переправы (принадлежат предпринимателям Байдину и Сидорову). К зиме Сидоров устроил через Вычегду понтонный мост. За проезд брал по 500 рублей, пока московское правительство не решило развести по селам Ленского района 2500 новогодних подарков для детей. Столкнувшись с платной переправой, столичные чиновники взяли на себя оплату переправы на весь 2019 год. Теперь она бесплатная.

За переправой начинается заснеженная грунтовка, по которой навстречу летят груженные лесовозы (в летнее время эта дорога превращается в кашу). Только так, через два часа можно добраться до Яренска.

Именно там живет автор шести книг и краевед Олег Угрюмов, который согласился рассказать о том, как выживают местные жители.

Именно так выгляд­ит дорожный указатель при въезде в Урдом­у. Водители останавл­иваются, делают селф­и. На память

«Порой храним мусор дома по несколько дней, - ошарашил сходу Олег Александрович. – Мусоровоз проезжает по центральной улице два раза в неделю. Надо успеть оплатить квитанцию – 60 рублей, отдать ее водителю, а затем выбросить мешки в кузов грузовика. Но на мою улицу мусоровоз не заезжает, так как я тут один плачу. Поэтому я вынужден вызвать такси, которое отвозит за 100 рублей три мешка на мусорный полигон. Там их принимают на основании оплаченной мною квитанции».

Мы повторили этот путь. Заехали на опушку леса, которая охранялась воротами без забора и сторожем, который делил бытовку с двумя котами. Опушка леса оказалась завалена упаковками от еды, пластиковой посудой и новогодними елками. Все вперемешку.

«Но есть и такие жители поселка, что не утруждают себя и выбрасывают мусор в соседнем лесу, или даже в канаву у дома. Бездомные собаки быстро разрывают пакеты и растаскивают объедки вдоль дороги», - жалуется краевед.

ШКОЛА НА ДРОВАХ

В бывшем уездном Яренске, который намного старее Урдомы, сейчас учится 643 детей, из которых порядка 40 - детдомовцы. Последних везут сюда со всей Архангельской области к педагогам, которые еще не растеряли свою любовь к детям (другие тут не выдерживают). Все на контрастах: школьные классы оборудованы интерактивными досками и проекторами, рисованными учебными пособиями, а в выгребных ямах под детскими туалетами завывает вьюга. Их учителя вынуждены отогревать обогревателями круглосуточно.

«Когда замерзают, проливаем кипятком, а летом дышать невозможно в классах, - жалуется директор Светлана Зашихина. - Но что делать, если нет канализации, школа ведь открылась в 1934 году. Здание деревянное барачного типа, отапливается паровым отоплением (сохранилась и возможность печного отопления каждого класса). А вот пристройка, хоть и 1960 года, как видите, уже развалилась».

Во дворе школы резвилась детвора: мальчики и девочки на лыжах каталась с крыши рухнувшего под тяжестью времени и снега школьного сарая. Учитель физкультуры бесстрашно возглавлял этот небезопасный перфоманс.

Пока мы смотрели в окно, учитель начальных классов Ирина Крюкова рассказала, о чем сейчас судачат в поселке: «По статистике наших врачей, в Ленском районе на 10 тысяч жителей 300 больных раком, а рост заболеваемости раком груди связывают с большим содержанием в воде Вычегды природного брома, а еще с падением ступеней ракет с Плесецка» (у местных есть предубеждение, что они радиоактивные – прим. Авт.).

«Все болезни от нервов, а от онкологии умрет каждый, если до нее доживет. Это не я сказала, - успокоила врач яремской поликлиники (здание образца 1984 года) Ольга Бельцина. - У нас здание еще крепкое, но беда иная: средний возраст врачей — 50 лет, а выпускников ВУЗов в Яренск не заманить. Кто захочет тут детей растить?»

МУЗЕЙ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

«Ленский район если и вымрет, то не от онкологии, не от плохой экологии, а от безвластия, которое ведет к сокращению рабочих мест, - делится местный житель Андрей Смирный. – Пока у нас тут строится только фабрика по созданию слухов и сплетен. Все началось с того, что среди бабулек были проведены уроки компьютерной безграмотности. Их обучили пользоваться смартфонами и социальными сетями. Теперь они в мировой паутине «ткут» гадости про односельчан, которые устроились работать в экотехнопарк

Кто-то винит в организации протестных акций 59-летнего депутата Европарламента от литовской Партии Труда Виктора Успасских. Он действительно не забывает свою родину: как-то сделал пожертвования на строительство храма и проведения «Дня Уродомы».

Другие подозревают в саботаже бывшего главу муниципального образования Урдомское Людмилу Марьину. Как рассказывали в СМИ, она угощала губернатора волнушками, но почему-то умолчала о больных для жителей проблемах. Теперь также ведет себя ее преемница Елена Смирнова.

Обсуждение «московского мусорного объекта» стало удобной отговоркой для чиновников Ленского района. На просьбы восстановить здания детских садов и школ они заявляют, что у них теперь есть угроза более серьезная. А куда серьезнее, когда дети в любой момент могут оказаться под развалинами?

Справедливости ради надо отметить, что на всю округу есть только одна новая школа. Она появилась в Урдоме по настоянию Газпрома и благодаря бюджету Архангельской области. Но доступна она далеко не всем детям.

Мой собеседник предложил зайти в урдомский детский садик «Ласточка», где воспитываются 100 дошколят.

Смотреть на это деревянное здание барачного типа 1960 года постройки невозможно без слез и удивления: фанерные стены детский спальни от влаги пошли волнами, в коридоре проваливаются полы, на кухне вот-вот рухнет крыша, с которой что-то липкое капает на детскую посуду. В каждой комнате стоит обогреватель или тепловая пушка, вдоль стен удлинители переплетаются в тугие желтые косички. Повсюду таблички с телефонами пожарной части.

«Напротив было новее здание, но его закрыли, когда парадный рухнул, - указывает на сугроб за окном воспитательница Надежда Викторовна. - Группы пришлось нам увеличить до 25 детей, несмотря на то, что тут ни канализации, ни водопровода».

Расстроенная Надежда расправила на едва теплой батарее забытые детские платочки. За ней портреты президента и премьера страны, выше только плакат с лозунгом: «Наша страна — Россия».

«Вы ведь понимаете, детишки сейчас заграницу выезжают. Видят, как люди живут. Возвращаются, и так огорчаются, что в садике приходится рукомойниками пользоваться. Спрашивают, а почему так у нас? А я ничего не могу им ответить, мне просто стыдно», - Надежда доливает кипяток в пластиковый детский рукомойник, которым далеко не каждый городской ребенок знает, как пользоваться.

На Надежду Викторовну из-за детского столика строго смотрит большая плюшевая обезьяна – наследник первых переселенцев в Урдому. На полках настоящий музей - советские машинки и деревянные кубики. Среди родителей меценатов нет.

«Нищета в поселке такая, что под полки для книжек родители приспособили… картонные стеллажи из «Магнита». Перед вами заходила депутат Вторыгина. Погладила меня по руке, и обещала помочь построить «новый детский сад для наших малышей». Не она первая, столько уже раз обещали. Нам бы второе здание починили бы», - заглядывает с надеждой в глаза воспитатель.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

500 рабочих мест не лишние

А не д.урдом ли? Именно так выглядит дорожный указатель при въезде в Урдому. Водители останавливаются, делают селфи. На память.

«Мне мои дети, что живут в Москве, сказали, что Экотехнопарк «Шиес» все равно построят, - говорит Ирина, которая приходила на встречу с представителями инвестора в Дом культуры. - Сразу бы всем объяснили, что это безопасно, что уже выделили 17 миллионов рублей на светодиодное уличное освещение в Урдоме и Яренске, между ними начнет ходить рейсовый автобус, появится своя машина «Скорой помощи», коммунальная техника. Что будет новая начальная школа на 320 мест, и долгожданная канализация. А так эти протесты не разобравшись подхватили те, у кого все есть».

Любопытно, что у многих чиновников Ленского района и новоявленных экологов дети оказались на учебе в Москве и Санкт-Петербурге. И возвращаться домой не спешат. Зачем, если там нет работы? А вот детям простых лесорубов без рабочих мест все сложнее выживать в тайге по соседству с двумя деревообрабатывающими комбинатами.

Экотехнопак «Шиес» уже сейчас поддерживает большинство, так как это более 500 рабочих мест. Говорят, что найдутся там места и для общественных инспекторов по охране окружающей среды. Тех, кто решил действительно беспокоиться за экологию своего края. Они получат доступ на объект, и смогут фиксировать все возможные нарушения. Если такие будут.

Кроме того, московские власти обещают выделить на развитие Архангельской области инвестиций на шесть миллиардов рублей. А это значит, что воспитателям не придется краснеть перед дошколятами, которые уже начинают задавать им недетские вопросы про рукомойники.