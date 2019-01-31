Массовая гибель индейцев во время колонизации Америки привела к ледниковому периоду на Земле

Малый ледниковый период XVI - XVII веков оказал сильное влияние на развитие человечества. Достаточно сказать, что глобальные изменения климата называют одной из причин Великого голода, продолжавшегося на территории Русского царства с 1601 по 1603. Эти события привели к падению династии Годуновых и началу Смутного времени. Многие ученые связывают период похолодания с извержением вулкана Уайнапутина в южном Перу. Однако группа ученых из Университетского колледжа Лондона во главе с Александром Кохом считает, что их коллеги недооценивают влияние другого мощного фактора. Речь идет о колонизации европейцами Америки, которая привела не только к вымиранию 90 процентов коренного населения Нового Света, но и к наступлению глобальной экологической катастрофы.

Изучая различные данные исследователи пришли к выводу, что на момент открытия Колумбом Америки в 1492 году население Южной и Северной Америки составляло примерно 60,5 миллиона человек( для сравнения в Европе XVI века проживало около 80 миллионов человек). Значительная часть американских аборигенов активно занималась сельским хозяйством. Ученые считают, что на душу населения приходилось 1.04 гектара используемых земель. Получается, что общая цифра сравнима с посевными площадями, которые засеваются сегодня в России (80 миллионов гектар). Изучая практику земледелия доколумбовых культур историки пришли к выводу, что они так же широко применяли выжигание лесов для расчистки территорий под посевы. А это регулярно приводило к большим выбросам углекислого газа, что усиливало парниковый эффект.

Однако все изменилось, когда в Новый Свет прибыли европейцы. Последующие события получили название «индейская демографическая катастрофа». Большое количество индейцев погибло в ходе военных действий против конкистадоров. Однако главную опасность несли смертельные болезни, против которых у индейцев не было иммунитета. Солдаты и белые поселенцы завезли в Америку оспу, тиф, корь, грипп, бубонную чуму, малярию... По оценке исследователей эпидемии выкосили до 90 процентов коренного населения Америки. За 100 лет колонизации - к 1600 году, численность индейцев сократилась с 60 миллионов до 6.

- Уничтожение коренного американского населения в результате повторных эпидемий привело к значительному упадку сельскохозяйственной деятельности, - говорит профессор Кох. - Заброшенными оказались около 56 миллионов гектаров земли. Эти территории стремительно зарастали лесом, который активно поглощал атмосферный углекислый газ.

У ученых есть железные доказательства того, что концентрация СО2 в воздухе в этот период на планете снизилась. Об этом говорят ледовые керны, которые исследователи бурили в Антарктиде. Дело в том, что образец, взятый из глубины ледового щита, может содержать в себе информацию о сотнях и тысячах лет истории планеты. С каждым снегопадом на девственных антарктических ледниках оседали микроскопические частицы, которые носились в воздухе - так в ледовой летописи записывалась информация о составе атмосферы и температуре воздуха.

Проанализировав все эти данные Александр Кох и его коллеги пришли к выводу, что массовая гибель индейцев в Америке способствовала наступлению самого холодного этапа Малого ледникового периода на всей планете. Все в мире, оказывается, очень тесно взаимосвязано.