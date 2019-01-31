«Секс-чаты, чудо-таблетки и выкуп Инстаграмов»: Как наши звезды страдают от кибермошенников

Все больше наша наша жизнь перемещается из физической реальности в электронный мир компьютеров и телефонов. А вместе с ней в киберпространство перебираются и мошенники. И там им гораздо легче достать звезду.

«Они зарабатывают деньги, а я геморрой»

Елена Малышева, главная в стране по телездоровью уже прорекламировала в сети все, что только можно: и псевдолекарства, и продукты для похудения, и волшебные аппараты. Сама того не зная. В такой же ситуации оказалась и 41-летняя Анфиса Чехова. Телеведущая сделала имя благодаря соблазнительной фигуре. При этом долгие годы Анфиса безуспешно пыталась избавиться от образа сексуальной пампушки и похудеть. После развода с мужем Гурамом Баблишвили она изменилась: избавилась от десятков килограммов и стала проповедовать здоровый образ жизни, гастролировать с семинарами на тему здорового похудения. И все бы хорошо, если бы эти не решили воспользоваться жулики.

- В интернете полно людей, которые рекламируют мною свои препараты для похудения и с ними невозможно бороться, - рассказала Анфиса Чехова «КП». - Я обращалась в полицию, но они не могут отловить этих мошенников. Это пытались сделать Лера Кудрявцева, Яна Рудковская, которая отлично умеет судиться, но все бесполезно. Можно поймать только курьера, но его не за что сажать. А те, кто за этим стоят, мгновенно заметают следы - меняют адреса и телефоны, каждую неделю переезжая на новую съемную квартиру. Наверное, нужно объединяться всем артистам, писать коллективную заявку на уровне правительства, чтобы такую «деятельность» отслеживали сверху.

- А как конкретно они используют ваше имя?

- Я провожу вебинары по гармоничному похудению, из которых берется какая-то строчка и ставится ссылка, которая ведет на сайт с этими препаратами. Их можно заказать по Интернету, но предъявить или вернуть товар нельзя. Это мошенническая схема. Этих жуликов нужно наказать как хакеров, распространителей наркотиков или фальшивомонетчиков, но никто этого не делает.

- Как вы от этого страдаете?

- Мне пишут люди, которые купились: «Вы правда это рекламируете?», «Стоит это пить?», «Вы правда похудели?». Таких сообщений, в среднем по 100-300 в день! У людей возникают проблемы, а винят-то они меня! И я каждый день должна отвечать, что никогда в жизни не рекламировала средства для похудения, даже аптечные. Мошенники зарабатывают на этом деньги, а я - геморрой.

- Как похудеть без таблеток?

- Я противница препаратов от похудения, БАДов и прочего. Я юности я пила немало этих таблеток, благодаря которым приобрела кучу проблем со здоровьем, испортила обмен веществ. В течение долгих лет мне не помогали никакие диеты. Любые препараты для похудения - это обман. Похудеть и главное, удержать вес, можно контролируя состояние здоровья, питание, психологическое состояние. А так же необходим спорт. Без этого похудеть, удержать вес, чувствовать себя счастливым, гармоничным и не надорвать свое здоровье невозможно. Все остальное иллюзия и самообман. Поэтому, остерегайтесь таких таблеток!

Похитители Инстаграмов

У Виктории Лопыревой, которая несколько лет является послом FIFA, дважды взломали Инстаграм в в преддверие Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. В ее 3-миллионный аккаунт хакеры выкладывали фотографии обнаженных футболистов и кучу всякой непотребщины. Доступа к соцсетям лишали Ксению Бородину, Кэти Топурию, Сати Казанову, ту же Анфису Чехову и многих других. Последней на крючок кибермошенников попалась Дана Борисова. Телеведущая, как и другие знаменитости, подалась в блогеры и прекрасно на этом зарабатывает. В ее Инстаграме 400 тысяч подписчиков и на них отлично клюют рекламодатели. Под Новый год 41-летней телеведущая поняла, что ее раскрученной страничкой в соцсети завладел кто-то другой.

- Мой Инстаграм взломал какой-то хакер из Турции, - объясняет Дана. - Этот хакер удалил все мои фотографии, стал публиковать посты на турецком, а в Новый год выложил сообщение, что продает аккаунт за 100 долларов! Мне пришлось нанять специалиста, лучшего в своем деле, который вернул мне аккаунт. Я ему заплатила 20 тысяч рублей, но с меня еще по-божески взяли.

- Много вы потеряли?

- За эти две недели от меня отписалось 8 тысяч человек. Это не так много, но неприятно. Реклама стала идти реже. Многие клиенты внесли предоплату за следующий год, но после этой кражи стали нервничать, требовать обратно деньги.

Секс-чат со звездой

Сетевые дельцы регулярно дают повод понервничать прекрасной Анне Семенович. У 38-летней певицы постоянные проблемы с использованием фотографий без ее разрешения. Но ее терпению пришел конец, когда мошенники выставили снимки Семенович для агрессивного продвижения секс-чата.

- О том, что происходит такая история, я узнала случайно из теленовостей, - негодует Анна. - Я уже привыкла, что мое имя, мои фотографии используют в подобной рекламе. То мне рассказывали, что в Греции на дверях какого-то ночного клуба висит мой огромный плакат, то где-то еще появляются рекламные банеры с моим изображением. Мне еще не хватало, чтобы порносайты пользовались моими снимками! Я планирую бороться и защищать свое имя, свои права! Сколько можно позволять людям так по-хамски относится к артистам? Мы работаем на имя, на внешность, вкладываем колоссальные деньги и труд, а потом какие-то аферисты используют нас для сомнительной рекламы.

Пиратов - на рею

- Знаменитости - такие же уязвимые люди, как и другие граждане, занимающиеся менее публичными профессиями, - считает продюсер Иосиф Пригожин. - Более того, знаменитости более приметны и привлекательны для преступников. С мошенничеством мы сталкиваемся постоянно. Как и с пиратством. Сколько есть сайтов, где музыку, изображения и фильмы можно скачать бесплатно? А ведь музыкальные произведения, кино, спектакли, ТВ-программы производятся людьми за деньги. И когда вы качаете их бесплатно, то поощряете мошенников и воруете деньги, у тех, кто вложился в производство, у артистов, которые потратили часть жизни. Мы с Валерией пытались что-то делать с теми, кто нелегально распространяет, выкладывает в сеть музыку, фотографии с бесплатным доступом, но мошенники продолжают оставаться безнаказанными. Наши права защитить никто не может. Это безобразие должно караться государством, но пока победить пиратов не удается.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Почему люди верят рекламе от звезд?

- Поэт в России больше чем поэт, писатель больше чем писатель, актер больше чем актер, - говорит психолог Дмитрий Клевцов. - И этот ореол по-прежнему гипнотизирует людей. Раз кумир причастен к какому-то бизнесу, значит, бизнесу можно доверять. Если Константин Хабенский рекламирует какой-то банк, значит, с банком все хорошо. Сейчас можно все монетизировать и та же Анфиса Чехова — успешный коммерческий проект. А значит у него будут и рыбы-прилипалы, использующие медийный ресурс звезды. Это, увы, неотъемлемая часть успеха, обратная сторона Луны.

Что касается пиратства, то, например, в СССР фирма грамзаписи «Мелодия» была монополистом и минуя ее не было возможности получить доступ к песням. А сейчас с помощью технологий мы можем бесплатно добраться к плодам любого творчества. Оно теряет дефицитность. Пикассо был плодовитым художником и после его смерти в мастерской обнаружили огромное количество картин. И решили, что если все картины сразу выставить на аукцион, то они будут дешевы. Ценится то, чего мало и сложно достать. Незаконное использование имени, плагиат или откровенное пиратство - это девальвация бренда знаменитости.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Раскрученные аккаунты стоят сотни миллионов рублей»

- Бороться с кибермошенниками необходимо, - убежден адвокат Сергей Жорин. - Каждый год совершаются десятки, а то и сотни тысяч преступлений в сфере кибермошенничества. Ко мне часто обращаются с подобными делами, потому что раскрученные аккаунты-миллионники стоят десятки, а иногда и сотни миллионов рублей. Я присутствовал на совещании, где были самые популярные участники шоу «Дом-2». Они стали жертвами одного и того же мошенника, которые вскрывал их Инстаграмы и за деньги предлагал вернуть пароль доступа. Пока они думали, он ежедневно удалял по 20 постов. Естественно, жертвы теряли деньги потому что не могли публиковать новые посты.Начались претензии от рекламодателей, что оплаченные ими посты удалялись. И им пришлось заплатить вымогателю от 1 до 2 миллионов рублей. Этого хакера, к счастью, поймали сотрудники специализированного подразделения, занимающегося киберпреступлениями.

Что касается наказания, то все зависит о того, по какой статье будет возбуждено дело. Если это «мошенничество» (статья 159 УК РФ), то по ней наказывают крупным штрафом или лишением свободы до 10 лет. Может быть возбуждено дело о вымогательстве - от 4 до 7 лет лишения свободы (статья 163 УК РФ) . За киберпреступления сесть в тюрьму можно запросто. Есть категории дел за «незаконный сбор и распространение информации о частной жизни», но там можно отделаться условным наказанием.

Можно наказать и за незаконное использование фотографий. Звезды обращаются, дела выигрывают, но здесь есть главная проблема - суд не взыскивает компенсацию морального вреда больше чем 50 тысяч рублей. не каждый юрист будет браться за такое муторное и «дешевое» дело. Вот жулики этим и пользуются. Недавно была история с Максом Фадеевым, когда его фотографиями рекламировали средство для похудения. Мы написали заявление в полицию, они провели проверку, установили виновных и заставили удалить все изображения. Но зачастую никто не хочет тратить время. К тому же, можно еще и процесс проиграть.

СОВЕТЫ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

«Не записывайте в память телефона отпечатки пальцев»

- У любой звезды в интернете есть фотографии. И вы никак не защититесь от их незаконного использования, - считает Игорь Никитин, генеральный директор «Корпорации роботов», эксперт по кибербезопасности. - Предотвратить это можно только убрав изображения звезды из сети, но тогда она потеряет известность и превратиться в обычного человека. Но есть некоторые правила, которые позволят уберечься от киберпреступников.

1. Камера на телефоне работает все время и это способ доступа к вашему телефону.

2. Выключив телефон, вы его не выключаете, он продолжает работать. Люди, которые действительно переживают по этому поводу, разговаривают по домашнему телефону, заклеивают камеры на телефонах и на компьютерах.

3. Все что вы говорите по телефону может быть записано.

4. Если вы пользуетесь мессенджерами и открываете непонятные ссылки с непонятных аккаунтов, то вы можете поймать вирус, который будет перехватывать ваши голосовые сообщения.

5. В Облако (хранилище данных) можно попасть с любого компьютера, если знать ваш аккаунт.

6. Если у вас есть цифровые фотографии, которые не должны стать достоянием общественности, держите их на отдельном носителе. Вы в любой момент можете потерять телефон. А если вас «заказали», сложно ли карманнику украсть ваш телефон? Я не знаю, как защититься от карманника.

7. Опытные люди не прописывают свои отпечатки пальцев для доступа в телефоны. Преступники силой могут приложить ваш палец и разблокировать телефон. Кстати, многим мужьям нужно быть внимательней с женами - пока муж спит, они прикладывают телефон к большому пальцу и читают переписки. Правильные мужья ставят на телефоне только код.