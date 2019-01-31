2019-01-31T22:58:36+03:00
Общество

Русское слово

Почему страна боится вспомнить, как ее зовут
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Ну как вот взять и сказать, например, "русская армия"? У нас ведь многонациональная страна, там же не одни русские. Что они подумают? Вдруг обидятся?Ну как вот взять и сказать, например, "русская армия"? У нас ведь многонациональная страна, там же не одни русские. Что они подумают? Вдруг обидятся?Фото: Олег ЗОЛОТО
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Главная лежащая сейчас без применения мягкая сила - в простом слове «русский».

Когда-то обыкновенное слово, наспех потом закрашенное поверху "советским", сегодня оно зарыто под спудом всепобеждающей политкорректности.

Расходуемое на всякий трэш вроде "Русского дома" на Олимпиадах, русского рэпа и русской мафии, оно почти век не используется по существу.

Ну как вот взять и сказать, например, "русская армия"? У нас ведь многонациональная страна, там же не одни русские. Что они подумают? Вдруг обидятся?

Сто, двести и триста лет назад, когда в этой армии кроме всех нынешних национальностей служили немцы, поляки, финны и еще дюжина дюжин всяких народов, никто не обижался, почитали за честь, а сейчас все стали чувствительные до невозможности.

Русский характер.

Русский размах.

Русские язык, литература и балет.

За словом "русский" - тысяча лет истории, масштаб и распрямляющая сила.

Фраза Ельцина "Дорогие россияне!" коробила не интонацией, а пустотой смысла.

Страна промолчала, но не согласилась быть населенной россиянами.

Кто-нибудь вообще называет сам себя россиянином?

"Я немец" - "А я россиянин".

Главные слова одной из главных книг советского (!) писателя Бориса Васильева: "Я русский солдат!" И ни у кого не возникает вопроса, почему лейтенант Красной армии отвечает врагу именно так.

Потому что за этими словами правда.

Потому что за 70 лет до этого поручик Томашевский (русский ли, не поляк?!) ответил из осажденной крепости Баязет на предложение сдаться:

- Идите к черту, не мешайте умирать русскому солдату!

А за век до Баязета Суворов не сомневался во взятии Измаила на том простом основании, что он командует русской армией.

Русское оружие, русский дух, русский характер, русское слово.

"Русские не сдаются!"

Почему русские сегодня становятся русскими только за пределами Родины?

Русские туристы, русская эмиграция, русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Если начать вместо "российский" вводить в обиход "русский", не вырастут зарплаты и не станут меньше воровать, но что-то внутри сдвинется.

У страны колоссальный запрос на самоидентификацию.

Из него и бурная реакция на микроскопическое событие - замену воинского приветствия со "Служу Российской федерации" на "Служу России", из него популярность песен вроде "Русской дороги" и даже одноименная команда КВН.

Стране нужна не политкорректная шапка, которую можно натянуть на всех, никого не обидев, а гранитное основание, на которое могли бы встать эти все.

Это, кстати, и есть национальная идея.

Мы же не слова стесняемся. Мы боимся, что нам окажется не по размеру заключенная в нем судьба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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